EMPLEO

Industria tecnológica busca personal: más de 2.500 ofertas laborales activas

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

10 de marzo de 2026, 3:48 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta.
Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images

La expansión de proyectos digitales, el crecimiento de las empresas basadas en innovación y la transformación tecnológica de múltiples organizaciones han impulsado una alta demanda de talento en la industria tecnológica. Este escenario ha llevado a que distintas compañías mantengan abiertos procesos de selección con miles de oportunidades disponibles para profesionales con diferentes niveles de experiencia.

Bogotá, Medellín y otras ciudades del país concentran una parte importante de estas convocatorias, impulsadas por la presencia de empresas nacionales e internacionales que desarrollan soluciones digitales y requieren fortalecer sus equipos de trabajo.

Consejos para los candidatos

Quienes buscan empleo en la industria tecnológica deben procurar que su perfil profesional refleje con claridad sus conocimientos, certificaciones y experiencia en proyectos relevantes. También es recomendable mantener actualizada la hoja de vida, destacar logros concretos y evidenciar habilidades relacionadas con la innovación, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas.

Además, es clave revisar cuidadosamente los requisitos de cada vacante antes de postularse, investigar sobre la empresa que lidera el proceso de selección y asegurarse de que la información registrada en la plataforma esté completa y actualizada.

Finanzas

Reconocidas empresas abren ofertas laborales en Bogotá, ¿cómo aplicar?

Trabajo y educación

Profesores tienen nueva oportunidad en colegios públicos: así pueden aplicar a las más de 9.000 vacantes

Consumo inteligente

Vuelven los CDT al 13 %: conozca las nuevas tasas de rentabilidad en Colombia

Consumo inteligente

Estos son los cinco gastos del día a día que más están presionando el bolsillo de los colombianos

Pensiones y cesantías

Ley permite aumentar la pensión en Colombia si se cumplen estos requisitos

Finanzas

Trabajo para psicólogos a nivel nacional, así puede aplicar gratis

Finanzas

¿Quiere trabajar desde casa? Múltiples vacantes de trabajo remoto disponibles

Finanzas

Sector tecnológico lidera vacantes con salarios desde $9 millones: conozca cómo aplicar

Finanzas

Trabajo sí hay: vacantes en el sector tecnológico con contratación directa

Finanzas

Buscan talento en el sector tech: hay más de 2.000 vacantes disponibles en todo el país

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Desarrollador creativo, codificación y programación de ideas de equipo en computadora en software o desarrollo de aplicaciones en la oficina
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Director (a) de Business Intelligence – Bogotá

Empresa: Arturo Calle

Salario: A convenir

En este rol, tendrá la oportunidad de expandir sus habilidades y conocimiento en un entorno de aprendizaje constante, con visibilidad dentro de la organización.

Responsabilidades:

  • Dirigir y supervisar el equipo de Business Intelligence.
  • Desarrollar estrategias de análisis de datos efectivas.
  • Asegurar la calidad y precisión de los informes de BI.
  • Colaborar con otros departamentos para entender sus necesidades de datos.
  • Monitorear métricas de desempeño y proponer mejoras continuas.
  • Presentar hallazgos y recomendaciones a la alta dirección.

Requerimientos

  • Experiencia mínima de 5 años en roles de BI.
  • Experiencia en sector retail textil (KPIs comerciales, inventario, márgenes, estacionalidad).
  • Diseño de bases de datos y Data Warehouse.
  • SQL Server y dominio de SQL.
  • SAP Analytics y SAP HANA.
  • Procesos ETL e integración de datos.
  • Tableau y herramientas de visualización avanzada.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Director de tecnologías de información – Medellín

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Como director de sistemas, será fundamental para guiar la dirección tecnológica de la empresa, trabajando estrechamente con otros líderes para integrar soluciones que impulsen al crecimiento.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y ejecutar la estrategia tecnológica alineada con los objetivos empresariales.
  • Liderar proyectos de transformación digital para mejorar la eficiencia operativa.
  • Gestionar la seguridad de la información y la infraestructura tecnológica.
  • Coordinar el equipo de TI y fomentar su desarrollo profesional.
  • Colaborar con otros departamentos para identificar oportunidades de innovación.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 10 años en roles de liderazgo como director de tecnologías de información o jefe de tecnología.
  • Titulación universitaria en Ingeniería de Sistemas, Informática o afines.
  • Especialización en proyectos, tecnología o afines.
  • Habilidades demostrables en gestión de proyectos tecnológicos y transformación digital.
  • Conocimiento avanzado en seguridad de la información y gestión de infraestructuras IT.
  • Liderazgo en implementación de ERP.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

¿Quiere trabajar desde casa? Múltiples vacantes de trabajo remoto disponibles

AI Engineer – Bogotá

Empresa: Habi

Salario: A convenir

Habi busca una persona que disfrute llevar la analítica a producción, automatizar procesos y trabajar muy cerca de tecnología.

Responsabilidades:

  • Construir soluciones analíticas productizadas usando tecnologías ágiles.
  • Automatizar procesos definidos junto a equipos de tecnología.
  • Analizar datos para generar insights accionables (sin foco en modelos complejos).
  • Diseñar e implementar soluciones basadas en reglas, agentes e integración vía APIs.
  • Traducir necesidades del negocio en soluciones técnicas escalables.
  • Acompañar el despliegue de soluciones sin desarrollar core tech.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería (Sistemas, Eléctrica, Electrónica o afines).
  • Experiencia combinando análisis de datos con tecnología.
  • Comodidad interactuando con sistemas productivos.
  • Perfil práctico, orientado a ejecución y automatización.
  • Experiencia en desarrollo con Python, y análisis de datos con SQL.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Consultor en automatizaciones e integraciones – Bogotá

Empresa: Confidencial

Salario: $ 9.000.000 a $ 10.000.000

Si es un experto en diseño y desarrollo de soluciones digitales modernas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Diseñar e implementar soluciones de automatización para optimizar procesos empresariales.
  • Coordinar la integración de sistemas y plataformas tecnológicas.
  • Colaborar con equipos multifuncionales para entender necesidades y proponer mejoras tecnológicas.
  • Llevar a cabo pruebas y aseguramiento de calidad de las soluciones desarrolladas.
  • Documentar procedimientos y soluciones implementadas para garantizar su correcto funcionamiento.

Requerimientos:

  • Título universitario en Ingeniería de Sistemas Informática o campo relacionado.
  • Experiencia mínima de 3 años en roles como consultor de automatizaciones e integraciones o especialista en automatización.
  • Conocimientos avanzados en herramientas de automatización y lenguajes de programación.
  • Habilidad para diseñar e implementar soluciones de integración de sistemas.
  • Experiencia en desarrollo de soluciones FrontEnd y en consultoría digital.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Jefe de proyectos de TI – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: A convenir

En este rol clave, será responsable de coordinar proyectos de tecnología que impacten positivamente en las estrategias de negocio.

Responsabilidades:

  • Identificar el impacto y la factibilidad de los proyectos.
  • Velar por la integridad de los sistemas de información.
  • Motivar a las áreas clientes a optimizar procesos.
  • Gestionar proyectos en colaboración con áreas clientes.
  • Desarrollar planes de capacitación en herramientas informáticas.

Requerimientos:

  • Formación académica en ingeniería de sistemas, electrónica, informática o telecomunicaciones.
  • Preferiblemente con especialidad en tecnología o gestión administrativa.
  • 4 años de experiencia en proyectos tecnológicos.
  • Experiencia como líder funcional en sistemas ERP y manejo de SAP.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.