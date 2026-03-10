Industria tecnológica busca personal: más de 2.500 ofertas laborales activas

La expansión de proyectos digitales, el crecimiento de las empresas basadas en innovación y la transformación tecnológica de múltiples organizaciones han impulsado una alta demanda de talento en la industria tecnológica. Este escenario ha llevado a que distintas compañías mantengan abiertos procesos de selección con miles de oportunidades disponibles para profesionales con diferentes niveles de experiencia.
Bogotá, Medellín y otras ciudades del país concentran una parte importante de estas convocatorias, impulsadas por la presencia de empresas nacionales e internacionales que desarrollan soluciones digitales y requieren fortalecer sus equipos de trabajo.
Consejos para los candidatos
Quienes buscan empleo en la industria tecnológica deben procurar que su perfil profesional refleje con claridad sus conocimientos, certificaciones y experiencia en proyectos relevantes. También es recomendable mantener actualizada la hoja de vida, destacar logros concretos y evidenciar habilidades relacionadas con la innovación, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas.
Además, es clave revisar cuidadosamente los requisitos de cada vacante antes de postularse, investigar sobre la empresa que lidera el proceso de selección y asegurarse de que la información registrada en la plataforma esté completa y actualizada.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.
Director (a) de Business Intelligence – Bogotá
Empresa: Arturo Calle
Salario: A convenir
En este rol, tendrá la oportunidad de expandir sus habilidades y conocimiento en un entorno de aprendizaje constante, con visibilidad dentro de la organización.
Responsabilidades:
- Dirigir y supervisar el equipo de Business Intelligence.
- Desarrollar estrategias de análisis de datos efectivas.
- Asegurar la calidad y precisión de los informes de BI.
- Colaborar con otros departamentos para entender sus necesidades de datos.
- Monitorear métricas de desempeño y proponer mejoras continuas.
- Presentar hallazgos y recomendaciones a la alta dirección.
Requerimientos
- Experiencia mínima de 5 años en roles de BI.
- Experiencia en sector retail textil (KPIs comerciales, inventario, márgenes, estacionalidad).
- Diseño de bases de datos y Data Warehouse.
- SQL Server y dominio de SQL.
- SAP Analytics y SAP HANA.
- Procesos ETL e integración de datos.
- Tableau y herramientas de visualización avanzada.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Director de tecnologías de información – Medellín
Empresa: Confidencial
Salario: A convenir
Como director de sistemas, será fundamental para guiar la dirección tecnológica de la empresa, trabajando estrechamente con otros líderes para integrar soluciones que impulsen al crecimiento.
Responsabilidades:
- Desarrollar y ejecutar la estrategia tecnológica alineada con los objetivos empresariales.
- Liderar proyectos de transformación digital para mejorar la eficiencia operativa.
- Gestionar la seguridad de la información y la infraestructura tecnológica.
- Coordinar el equipo de TI y fomentar su desarrollo profesional.
- Colaborar con otros departamentos para identificar oportunidades de innovación.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 10 años en roles de liderazgo como director de tecnologías de información o jefe de tecnología.
- Titulación universitaria en Ingeniería de Sistemas, Informática o afines.
- Especialización en proyectos, tecnología o afines.
- Habilidades demostrables en gestión de proyectos tecnológicos y transformación digital.
- Conocimiento avanzado en seguridad de la información y gestión de infraestructuras IT.
- Liderazgo en implementación de ERP.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
AI Engineer – Bogotá
Empresa: Habi
Salario: A convenir
Habi busca una persona que disfrute llevar la analítica a producción, automatizar procesos y trabajar muy cerca de tecnología.
Responsabilidades:
- Construir soluciones analíticas productizadas usando tecnologías ágiles.
- Automatizar procesos definidos junto a equipos de tecnología.
- Analizar datos para generar insights accionables (sin foco en modelos complejos).
- Diseñar e implementar soluciones basadas en reglas, agentes e integración vía APIs.
- Traducir necesidades del negocio en soluciones técnicas escalables.
- Acompañar el despliegue de soluciones sin desarrollar core tech.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería (Sistemas, Eléctrica, Electrónica o afines).
- Experiencia combinando análisis de datos con tecnología.
- Comodidad interactuando con sistemas productivos.
- Perfil práctico, orientado a ejecución y automatización.
- Experiencia en desarrollo con Python, y análisis de datos con SQL.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Consultor en automatizaciones e integraciones – Bogotá
Empresa: Confidencial
Salario: $ 9.000.000 a $ 10.000.000
Si es un experto en diseño y desarrollo de soluciones digitales modernas, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Diseñar e implementar soluciones de automatización para optimizar procesos empresariales.
- Coordinar la integración de sistemas y plataformas tecnológicas.
- Colaborar con equipos multifuncionales para entender necesidades y proponer mejoras tecnológicas.
- Llevar a cabo pruebas y aseguramiento de calidad de las soluciones desarrolladas.
- Documentar procedimientos y soluciones implementadas para garantizar su correcto funcionamiento.
Requerimientos:
- Título universitario en Ingeniería de Sistemas Informática o campo relacionado.
- Experiencia mínima de 3 años en roles como consultor de automatizaciones e integraciones o especialista en automatización.
- Conocimientos avanzados en herramientas de automatización y lenguajes de programación.
- Habilidad para diseñar e implementar soluciones de integración de sistemas.
- Experiencia en desarrollo de soluciones FrontEnd y en consultoría digital.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Jefe de proyectos de TI – Medellín
Empresa: Prebel
Salario: A convenir
En este rol clave, será responsable de coordinar proyectos de tecnología que impacten positivamente en las estrategias de negocio.
Responsabilidades:
- Identificar el impacto y la factibilidad de los proyectos.
- Velar por la integridad de los sistemas de información.
- Motivar a las áreas clientes a optimizar procesos.
- Gestionar proyectos en colaboración con áreas clientes.
- Desarrollar planes de capacitación en herramientas informáticas.
Requerimientos:
- Formación académica en ingeniería de sistemas, electrónica, informática o telecomunicaciones.
- Preferiblemente con especialidad en tecnología o gestión administrativa.
- 4 años de experiencia en proyectos tecnológicos.
- Experiencia como líder funcional en sistemas ERP y manejo de SAP.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.