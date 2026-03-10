Industria tecnológica busca personal: más de 2.500 ofertas laborales activas

La expansión de proyectos digitales, el crecimiento de las empresas basadas en innovación y la transformación tecnológica de múltiples organizaciones han impulsado una alta demanda de talento en la industria tecnológica. Este escenario ha llevado a que distintas compañías mantengan abiertos procesos de selección con miles de oportunidades disponibles para profesionales con diferentes niveles de experiencia.

Bogotá, Medellín y otras ciudades del país concentran una parte importante de estas convocatorias, impulsadas por la presencia de empresas nacionales e internacionales que desarrollan soluciones digitales y requieren fortalecer sus equipos de trabajo.

Consejos para los candidatos

Quienes buscan empleo en la industria tecnológica deben procurar que su perfil profesional refleje con claridad sus conocimientos, certificaciones y experiencia en proyectos relevantes. También es recomendable mantener actualizada la hoja de vida, destacar logros concretos y evidenciar habilidades relacionadas con la innovación, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas.

Además, es clave revisar cuidadosamente los requisitos de cada vacante antes de postularse, investigar sobre la empresa que lidera el proceso de selección y asegurarse de que la información registrada en la plataforma esté completa y actualizada.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.

Director (a) de Business Intelligence – Bogotá

Empresa: Arturo Calle

Salario: A convenir

En este rol, tendrá la oportunidad de expandir sus habilidades y conocimiento en un entorno de aprendizaje constante, con visibilidad dentro de la organización.

Responsabilidades:

Dirigir y supervisar el equipo de Business Intelligence.

Desarrollar estrategias de análisis de datos efectivas.

Asegurar la calidad y precisión de los informes de BI.

Colaborar con otros departamentos para entender sus necesidades de datos.

Monitorear métricas de desempeño y proponer mejoras continuas.

Presentar hallazgos y recomendaciones a la alta dirección.

Requerimientos

Experiencia mínima de 5 años en roles de BI.

Experiencia en sector retail textil (KPIs comerciales, inventario, márgenes, estacionalidad).

Diseño de bases de datos y Data Warehouse.

SQL Server y dominio de SQL.

SAP Analytics y SAP HANA.

Procesos ETL e integración de datos.

Tableau y herramientas de visualización avanzada.

Director de tecnologías de información – Medellín

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Como director de sistemas, será fundamental para guiar la dirección tecnológica de la empresa, trabajando estrechamente con otros líderes para integrar soluciones que impulsen al crecimiento.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar la estrategia tecnológica alineada con los objetivos empresariales.

Liderar proyectos de transformación digital para mejorar la eficiencia operativa.

Gestionar la seguridad de la información y la infraestructura tecnológica.

Coordinar el equipo de TI y fomentar su desarrollo profesional.

Colaborar con otros departamentos para identificar oportunidades de innovación.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 10 años en roles de liderazgo como director de tecnologías de información o jefe de tecnología.

Titulación universitaria en Ingeniería de Sistemas, Informática o afines.

Especialización en proyectos, tecnología o afines.

Habilidades demostrables en gestión de proyectos tecnológicos y transformación digital.

Conocimiento avanzado en seguridad de la información y gestión de infraestructuras IT.

Liderazgo en implementación de ERP.

AI Engineer – Bogotá

Empresa: Habi

Salario: A convenir

Habi busca una persona que disfrute llevar la analítica a producción, automatizar procesos y trabajar muy cerca de tecnología.

Responsabilidades:

Construir soluciones analíticas productizadas usando tecnologías ágiles.

Automatizar procesos definidos junto a equipos de tecnología.

Analizar datos para generar insights accionables (sin foco en modelos complejos).

Diseñar e implementar soluciones basadas en reglas, agentes e integración vía APIs.

Traducir necesidades del negocio en soluciones técnicas escalables.

Acompañar el despliegue de soluciones sin desarrollar core tech.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería (Sistemas, Eléctrica, Electrónica o afines).

Experiencia combinando análisis de datos con tecnología.

Comodidad interactuando con sistemas productivos.

Perfil práctico, orientado a ejecución y automatización.

Experiencia en desarrollo con Python, y análisis de datos con SQL.

Consultor en automatizaciones e integraciones – Bogotá

Empresa: Confidencial

Salario: $ 9.000.000 a $ 10.000.000

Si es un experto en diseño y desarrollo de soluciones digitales modernas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar soluciones de automatización para optimizar procesos empresariales.

Coordinar la integración de sistemas y plataformas tecnológicas.

Colaborar con equipos multifuncionales para entender necesidades y proponer mejoras tecnológicas.

Llevar a cabo pruebas y aseguramiento de calidad de las soluciones desarrolladas.

Documentar procedimientos y soluciones implementadas para garantizar su correcto funcionamiento.

Requerimientos:

Título universitario en Ingeniería de Sistemas Informática o campo relacionado.

Experiencia mínima de 3 años en roles como consultor de automatizaciones e integraciones o especialista en automatización.

Conocimientos avanzados en herramientas de automatización y lenguajes de programación.

Habilidad para diseñar e implementar soluciones de integración de sistemas.

Experiencia en desarrollo de soluciones FrontEnd y en consultoría digital.

Jefe de proyectos de TI – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: A convenir

En este rol clave, será responsable de coordinar proyectos de tecnología que impacten positivamente en las estrategias de negocio.

Responsabilidades:

Identificar el impacto y la factibilidad de los proyectos.

Velar por la integridad de los sistemas de información.

Motivar a las áreas clientes a optimizar procesos.

Gestionar proyectos en colaboración con áreas clientes.

Desarrollar planes de capacitación en herramientas informáticas.

Requerimientos:

Formación académica en ingeniería de sistemas, electrónica, informática o telecomunicaciones.

Preferiblemente con especialidad en tecnología o gestión administrativa.

4 años de experiencia en proyectos tecnológicos.

Experiencia como líder funcional en sistemas ERP y manejo de SAP.

