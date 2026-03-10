¿Quiere trabajar desde casa? Múltiples vacantes de trabajo remoto disponibles

El trabajo remoto ha transformado la forma en que muchas personas se vinculan al mercado laboral. Para muchos profesionales representa la posibilidad de organizar mejor su jornada, reducir tiempos de desplazamiento y desempeñar sus funciones desde cualquier lugar con conexión a internet.

Este modelo también ha ampliado el acceso a oportunidades laborales para candidatos ubicados en distintas regiones del país, mientras que las empresas encuentran nuevas formas de conectar con talento sin limitarse a una ubicación específica.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas. Recuerde que el proceso es 100% gratuito.

En este contexto, es esencial entender la diferencia entre el trabajo remoto y el híbrido, ya que ambas modalidades ofrecen beneficios significativos tanto para empleados como para empleadores. Foto: Stock

Profesor(a) de inglés remoto – Medio tiempo

Empresa: Freaknenglish

Salario: $ 3.200.000

¿Le apasiona transformar vidas enseñando inglés y quiere trabajar 100% remoto? Únase al equipo desde cualquier lugar de Colombia y aproveche esta oportunidad.

Responsabilidades:

Facilitar sesiones de inglés 100% personalizadas (modalidad uno a uno).

Guiar sus clases utilizando el plan de estudios diseñado por la academia.

Brindar feedback constructivo y constante para potenciar la fluidez de los alumnos.

Evaluar y documentar el avance cada 2 meses de cada persona a su cargo.

Requerimientos:

Nivel de inglés fluido y avanzado.

Disponibilidad estricta en la franja de la mañana: lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 12:00 p.m.

Título profesional en áreas de la educación o contar con certificación oficial TEFL/TESOL.

Trayectoria demostrable dictando clases de inglés.

Gran capacidad de expresión, empatía y facilidad para conectar con las personas.

Equipo de cómputo en óptimas condiciones y una conexión a internet rápida y estable.

¡Aplique acá!

Analista de soporte operativo en seguros – Remoto

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 3.850.000

Este rol es esencial para asegurar la eficiencia y efectividad de las operaciones diarias, alineándose con los objetivos estratégicos de la empresa.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar los procesos operativos en seguros.

Identificar y proponer mejoras en los procedimientos actuales.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para garantizar una operación fluida.

Monitorear la satisfacción del cliente y asegurar la calidad del servicio.

Proveer soporte a los clientes corporativos y resolver sus inquietudes.

Requerimientos:

Experiencia previa como analista de soporte operativo en el sector de seguros.

Título en Administración, Finanzas o áreas afines.

Conocimiento avanzado de procesos operativos y gestión de seguros.

Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.

Capacidad para trabajar de manera remota y autónoma.

¡Aplique acá!

Agente call center - Remoto

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 2.000.000

Como asesor de ventas call center remoto será una pieza clave en el equipo, ayudando a cumplir los objetivos de ventas y a impulsar el crecimiento de la empresa.

Responsabilidades:

Gestionar llamadas entrantes y salientes para ofrecer nuestros productos y servicios.

Cumplir con los objetivos mensuales de ventas establecidos por el equipo.

Mantener actualizado el registro de interacciones con clientes en el sistema CRM.

Brindar un excelente servicio al cliente resolviendo dudas y ofreciendo soluciones adecuadas.

Participar en reuniones virtuales de seguimiento y capacitación.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como asesor de ventas call center remoto o en roles similares.

Habilidades de comunicación y negociación efectivas.

Capacidad para trabajar de manera independiente y gestionar el tiempo de manera eficiente desde un entorno remoto.

Conocimiento básico de herramientas CRM y paquetes de Microsoft Office.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

¡Aplique acá!

Convocatoria inclusiva – Personas con discapacidad física

Empresa: Emtelco

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.400.000

Se buscan personas con discapacidad física para el cargo de asesor(a) call center – atención y acompañamiento comercial.

Responsabilidades:

Atender y acompañar a los usuarios a través de los diferentes canales de contacto definidos por la compañía.

Realizar gestión comercial de productos o servicios de nuestros clientes.

Brindar una atención cercana, amable y respetuosa en cada interacción.

Cumplir con los niveles de servicio y los indicadores establecidos para los canales de atención.

Requerimientos:

Bachiller académico certificado con o sin experiencia en atención al cliente.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.