Más de 103.000 vacantes disponibles en Colombia: revise si su perfil aplica

Postulaciones abiertas sin costo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

9 de marzo de 2026, 11:52 a. m.
Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles.
Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles.

El mercado laboral muestra señales positivas en 2026 frente al año anterior. De acuerdo con el más reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo nacional se ubicó en un 10,9 % durante enero.

La cifra representa una reducción frente al 11,6 % registrado en el mismo mes de 2025. Este comportamiento refleja una mayor dinámica en la generación de nuevas oportunidades laborales en diferentes regiones del país.

En medio de este panorama, actualmente hay más de 103 mil vacantes activas en todo el país, a las que pueden postularse personas con distintos niveles de experiencia y formación.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

  • Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
  • Utilizar el buscador para encontrar oportunidades acordes con su perfil.
  • Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia.
  • Postularse a las vacantes que mejor se ajusten a sus intereses.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Conozca los requisitos para aplicar a las vacantes que tiene disponible Grupo Éxito.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos.

Analista de mercadeo – Medellín

Empresa: Estudio de moda

Salario: $3.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona el mundo del marketing, la moda y el análisis de datos, esta oportunidad puede ser para usted.

Responsabilidades:

  • Ejecutar estrategias de marketing para campañas de moda prémium.
  • Monitorear y analizar el comportamiento del consumidor.
  • Desarrollar informes de mercado y tendencias.
  • Colaborar con el equipo creativo para alinear los objetivos de marca.
  • Gestionar la presencia de la marca en plataformas digitales.

Requerimientos:

  • Profesional en Mercadeo, Administración o carreras afines.
  • Mínimo 2 años de experiencia en análisis de mercado o cargos similares.
  • Experiencia preferiblemente en moda, retail o consumo masivo.
  • Deseable experiencia en visual merchandising.
  • Habilidades analíticas y manejo de datos.

¡Postúlese aquí!

Conductor de ambulancia – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un conductor B1 o B2 con experiencia en la conducción de ambulancias y vehículos de emergencia, esta es su oportunidad para marcar la diferencia en la vida de las personas.

Responsabilidades:

  • Hacer el traslado seguro y eficiente de pacientes.
  • Mantener la ambulancia en óptimas condiciones de funcionamiento.
  • Colaborar con el equipo médico durante el traslado de pacientes.
  • Asegurar el cumplimiento de todos los protocolos de emergencia y seguridad.

Requerimientos:

  • Licencia de conducción B1 o B2 vigente.
  • Experiencia comprobada como conductor de ambulancia o conductor de vehículos de emergencia.
  • Conocimiento en primeros auxilios y protocolos de emergencia.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

¡Postúlese aquí!

Ofertas laborales en Barranquilla: hay más de 18.000 vacantes disponibles

Growth Manager Inmobiliario – Barranquilla

Empresa: Habi

Salario: $2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Habi busca un ejecutivo comercial inmobiliario que comparta la pasión por la tecnología y el cambio.

Responsabilidades:

  • Formar parte del equipo comercial de Ventas.
  • Realizar cierres de negocios exitosos.
  • Gestionar negociaciones complejas con clientes.
  • Liderar un equipo de brokers inmobiliarios

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.
  • Habilidad para manejar negociaciones complejas.
  • Comunicación asertiva por teléfono.
  • Disponibilidad horaria para contactar clientes.
  • Experiencia trabajando con brokers (agentes freelance).

¡Postúlese aquí!

Analista de nómina y compensación – Cali

Empresa: Supergiros

Salario: $ 2.564.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Como analista de nómina, desempeñará un papel crucial en el manejo preciso de la nómina y su impacto en la satisfacción y motivación del personal.

Responsabilidades:

  • Gestionar y procesar la nómina mensual de los empleados.
  • Asegurar el cumplimiento de las políticas de compensación y beneficios.
  • Elaborar informes financieros relacionados con la nómina.
  • Coordinar con otros departamentos para optimizar los procesos de nómina.
  • Brindar soporte en la auditoría de la nómina.

Requerimientos:

  • Título profesional en áreas afines como administración, contaduría o recursos humanos.
  • Mínimo 3 años de experiencia en roles de analista de nómina o analista de compensación.
  • Conocimiento avanzado en sistemas de gestión de nómina.
  • Habilidad para manejar grandes volúmenes de datos de manera precisa.
  • Excelentes habilidades de comunicación y atención al detalle.

¡Postúlese aquí!

Formador comercial – Bogotá D.C.

Empresa: Chevignon

Salario: $2.500.000 a $ 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será el pilar para el desarrollo continuo de los profesionales en ventas, impactando directamente en el crecimiento y éxito de la empresa.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y ejecutar programas de capacitación para el equipo de ventas.
  • Evaluar las necesidades de formación y diseñar planes personalizados.
  • Monitorear el progreso y el impacto de las capacitaciones.
  • Fomentar un ambiente de aprendizaje continuo y mejora.
  • Colaborar estrechamente con líderes de ventas para alinear objetivos.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada como formador comercial o en un rol similar.
  • Habilidades de comunicación excepcionales.
  • Capacidad para motivar e inspirar a equipos.
  • Conocimiento profundo del sector de la moda.
  • Experiencia en diseño y ejecución de programas de capacitación.
  • Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y rápido.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

