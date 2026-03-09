Ofertas laborales en Barranquilla: hay más de 18.000 vacantes disponibles

La capital del Atlántico registró una reducción en su tasa de desempleo, al pasar de 10,3 % a 8,7 %, según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este resultado refleja un mejor comportamiento del mercado laboral en Barranquilla y coincide con la apertura de más de 18 mil oportunidades de empleo para quienes buscan vincularse laboralmente.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como ventas, salud, arquitectura, administración, recursos humanos entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese gratis a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades dentro de un proceso de selección.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos.

Vendedor

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como asesor de ventas, será una pieza clave del equipo, asegurando que cada cliente reciba un servicio de calidad excepcional.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en el proceso de compra.

Identificar las necesidades de los clientes y ofrecer productos adecuados.

Mantener un conocimiento actualizado de los productos y servicios.

Cerrar ventas efectivas y contribuir al cumplimiento de metas.

Fomentar relaciones duraderas con los clientes.

Requerimientos:

Experiencia previa como vendedor asesor de ventas o representante comercial.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y orientado a resultados.

Conocimiento en técnicas de ventas y servicio al cliente.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auditor médico (a)

Empresa: MiRed Baranquilla IPS

Salario: $ 4.730.000

Como parte del equipo, será una pieza clave para asegurar que los servicios médicos cumplan con los más altos estándares de calidad.

Responsabilidades:

Realizar auditorías médicas para asegurar la calidad en la atención de salud.

Supervisar el cumplimiento de normativas y estándares de salud.

Evaluar y mejorar los procesos de atención médica.

Colaborar con otros departamentos para implementar mejoras en los servicios de salud.

Proporcionar reportes detallados sobre las auditorías realizadas.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina.

Experiencia mínima de 3 años como auditor médico.

Conocimiento de normativas de calidad en salud.

Habilidad para evaluar y analizar procesos médicos.

Excelentes habilidades de comunicación y colaboración.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Residente estructura obra vivienda

Empresa: Constructora Colpatria

Salario: $ 4.737.000

Como residente de obra, tendrá un rol crucial asegurando la calidad y el cumplimiento de los plazos en los proyectos de construcción.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar las actividades de construcción.

Garantizar el cumplimiento de los plazos y estándares de calidad.

Colaborar con arquitectos e ingenieros para asegurar la precisión de los proyectos.

Liderar el equipo de obra para optimizar los procesos de construcción.

Gestión eficiente de recursos y materiales en el sitio de obra.

Requerimientos:

Título en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines.

Experiencia mínima de 4 años como residente de obra o ingeniero de proyectos.

Conocimientos sólidos en gestión estructura sistema industrializado y acabados en proyectos de vivienda.

Habilidades comprobadas en liderazgo de equipos de trabajo.

Dominio de herramientas de planificación y diseño arquitectónico.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Growth manager inmobiliario

Empresa: Habi

Salario: $ 2.500.000

Habi busca un ejecutivo comercial inmobiliario que comparta la pasión por la tecnología y el cambio.

Responsabilidades:

Formar parte del equipo comercial de Ventas.

Realizar cierres de negocios exitosos.

Gestionar negociaciones complejas con clientes.

Liderar un equipo de brokers inmobiliarios

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.

Habilidad para manejar negociaciones complejas.

Comunicación asertiva por teléfono.

Disponibilidad horaria para contactar clientes.

Experiencia trabajando con brokers (agentes freelance).

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Coordinadora de gestión humana

Empresa: Pasteur - Laboratorios clínicos de Colombia

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.700.000

En este rol será el pilar de la gestión de talento, donde su liderazgo y habilidades estratégicas contribuirán a alcanzar los objetivos organizacionales.

Responsabilidades:

Dirigir el departamento de talento humano.

Gestionar procesos de selección y contratación.

Manejo de nómina y beneficios para colaboradores.

Crear e implementar planes de bienestar.

Supervisar un equipo de más de 150 personas.

Supervisar el SIG- SST.

Requerimientos:

Título en Ingeniería Industrial, administradora de empresa.

Especialización en Gestión Humana.

Experiencia mínima de 3 años dirigiendo departamentos de talento humano.

Conocimientos en manejo de nómina y sistemas de gestión.

Disponibilidad de tiempo.

Manejo de KPI.

Experiencia en estructuración de perfiles y evaluaciones de desempeño.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.