Ofertas laborales en Barranquilla: hay más de 18.000 vacantes disponibles

La capital del Atlántico registró una reducción en su tasa de desempleo, al pasar de 10,3 % a 8,7 %, según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este resultado refleja un mejor comportamiento del mercado laboral en Barranquilla y coincide con la apertura de más de 18 mil oportunidades de empleo para quienes buscan vincularse laboralmente.
¿Qué perfiles se requieren?
La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como ventas, salud, arquitectura, administración, recursos humanos entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese gratis a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades dentro de un proceso de selección.
Vendedor
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Como asesor de ventas, será una pieza clave del equipo, asegurando que cada cliente reciba un servicio de calidad excepcional.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar a los clientes en el proceso de compra.
- Identificar las necesidades de los clientes y ofrecer productos adecuados.
- Mantener un conocimiento actualizado de los productos y servicios.
- Cerrar ventas efectivas y contribuir al cumplimiento de metas.
- Fomentar relaciones duraderas con los clientes.
Requerimientos:
- Experiencia previa como vendedor asesor de ventas o representante comercial.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y orientado a resultados.
- Conocimiento en técnicas de ventas y servicio al cliente.
- Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Auditor médico (a)
Empresa: MiRed Baranquilla IPS
Salario: $ 4.730.000
Como parte del equipo, será una pieza clave para asegurar que los servicios médicos cumplan con los más altos estándares de calidad.
Responsabilidades:
- Realizar auditorías médicas para asegurar la calidad en la atención de salud.
- Supervisar el cumplimiento de normativas y estándares de salud.
- Evaluar y mejorar los procesos de atención médica.
- Colaborar con otros departamentos para implementar mejoras en los servicios de salud.
- Proporcionar reportes detallados sobre las auditorías realizadas.
Requerimientos:
- Título profesional en Medicina.
- Experiencia mínima de 3 años como auditor médico.
- Conocimiento de normativas de calidad en salud.
- Habilidad para evaluar y analizar procesos médicos.
- Excelentes habilidades de comunicación y colaboración.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Residente estructura obra vivienda
Empresa: Constructora Colpatria
Salario: $ 4.737.000
Como residente de obra, tendrá un rol crucial asegurando la calidad y el cumplimiento de los plazos en los proyectos de construcción.
Responsabilidades:
- Supervisar y coordinar las actividades de construcción.
- Garantizar el cumplimiento de los plazos y estándares de calidad.
- Colaborar con arquitectos e ingenieros para asegurar la precisión de los proyectos.
- Liderar el equipo de obra para optimizar los procesos de construcción.
- Gestión eficiente de recursos y materiales en el sitio de obra.
Requerimientos:
- Título en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines.
- Experiencia mínima de 4 años como residente de obra o ingeniero de proyectos.
- Conocimientos sólidos en gestión estructura sistema industrializado y acabados en proyectos de vivienda.
- Habilidades comprobadas en liderazgo de equipos de trabajo.
- Dominio de herramientas de planificación y diseño arquitectónico.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Growth manager inmobiliario
Empresa: Habi
Salario: $ 2.500.000
Habi busca un ejecutivo comercial inmobiliario que comparta la pasión por la tecnología y el cambio.
Responsabilidades:
- Formar parte del equipo comercial de Ventas.
- Realizar cierres de negocios exitosos.
- Gestionar negociaciones complejas con clientes.
- Liderar un equipo de brokers inmobiliarios
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.
- Habilidad para manejar negociaciones complejas.
- Comunicación asertiva por teléfono.
- Disponibilidad horaria para contactar clientes.
- Experiencia trabajando con brokers (agentes freelance).
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Coordinadora de gestión humana
Empresa: Pasteur - Laboratorios clínicos de Colombia
Salario: $ 3.000.000 a $ 3.700.000
En este rol será el pilar de la gestión de talento, donde su liderazgo y habilidades estratégicas contribuirán a alcanzar los objetivos organizacionales.
Responsabilidades:
- Dirigir el departamento de talento humano.
- Gestionar procesos de selección y contratación.
- Manejo de nómina y beneficios para colaboradores.
- Crear e implementar planes de bienestar.
- Supervisar un equipo de más de 150 personas.
- Supervisar el SIG- SST.
Requerimientos:
- Título en Ingeniería Industrial, administradora de empresa.
- Especialización en Gestión Humana.
- Experiencia mínima de 3 años dirigiendo departamentos de talento humano.
- Conocimientos en manejo de nómina y sistemas de gestión.
- Disponibilidad de tiempo.
- Manejo de KPI.
- Experiencia en estructuración de perfiles y evaluaciones de desempeño.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
