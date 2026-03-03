Más de 100.000 vacantes activas: postúlese gratis desde su celular

El mercado laboral arrancó el año con una leve mejora en sus indicadores. La tasa de desempleo se ubicó en 10,9 % en enero, lo que representa una reducción frente al 11,6 % registrado en el mismo mes del año pasado.

En línea con este panorama alentador y con el compromiso de seguir fortaleciendo el empleo en el país, se han abierto más de 100.000 vacantes distribuidas en diferentes ciudades y sectores laborales.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Enfermero(a) profesional para salas de cirugía – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.

Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.

Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.

Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.

Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

Título profesional en enfermería.

Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.

Habilidad para manejar situaciones de estrés.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Analista de mercadeo y comunicaciones – Medellín

Empresa: Recurso Humano Positivo

Salario: $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol ofrece oportunidades de crecimiento profesional y visibilidad en la industria, trabajando en un ambiente colaborativo y lleno de energía.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de marketing digital innovadoras.

Analizar y reportar datos de campañas utilizando Google Analytics y Meta Business Suite.

Diseñar campañas de comunicación efectivas para fidelizar clientes.

Colaborar con el equipo para interpretar tendencias del mercado.

Gestionar y optimizar el contenido para redes sociales.

Contribuir al posicionamiento de la marca en el sector deportivo.

Requerimientos:

Título profesional en marketing, comunicaciones o áreas afines.

Experiencia mínima de 4 años como analista de marca y comunicaciones o roles similares.

Conocimiento avanzado en herramientas como Google Analytics Excel y Canva Pro.

Habilidades comprobadas en análisis de datos y storytelling .

. Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y colaborativo.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Jefe de compras – Bogotá

Empresa: Croydon

Salario: $ 6.300.000 a $ 6.832.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol clave está diseñado para liderar la gestión eficiente de todas las compras, asegurando un impacto positivo en el rendimiento de la empresa.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar estrategias de compras que optimicen costos y calidad.

Negociar contratos con proveedores para asegurar condiciones beneficiosas.

Supervisar y coordinar el equipo de compras fomentando un ambiente de trabajo colaborativo.

Evaluar y seleccionar proveedores mediante análisis de mercado y tendencias.

Monitorear y mejorar continuamente los procesos de compra para asegurar eficiencia y efectividad.

Gestionar compras de Indirectos/suministros.

Gestionar orden de compras y asegurar insumos en la planta.

Manejos de KPI por gestión de compras.

Optimizar costos por Categoría.

Requerimientos:

Experiencia comprobada de al menos 3 años como jefe de compras gerente de compras de indirectos, con manejo de personal o roles similares.

Título universitario en Administración de Empresas, Economía o campos relacionados.

Habilidades excepcionales de negociación y gestión de relaciones con proveedores.

Capacidad para liderar y motivar equipos de trabajo.

Excelentes habilidades de comunicación y toma de decisiones.

Ejecutivo preferente – Cartagena

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El profesional seleccionado ofrecerá asesoría financiera personalizada y promocionará los productos y servicios especializados.

Responsabilidades:

Gestionar relaciones con clientes preferenciales.

Ofrecer asesoría financiera personalizada.

Promocionar productos y servicios financieros.

Asegurar la satisfacción del cliente.

Liderar el manejo de cuentas preferenciales.

Requerimientos:

Profesional en economía, administración, finanzas o ingeniería industrial.

Certificación ante el AMV como asesor financiero.

Experiencia de 2 años en el sector financiero.

Conocimientos en áreas financieras y tributarias.

Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.

Analista de seguridad y salud en el trabajo – Medellín

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal será fundamental para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable, contribuyendo a la prevención de accidentes y la promoción de la salud laboral.

Responsabilidades:

Implementar las políticas de SST en la organización.

Realizar auditorías internas de seguridad.

Coordinar y gestionar el COPASST.

Desarrollar y mantener la documentación necesaria para la gestión de riesgos.

Capacitar al personal sobre normativas y procedimientos.

Requerimientos:

Título en ingeniería industrial, medicina laboral o afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares.

Conocimiento en legislación de SST y comunicación efectiva.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.