Más de 100.000 vacantes activas: postúlese gratis desde su celular

El mercado laboral arrancó el año con una leve mejora en sus indicadores. La tasa de desempleo se ubicó en 10,9 % en enero, lo que representa una reducción frente al 11,6 % registrado en el mismo mes del año pasado.
En línea con este panorama alentador y con el compromiso de seguir fortaleciendo el empleo en el país, se han abierto más de 100.000 vacantes distribuidas en diferentes ciudades y sectores laborales.
¿Cómo postularse?
Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:
- Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
- Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés.
- Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia.
- Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.
Enfermero(a) profesional para salas de cirugía – Bogotá
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.
Responsabilidades:
- Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.
- Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.
- Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.
- Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.
- Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.
Requerimientos:
- Título profesional en enfermería.
- Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.
- Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.
- Habilidad para manejar situaciones de estrés.
- Disponibilidad para turnos rotativos.
Analista de mercadeo y comunicaciones – Medellín
Empresa: Recurso Humano Positivo
Salario: $ 5.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol ofrece oportunidades de crecimiento profesional y visibilidad en la industria, trabajando en un ambiente colaborativo y lleno de energía.
Responsabilidades:
- Desarrollar estrategias de marketing digital innovadoras.
- Analizar y reportar datos de campañas utilizando Google Analytics y Meta Business Suite.
- Diseñar campañas de comunicación efectivas para fidelizar clientes.
- Colaborar con el equipo para interpretar tendencias del mercado.
- Gestionar y optimizar el contenido para redes sociales.
- Contribuir al posicionamiento de la marca en el sector deportivo.
Requerimientos:
- Título profesional en marketing, comunicaciones o áreas afines.
- Experiencia mínima de 4 años como analista de marca y comunicaciones o roles similares.
- Conocimiento avanzado en herramientas como Google Analytics Excel y Canva Pro.
- Habilidades comprobadas en análisis de datos y storytelling.
- Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y colaborativo.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
Jefe de compras – Bogotá
Empresa: Croydon
Salario: $ 6.300.000 a $ 6.832.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol clave está diseñado para liderar la gestión eficiente de todas las compras, asegurando un impacto positivo en el rendimiento de la empresa.
Responsabilidades:
- Desarrollar y ejecutar estrategias de compras que optimicen costos y calidad.
- Negociar contratos con proveedores para asegurar condiciones beneficiosas.
- Supervisar y coordinar el equipo de compras fomentando un ambiente de trabajo colaborativo.
- Evaluar y seleccionar proveedores mediante análisis de mercado y tendencias.
- Monitorear y mejorar continuamente los procesos de compra para asegurar eficiencia y efectividad.
- Gestionar compras de Indirectos/suministros.
- Gestionar orden de compras y asegurar insumos en la planta.
- Manejos de KPI por gestión de compras.
- Optimizar costos por Categoría.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada de al menos 3 años como jefe de compras gerente de compras de indirectos, con manejo de personal o roles similares.
- Título universitario en Administración de Empresas, Economía o campos relacionados.
- Habilidades excepcionales de negociación y gestión de relaciones con proveedores.
- Capacidad para liderar y motivar equipos de trabajo.
- Excelentes habilidades de comunicación y toma de decisiones.
Ejecutivo preferente – Cartagena
Empresa: Colfondos
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
El profesional seleccionado ofrecerá asesoría financiera personalizada y promocionará los productos y servicios especializados.
Responsabilidades:
- Gestionar relaciones con clientes preferenciales.
- Ofrecer asesoría financiera personalizada.
- Promocionar productos y servicios financieros.
- Asegurar la satisfacción del cliente.
- Liderar el manejo de cuentas preferenciales.
Requerimientos:
- Profesional en economía, administración, finanzas o ingeniería industrial.
- Certificación ante el AMV como asesor financiero.
- Experiencia de 2 años en el sector financiero.
- Conocimientos en áreas financieras y tributarias.
- Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.
Analista de seguridad y salud en el trabajo – Medellín
Empresa: Colfondos
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
El candidato ideal será fundamental para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable, contribuyendo a la prevención de accidentes y la promoción de la salud laboral.
Responsabilidades:
- Implementar las políticas de SST en la organización.
- Realizar auditorías internas de seguridad.
- Coordinar y gestionar el COPASST.
- Desarrollar y mantener la documentación necesaria para la gestión de riesgos.
- Capacitar al personal sobre normativas y procedimientos.
Requerimientos:
- Título en ingeniería industrial, medicina laboral o afines.
- Experiencia mínima de 2 años en roles similares.
- Conocimiento en legislación de SST y comunicación efectiva.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.