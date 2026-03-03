EMPLEO

Más de 100.000 vacantes activas: postúlese gratis desde su celular

Las oportunidades de empleo ofrecen contrato a término indefinido.

Juliana Flórez

3 de marzo de 2026, 5:47 p. m.
Foto: Getty Images

El mercado laboral arrancó el año con una leve mejora en sus indicadores. La tasa de desempleo se ubicó en 10,9 % en enero, lo que representa una reducción frente al 11,6 % registrado en el mismo mes del año pasado.

En línea con este panorama alentador y con el compromiso de seguir fortaleciendo el empleo en el país, se han abierto más de 100.000 vacantes distribuidas en diferentes ciudades y sectores laborales.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:

  1. Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
  2. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés.
  3. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia.
  4. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Convertir ideas en realidad. Compañeros de trabajo mirando computador portátil, oficina.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Enfermero(a) profesional para salas de cirugía – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

  • Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.
  • Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.
  • Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.
  • Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.
  • Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

  • Título profesional en enfermería.
  • Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.
  • Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.
  • Habilidad para manejar situaciones de estrés.
  • Disponibilidad para turnos rotativos.

¡Aplique acá!

Analista de mercadeo y comunicaciones – Medellín

Empresa: Recurso Humano Positivo

Salario: $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol ofrece oportunidades de crecimiento profesional y visibilidad en la industria, trabajando en un ambiente colaborativo y lleno de energía.

Responsabilidades:

  • Desarrollar estrategias de marketing digital innovadoras.
  • Analizar y reportar datos de campañas utilizando Google Analytics y Meta Business Suite.
  • Diseñar campañas de comunicación efectivas para fidelizar clientes.
  • Colaborar con el equipo para interpretar tendencias del mercado.
  • Gestionar y optimizar el contenido para redes sociales.
  • Contribuir al posicionamiento de la marca en el sector deportivo.

Requerimientos:

  • Título profesional en marketing, comunicaciones o áreas afines.
  • Experiencia mínima de 4 años como analista de marca y comunicaciones o roles similares.
  • Conocimiento avanzado en herramientas como Google Analytics Excel y Canva Pro.
  • Habilidades comprobadas en análisis de datos y storytelling.
  • Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y colaborativo.
  • Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

¡Aplique acá!

Jefe de compras – Bogotá

Empresa: Croydon

Salario: $ 6.300.000 a $ 6.832.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol clave está diseñado para liderar la gestión eficiente de todas las compras, asegurando un impacto positivo en el rendimiento de la empresa.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y ejecutar estrategias de compras que optimicen costos y calidad.
  • Negociar contratos con proveedores para asegurar condiciones beneficiosas.
  • Supervisar y coordinar el equipo de compras fomentando un ambiente de trabajo colaborativo.
  • Evaluar y seleccionar proveedores mediante análisis de mercado y tendencias.
  • Monitorear y mejorar continuamente los procesos de compra para asegurar eficiencia y efectividad.
  • Gestionar compras de Indirectos/suministros.
  • Gestionar orden de compras y asegurar insumos en la planta.
  • Manejos de KPI por gestión de compras.
  • Optimizar costos por Categoría.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada de al menos 3 años como jefe de compras gerente de compras de indirectos, con manejo de personal o roles similares.
  • Título universitario en Administración de Empresas, Economía o campos relacionados.
  • Habilidades excepcionales de negociación y gestión de relaciones con proveedores.
  • Capacidad para liderar y motivar equipos de trabajo.
  • Excelentes habilidades de comunicación y toma de decisiones.

¡Aplique acá!

Ejecutivo preferente – Cartagena

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El profesional seleccionado ofrecerá asesoría financiera personalizada y promocionará los productos y servicios especializados.

Responsabilidades:

  • Gestionar relaciones con clientes preferenciales.
  • Ofrecer asesoría financiera personalizada.
  • Promocionar productos y servicios financieros.
  • Asegurar la satisfacción del cliente.
  • Liderar el manejo de cuentas preferenciales.

Requerimientos:

  • Profesional en economía, administración, finanzas o ingeniería industrial.
  • Certificación ante el AMV como asesor financiero.
  • Experiencia de 2 años en el sector financiero.
  • Conocimientos en áreas financieras y tributarias.
  • Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.

¡Aplique acá!

Analista de seguridad y salud en el trabajo – Medellín

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal será fundamental para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable, contribuyendo a la prevención de accidentes y la promoción de la salud laboral.

Responsabilidades:

  • Implementar las políticas de SST en la organización.
  • Realizar auditorías internas de seguridad.
  • Coordinar y gestionar el COPASST.
  • Desarrollar y mantener la documentación necesaria para la gestión de riesgos.
  • Capacitar al personal sobre normativas y procedimientos.

Requerimientos:

  • Título en ingeniería industrial, medicina laboral o afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en roles similares.
  • Conocimiento en legislación de SST y comunicación efectiva.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

