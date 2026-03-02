EMPLEO

Bogotanos, alisten la hoja de vida: hay más de 65.000 trabajos disponibles con postulación gratuita y virtual

Bogotá registró la menor tasa de desempleo entre las principales ciudades del país.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

2 de marzo de 2026, 6:48 p. m.
No deje pasar esta oportunidad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con corte a enero de 2025, la capital reportó una desocupación de un 7,5 %, cifra que refleja el comportamiento del mercado laboral al inicio del año.

El informe, revelado en el último día hábil de febrero, mostró cómo arrancó el empleo en el país y evidenció una dinámica favorable para la ciudad. En ese contexto, más de 65.000 vacantes se encuentran activas en la capital colombiana, con procesos de postulación completamente virtuales y sin costo para los aspirantes.

Las oportunidades contemplan distintos niveles de experiencia y perfiles. Además de la formación académica, los empleadores están valorando habilidades como la responsabilidad, la comunicación efectiva, el trabajo colaborativo y la capacidad de adaptación a entornos dinámicos.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Abogado(a) junior comercial – Arturo Calle

Salario: 3.000.000 a 4.000.000

Arturo Calle está buscando un abogado (a) junior comercial profesional en derecho, con más de 1 año de experiencia en procesos comerciales, alto sentido de responsabilidad, atención al detalle y disposición para aprender y crecer en un entorno corporativo sólido, estructurado y de alto prestigio.

Responsabilidades:

  • Asesorar en temas legales comerciales y contractuales.
  • Elaborar y revisar documentos legales y contratos.
  • Apoyar en la resolución de conflictos legales internos y externos.
  • Mantener actualizada la documentación legal necesaria para el cumplimiento normativo.

Requerimientos:

  • Profesional en derecho.
  • Experiencia mínima de 1 año en roles similares.
  • Conocimiento en normativas comerciales y contractuales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de enfermería – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería, será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

  • Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.
  • Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.
  • Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes, durante y después de las cirugías.
  • Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

  • Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.
  • Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.
  • Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.
  • Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.
  • Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Especialista tarjeta de crédito – Banco de Occidente

Salario: 6.000.000 a 6.200.000

Como asesor de tarjetas de crédito empresariales, estará en el centro de las operaciones, ayudando a diseñar estrategias que mejoren la eficiencia y la satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

  • Planificar y asesorar a clientes empresariales en el uso de tarjetas de crédito.
  • Desarrollar estrategias de pago innovadoras para mejorar la relación con los clientes.
  • Hacer diagnósticos financieros y ofrecer soluciones personalizadas.
  • Contribuir al crecimiento en comisiones y utilidades del departamento.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 3 años en el sector financiero como especialista en tarjeta de crédito.
  • Conocimientos sólidos en análisis financiero y evaluación de riesgos.
  • Habilidad para gestionar sistemas CRM y análisis de datos.
  • Formación académica en Finanzas, Economía o áreas relacionadas.
  • Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Jefe de compras – Croydon

Salario: 6.300.000 a 6.832.000

Como gerente de compras, será el motor principal detrás de la adquisición estratégica de recursos que impulsa la planta y optimiza el crecimiento.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y ejecutar estrategias de compras que optimicen costos y calidad.
  • Negociar contratos con proveedores para asegurar condiciones beneficiosas.
  • Supervisar y coordinar el equipo de compras, fomentando un ambiente de trabajo colaborativo.
  • Evaluar y seleccionar proveedores mediante análisis de mercado y tendencias.
  • Monitorear y mejorar continuamente los procesos de compra para asegurar eficiencia y efectividad.
  • Gestionar compras de indirectos/suministros.
  • Gestionar orden de compras y asegurar insumos en la planta.
  • Manejo de KPI por gestión de compras.
  • Optimizar costos por categoría.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada de al menos 3 años como jefe de compras, gerente de compras de indirectos, con manejo de personal o roles similares.
  • Título universitario en Administración de Empresas, Economía o campos relacionados.
  • Habilidades excepcionales de negociación y gestión de relaciones con proveedores.
  • Capacidad para liderar y motivar equipos de trabajo.
  • Excelentes habilidades de comunicación y toma de decisiones.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar gestión humana obra – Conconcreto

Salario: A convenir

En este rol, será una pieza clave en el equipo, asegurando el correcto manejo y administración del personal.

Responsabilidades:

  • Manejar y actualizar la base de datos de empleados.
  • Asistir en el proceso de contratación y selección de personal.
  • Coordinar la inducción y capacitación del nuevo personal.
  • Gestionar la documentación del personal y el archivo de recursos humanos.
  • Apoyar en la ejecución de políticas y procedimientos de recursos humanos.

Requerimientos:

  • Tecnólogo en carreras administrativas.
  • Mínimo dos años de experiencia en gestión humana.
  • Experiencia preferentemente en el sector de la construcción.
  • Habilidades organizativas y de comunicación.
  • Capacidad para trabajar en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias Destacadas