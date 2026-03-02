Bogotanos, alisten la hoja de vida: hay más de 65.000 trabajos disponibles con postulación gratuita y virtual

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con corte a enero de 2025, la capital reportó una desocupación de un 7,5 %, cifra que refleja el comportamiento del mercado laboral al inicio del año.
El informe, revelado en el último día hábil de febrero, mostró cómo arrancó el empleo en el país y evidenció una dinámica favorable para la ciudad. En ese contexto, más de 65.000 vacantes se encuentran activas en la capital colombiana, con procesos de postulación completamente virtuales y sin costo para los aspirantes.
Las oportunidades contemplan distintos niveles de experiencia y perfiles. Además de la formación académica, los empleadores están valorando habilidades como la responsabilidad, la comunicación efectiva, el trabajo colaborativo y la capacidad de adaptación a entornos dinámicos.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Abogado(a) junior comercial – Arturo Calle
Salario: 3.000.000 a 4.000.000
Arturo Calle está buscando un abogado (a) junior comercial profesional en derecho, con más de 1 año de experiencia en procesos comerciales, alto sentido de responsabilidad, atención al detalle y disposición para aprender y crecer en un entorno corporativo sólido, estructurado y de alto prestigio.
Responsabilidades:
- Asesorar en temas legales comerciales y contractuales.
- Elaborar y revisar documentos legales y contratos.
- Apoyar en la resolución de conflictos legales internos y externos.
- Mantener actualizada la documentación legal necesaria para el cumplimiento normativo.
Requerimientos:
- Profesional en derecho.
- Experiencia mínima de 1 año en roles similares.
- Conocimiento en normativas comerciales y contractuales.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Auxiliar de enfermería – Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: A convenir
Como auxiliar de enfermería, será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.
Responsabilidades:
- Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.
- Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.
- Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes, durante y después de las cirugías.
- Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.
Requerimientos:
- Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.
- Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.
- Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.
- Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.
- Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Especialista tarjeta de crédito – Banco de Occidente
Salario: 6.000.000 a 6.200.000
Como asesor de tarjetas de crédito empresariales, estará en el centro de las operaciones, ayudando a diseñar estrategias que mejoren la eficiencia y la satisfacción del cliente.
Responsabilidades:
- Planificar y asesorar a clientes empresariales en el uso de tarjetas de crédito.
- Desarrollar estrategias de pago innovadoras para mejorar la relación con los clientes.
- Hacer diagnósticos financieros y ofrecer soluciones personalizadas.
- Contribuir al crecimiento en comisiones y utilidades del departamento.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 años en el sector financiero como especialista en tarjeta de crédito.
- Conocimientos sólidos en análisis financiero y evaluación de riesgos.
- Habilidad para gestionar sistemas CRM y análisis de datos.
- Formación académica en Finanzas, Economía o áreas relacionadas.
- Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Jefe de compras – Croydon
Salario: 6.300.000 a 6.832.000
Como gerente de compras, será el motor principal detrás de la adquisición estratégica de recursos que impulsa la planta y optimiza el crecimiento.
Responsabilidades:
- Desarrollar y ejecutar estrategias de compras que optimicen costos y calidad.
- Negociar contratos con proveedores para asegurar condiciones beneficiosas.
- Supervisar y coordinar el equipo de compras, fomentando un ambiente de trabajo colaborativo.
- Evaluar y seleccionar proveedores mediante análisis de mercado y tendencias.
- Monitorear y mejorar continuamente los procesos de compra para asegurar eficiencia y efectividad.
- Gestionar compras de indirectos/suministros.
- Gestionar orden de compras y asegurar insumos en la planta.
- Manejo de KPI por gestión de compras.
- Optimizar costos por categoría.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada de al menos 3 años como jefe de compras, gerente de compras de indirectos, con manejo de personal o roles similares.
- Título universitario en Administración de Empresas, Economía o campos relacionados.
- Habilidades excepcionales de negociación y gestión de relaciones con proveedores.
- Capacidad para liderar y motivar equipos de trabajo.
- Excelentes habilidades de comunicación y toma de decisiones.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Auxiliar gestión humana obra – Conconcreto
Salario: A convenir
En este rol, será una pieza clave en el equipo, asegurando el correcto manejo y administración del personal.
Responsabilidades:
- Manejar y actualizar la base de datos de empleados.
- Asistir en el proceso de contratación y selección de personal.
- Coordinar la inducción y capacitación del nuevo personal.
- Gestionar la documentación del personal y el archivo de recursos humanos.
- Apoyar en la ejecución de políticas y procedimientos de recursos humanos.
Requerimientos:
- Tecnólogo en carreras administrativas.
- Mínimo dos años de experiencia en gestión humana.
- Experiencia preferentemente en el sector de la construcción.
- Habilidades organizativas y de comunicación.
- Capacidad para trabajar en equipo.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.