Marzo llega con miles de vacantes activas en Bogotá: conozca si su perfil aplica

El mes de marzo comienza con una amplia oferta laboral en Bogotá. Más de 19.000 vacantes fueron abiertas por distintas compañías que buscan fortalecer sus equipos de trabajo, en un momento en el que la capital concentra buena parte de las oportunidades formales del país.

Más allá de la experiencia técnica, los procesos de selección están poniendo el foco en habilidades como la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la adaptabilidad a entornos dinámicos. Estas competencias se han convertido en factores determinantes al momento de avanzar en una convocatoria.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como salud, derecho, administración, ingeniería de sistemas, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100 % gratuito.

Auxiliar de atención al paciente – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá, buscan un auxiliar de atención al paciente, también conocido como gestor de acceso, para unirse a su equipo. Este rol esencial implica brindar un servicio excepcional a los pacientes y coordinar eficazmente con el personal médico para asegurar una atención fluida.

Responsabilidades:

Brindar atención presencial a pacientes y familiares.

Gestionar agendamiento de citas médicas.

Manejar PQRS y autorizaciones del sector salud.

Colaborar con el equipo médico y administrativo.

Asistir en el manejo de situaciones de duelo.

Requerimientos:

Técnico en áreas administrativas en salud o auxiliar de enfermería.

Experiencia en servicio al cliente en el sector salud.

Conocimiento de trámites administrativos en salud.

Disponibilidad de tiempo completo con horarios rotativos.

Habilidades de empatía y resolución de conflictos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Abogado(a) junior comercial – Arturo Calle

Salario: 3.000.000 a 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Arturo Calle está buscando un profesional en derecho, con más de 1 año de experiencia en procesos comerciales, alto sentido de responsabilidad, atención al detalle y disposición para aprender y crecer en un entorno corporativo sólido, estructurado y de alto prestigio.

Responsabilidades:

Asesorar en temas legales comerciales y contractuales.

Elaborar y revisar documentos legales y contratos.

Apoyar en la resolución de conflictos legales internos y externos.

Mantener actualizada la documentación legal necesaria para el cumplimiento normativo.

Requerimientos:

Profesional en derecho.

Experiencia mínima de 1 año en roles similares.

Conocimiento en normativas comerciales y contractuales.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Formador comercial – Chevignon

Salario: 2.500.000 a 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será el pilar para el desarrollo continuo de los profesionales en ventas, impactando directamente en el crecimiento y éxito de la empresa.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar programas de capacitación para el equipo de ventas.

Evaluar las necesidades de formación y diseñar planes personalizados.

Monitorear el progreso y el impacto de las capacitaciones.

Fomentar un ambiente de aprendizaje continuo y mejora.

Colaborar estrechamente con líderes de ventas para alinear objetivos.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como formador comercial o en un rol similar.

Habilidades de comunicación excepcionales.

Capacidad para motivar e inspirar a equipos.

Conocimiento profundo del sector de la moda.

Experiencia en diseño y ejecución de programas de capacitación.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y rápido.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de automatización – Bancamía

Salario: 3.700.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su rol será crucial para garantizar la eficiencia y calidad en los procesos, haciéndose parte del cambio y transformación digital de la organización.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar soluciones de automatización para procesos operativos.

Colaborar con equipos de TI y operaciones para identificar áreas de mejora.

Monitorear y optimizar los sistemas de automatización existentes.

Proponer innovaciones tecnológicas que mejoren la eficiencia del equipo.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como analista de automatización.

Conocimiento avanzado en herramientas de automatización de procesos.

Habilidades en programación y desarrollo de scripts.

Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Título universitario en Ingeniería de Sistemas Informática o afines.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar de enfermería – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un técnico en enfermería con vocación de servicio y desea formar parte de un equipo que transforma vidas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.

Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.

Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes, durante y después de las cirugías.

Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

Título de Auxiliar de Enfermería o Técnico Auxiliar de Enfermería.

Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.

Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

