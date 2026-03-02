Vacantes disponibles para técnicos y tecnólogos en todo el país: aplique acá

Las oportunidades laborales para técnicos y tecnólogos se amplían en distintas regiones de Colombia, en un momento en el que la formación práctica y la experiencia certificada ganan mayor relevancia dentro de los procesos de selección.

Consejos para los candidatos

Además de la formación académica, las empresas están dando importancia al desarrollo de habilidades blandas que fortalezcan la interacción con clientes, usuarios, colaboradores y equipos de trabajo. La comunicación asertiva, la empatía, la escucha activa y la capacidad de análisis se han convertido, asimismo, en competencias determinantes al momento de avanzar en un proceso de selección.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades abiertas, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas que se ajusten a su experiencia y expectativas. Aquí le presentamos algunas de las ofertas activas.

Operario - Técnico / Tecnólogo – Medellín

Empresa: Essity

Salario: A convenir

Essity está en búsqueda de un operario de producción para unirse a su equipo de manufactura de productos de higiene.

Responsabilidades

Operar la maquinaria y monitorear el proceso de producción, asegurando el cumplimiento de los estándares de seguridad.

Realizar ajustes de máquina de acuerdo con los Sistemas de Mejora Continua y los lineamientos técnicos.

Preparar, ordenar e instalar materias primas en la línea de producción.

Mantener una comunicación efectiva con los turnos anterior y siguiente para asegurar la continuidad operacional.

Garantizar la limpieza, organización y eficiencia del área de trabajo.

Verificar periódicamente las especificaciones del producto y realizar controles de calidad básicos.

Completar la documentación, registros y reportes de producción requeridos.

Aplicar los principios de 5S en el entorno de trabajo.

Requerimientos:

Título técnico en Mecánica, Producción, Electromecánica o áreas afines.

2 a 4 años de experiencia en procesos industriales o manufactura.

Conocimiento en operación segura de maquinaria industrial.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Capacidad para seguir procedimientos operativos estándar (POE/SOP) y protocolos de seguridad.

Tecnólogo en imágenes diagnósticas o radiología – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

Como tecnólogo en radiología, será parte fundamental en la prestación de servicios de diagnóstico médico, asegurando un trato humano y de calidad a los pacientes.

Responsabilidades:

Realizar radiología convencional con alta precisión.

Manejar equipos portátiles de radiología.

Garantizar un trato humanizado a todos los pacientes.

Aplicar protocolos de atención de alta calidad.

Colaborar con el equipo médico en procedimientos diagnósticos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en radiología convencional.

Conocimiento en manejo de equipos portátiles.

Deseable manejo de sistemas RIS y AGFA.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Experiencia en instituciones de salud de alta complejidad.

Técnico eléctrico y electrónico automotriz – Guarne

Empresa: Essity

Salario: A convenir

Si es un profesional en electricidad automotriz apasionado por los desafíos técnicos y el trabajo en equipo, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Analizar, revisar y reparar sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos.

Documentar intervenciones realizadas en los vehículos.

Mantener el inventario y la limpieza de las áreas intervenidas y herramientas.

Hacer disposición adecuada del RESPEL.

Realizar mantenimientos y revisiones periódicas de los vehículos.

Inspeccionar, diagnosticar y reparar partes averiadas de vehículos.

Ejecutar políticas de seguridad, calidad y protección ambiental de la organización.

Requerimientos:

Técnico en mecánica automotriz o carreras afines.

De 2 a 5 años de experiencia en mantenimiento electromecánico eléctrico y electrónico.

Conocimientos en metrología, instrumentación, planos e hidráulica.

Experiencia en maquinaria pesada y mantenimiento de sistemas de arranque e iluminación.

Conocimiento en funcionamiento e instalación de accesorios en vehículos.

Técnico en refrigeración de contenedores – Barranquilla

Empresa: Su Servicio

Salario: 2.000.000

En este puesto, el candidato ideal será responsable de monitorear el estado de los contenedores refrigerados, realizar reparaciones y programar temperaturas según las normas establecidas.

Responsabilidades:

Monitorear conexión y desconexión de contenedores refrigerados.

Realizar parchados y reparaciones en equipos de refrigeración.

Programar temperatura de contenedores.

Reportar fallas o anomalías al supervisor.

Requerimientos:

6 meses a 1 año de experiencia en monitoreo o asistencia técnica.

Título técnico en electricidad, electrónica o refrigeración.

Conocimiento básico en sistemas de refrigeración.

Manejo de herramientas informáticas y software de monitoreo.

Conocimiento en códigos de alarma de equipos reefer.

