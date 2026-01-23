¿Es técnico o tecnólogo? Estas son las vacantes laborales disponibles

La formación técnica y tecnológica continúa siendo una de las más demandadas en el mercado laboral colombiano, debido a su enfoque práctico y a la rápida inserción que ofrece en distintos sectores productivos. Actualmente, múltiples empresas mantienen abiertas vacantes dirigidas a técnicos y tecnólogos, con oportunidades en diferentes regiones del país.

Este tipo de perfiles es altamente valorado por las organizaciones, ya que responde a necesidades operativas clave y contribuye al funcionamiento diario de las compañías.

Además, muchas de estas vacantes corresponden a empleos formales, con condiciones laborales que brindan estabilidad y posibilidades de crecimiento profesional, lo que convierte a la formación técnica y tecnológica en una alternativa atractiva para quienes buscan vinculación laboral.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

A continuación, le presentamos una muestra de algunas de las vacantes activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Stock / Magneto

Estudiante técnico o tecnólogo en gestión – Cajicá

Empresa: Groupe Seb Andean

Salario: A convenir

Si está listo para comenzar sus prácticas y desea crecer en un ambiente que valora la calidad, el orden y el cumplimiento de estándares, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Revisión e ingreso de certificados de calidad en la plataforma para su verificación.

Registro de componentes rechazados para asegurar su trazabilidad y el cálculo adecuado de indicadores.

Seguimiento y control de la mano de obra tercerizada garantizando el correcto registro de horas y centros de costo.

Cumplimiento de actividades bajo los sistemas internos de seguridad y calidad.

Adherencia a los lineamientos del Sistema de Gestión Integral.

Aplicación de matrices de evaluación y valoración de riesgos.

Consideración de matrices de aspectos e impactos ambientales.

Cumplimiento del código de ética y el reglamento interno de trabajo.

Requerimientos:

Estudiante de técnico o tecnólogo en Gestión o afines.

Interés en desarrollarse en un entorno de calidad y operaciones.

Conocimiento básico de sistemas de gestión de calidad.

Habilidad para manejar documentos y datos con precisión.

Capacidad para trabajar en equipo y seguir instrucciones.

¡Postúlese aquí!

Tecnólogo en maquinaría – Medellín

Empresa: Coca Cola FEMSA

Salario: 3.379.000

Este es un rol crucial para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos industriales y asegurar la continuidad de las operaciones.

Responsabilidades:

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en sistemas de refrigeración industrial calderas motores bombas y compresores.

Diagnosticar y solucionar fallas en equipos de maquinaria auxiliar.

Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial.

Colaborar con el equipo para mejorar procesos de mantenimiento.

Documentar las actividades de mantenimiento realizadas.

Requerimientos:

Tecnólogo o ingeniero mecánico o mecatrónico.

Mínimo 6 meses de experiencia en mantenimiento de sistemas industriales.

Conocimiento en sistemas de refrigeración calderas motores bombas y compresores.

Capacidad para diagnosticar y resolver problemas técnicos.

Habilidad para trabajar en equipo.

¡Postúlese aquí!

Técnico electromecánico – Medellín

Empresa: Orbia

Salario: 2.300.000

Este rol es crucial para garantizar el buen funcionamiento y la calidad de las instalaciones, asegurando que los sistemas de refrigeración y maquinaria eléctrica operen sin contratiempos.

Responsabilidades:

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria eléctrica.

Asegurar el funcionamiento adecuado de los sistemas de refrigeración.

Diagnosticar y solucionar fallas técnicas en equipos electromecánicos.

Colaborar con el equipo para mejorar procesos y eficiencia.

Documentar las actividades de mantenimiento realizadas.

Requerimientos:

Título de técnico electromecánico o afines.

Experiencia mínima de 1 año en mantenimiento de maquinaria eléctrica.

Conocimiento en sistemas de refrigeración.

Habilidades para diagnosticar y reparar fallas técnicas.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

¡Postúlese aquí!

Técnico mecánico – Monteria

Empresa: Casa Británica S.A.

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

Este rol es clave para asegurar la calidad y eficiencia en el servicio al cliente, trabajando en sinergia con el equipo de expertos en el área.

Responsabilidades:

Realizar diagnóstico de fallas en vehículos livianos.

Utilizar escáneres y herramientas especializadas para reparaciones.

Mantener registro de servicios realizados y piezas necesarias.

Requerimientos:

Título como técnico en mecánica automotriz o afines.

Experiencia mínima de 2 años en el diagnóstico y reparación de vehículos livianos.

Conocimientos en el uso de escáneres y herramientas mecánicas.

¡Postúlese aquí!

Técnico auxiliar – Bogotá D.C.

Empresa: Ingetec S.A.S.

Salario: A convenir

Si le entusiasma el seguimiento de proyectos y desea contribuir con su habilidad técnica, ¡este puesto es para usted!

Responsabilidades:

Apoyar en la gestión y seguimiento de proyectos administrativos.

Colaborar con el equipo para optimizar procesos internos.

Mantener actualizada la documentación y registros del área.

Proveer soporte técnico-administrativo en la planificación de actividades.

Requerimientos:

Título técnico en administración o afines.

Experiencia mínima de un año en roles de técnico auxiliar o asistente técnico.

Conocimiento en herramientas ofimáticas y gestión documental.

Habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.