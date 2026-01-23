¿Es técnico o tecnólogo? Estas son las vacantes laborales disponibles

La formación técnica y tecnológica continúa siendo una de las más demandadas en el mercado laboral colombiano, debido a su enfoque práctico y a la rápida inserción que ofrece en distintos sectores productivos. Actualmente, múltiples empresas mantienen abiertas vacantes dirigidas a técnicos y tecnólogos, con oportunidades en diferentes regiones del país.
Este tipo de perfiles es altamente valorado por las organizaciones, ya que responde a necesidades operativas clave y contribuye al funcionamiento diario de las compañías.
Además, muchas de estas vacantes corresponden a empleos formales, con condiciones laborales que brindan estabilidad y posibilidades de crecimiento profesional, lo que convierte a la formación técnica y tecnológica en una alternativa atractiva para quienes buscan vinculación laboral.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
A continuación, le presentamos una muestra de algunas de las vacantes activas.
Estudiante técnico o tecnólogo en gestión – Cajicá
Empresa: Groupe Seb Andean
Salario: A convenir
Si está listo para comenzar sus prácticas y desea crecer en un ambiente que valora la calidad, el orden y el cumplimiento de estándares, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Revisión e ingreso de certificados de calidad en la plataforma para su verificación.
- Registro de componentes rechazados para asegurar su trazabilidad y el cálculo adecuado de indicadores.
- Seguimiento y control de la mano de obra tercerizada garantizando el correcto registro de horas y centros de costo.
- Cumplimiento de actividades bajo los sistemas internos de seguridad y calidad.
- Adherencia a los lineamientos del Sistema de Gestión Integral.
- Aplicación de matrices de evaluación y valoración de riesgos.
- Consideración de matrices de aspectos e impactos ambientales.
- Cumplimiento del código de ética y el reglamento interno de trabajo.
Requerimientos:
- Estudiante de técnico o tecnólogo en Gestión o afines.
- Interés en desarrollarse en un entorno de calidad y operaciones.
- Conocimiento básico de sistemas de gestión de calidad.
- Habilidad para manejar documentos y datos con precisión.
- Capacidad para trabajar en equipo y seguir instrucciones.
Tecnólogo en maquinaría – Medellín
Empresa: Coca Cola FEMSA
Salario: 3.379.000
Este es un rol crucial para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos industriales y asegurar la continuidad de las operaciones.
Responsabilidades:
- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en sistemas de refrigeración industrial calderas motores bombas y compresores.
- Diagnosticar y solucionar fallas en equipos de maquinaria auxiliar.
- Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial.
- Colaborar con el equipo para mejorar procesos de mantenimiento.
- Documentar las actividades de mantenimiento realizadas.
Requerimientos:
- Tecnólogo o ingeniero mecánico o mecatrónico.
- Mínimo 6 meses de experiencia en mantenimiento de sistemas industriales.
- Conocimiento en sistemas de refrigeración calderas motores bombas y compresores.
- Capacidad para diagnosticar y resolver problemas técnicos.
- Habilidad para trabajar en equipo.
Técnico electromecánico – Medellín
Empresa: Orbia
Salario: 2.300.000
Este rol es crucial para garantizar el buen funcionamiento y la calidad de las instalaciones, asegurando que los sistemas de refrigeración y maquinaria eléctrica operen sin contratiempos.
Responsabilidades:
- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria eléctrica.
- Asegurar el funcionamiento adecuado de los sistemas de refrigeración.
- Diagnosticar y solucionar fallas técnicas en equipos electromecánicos.
- Colaborar con el equipo para mejorar procesos y eficiencia.
- Documentar las actividades de mantenimiento realizadas.
Requerimientos:
- Título de técnico electromecánico o afines.
- Experiencia mínima de 1 año en mantenimiento de maquinaria eléctrica.
- Conocimiento en sistemas de refrigeración.
- Habilidades para diagnosticar y reparar fallas técnicas.
- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
Técnico mecánico – Monteria
Empresa: Casa Británica S.A.
Salario: 2.000.000 a 3.000.000
Este rol es clave para asegurar la calidad y eficiencia en el servicio al cliente, trabajando en sinergia con el equipo de expertos en el área.
Responsabilidades:
- Realizar diagnóstico de fallas en vehículos livianos.
- Utilizar escáneres y herramientas especializadas para reparaciones.
- Mantener registro de servicios realizados y piezas necesarias.
Requerimientos:
- Título como técnico en mecánica automotriz o afines.
- Experiencia mínima de 2 años en el diagnóstico y reparación de vehículos livianos.
- Conocimientos en el uso de escáneres y herramientas mecánicas.
Técnico auxiliar – Bogotá D.C.
Empresa: Ingetec S.A.S.
Salario: A convenir
Si le entusiasma el seguimiento de proyectos y desea contribuir con su habilidad técnica, ¡este puesto es para usted!
Responsabilidades:
- Apoyar en la gestión y seguimiento de proyectos administrativos.
- Colaborar con el equipo para optimizar procesos internos.
- Mantener actualizada la documentación y registros del área.
- Proveer soporte técnico-administrativo en la planificación de actividades.
Requerimientos:
- Título técnico en administración o afines.
- Experiencia mínima de un año en roles de técnico auxiliar o asistente técnico.
- Conocimiento en herramientas ofimáticas y gestión documental.
- Habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.