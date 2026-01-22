EMPLEO

Trabajo remoto: vacantes disponibles para aplicar desde casa

Postulaciones abiertas sin costo.

22 de enero de 2026, 8:49 p. m.
Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo.
Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo. Foto: Stock

El teletrabajo sigue consolidándose como una de las modalidades laborales más atractivas en Colombia, al ofrecer mayor flexibilidad y facilitar el acceso a oportunidades sin importar la ubicación. Esta forma de empleo se ha convertido en una alternativa clave tanto para empresas que buscan ampliar su alcance de talento como para personas interesadas en mejorar su calidad de vida.

Entre las principales ventajas del trabajo remoto se encuentran la posibilidad de ahorrar tiempo y costos de desplazamiento, contar con mayor autonomía en la gestión de la jornada laboral y acceder a ofertas de empleo en distintas ciudades o incluso a nivel nacional.

Las vacantes activas contemplan diferentes perfiles y niveles de experiencia. Además, muchas de estas corresponden a empleos formales, con condiciones contractuales claras y opciones de crecimiento profesional.

¿Cómo aplicar?

Quienes estén interesados en conocer todas las oportunidades disponibles pueden ingresar a la sección Semana Empleos, donde encontrarán vacantes actualizadas de manera permanente y podrán postularse sin costo.

A continuación, le presentamos una muestra de algunas de las ofertas de trabajo remoto que se encuentran abiertas actualmente.

Es momento de entrar al mundo laboral remoto a través de Magneto.
Oportunidad para que trabaje desde casa: empresas abren vacantes bajo la modalidad de trabajo remoto Foto: Stock

Asesor de ventas – teletrabajo

Empresa: Emtelco

Salario: A convenir

Esta oferta es ideal para talentos con o sin experiencia que desean comercializar servicios a clientes corporativos en un entorno de teletrabajo.

Responsabilidades:

  • Contactar a los clientes potenciales y existentes a través de llamadas.
  • Asesorar a los clientes sobre servicios corporativos.
  • Cerrar ventas efectivamente manteniendo la empatía y confianza con el cliente.
  • Gestionar el seguimiento postventa asegurando la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

  • Bachillerato culminado.
  • Disponibilidad para trabajar en un esquema de turnos rotativos.
  • Habilidades de comunicación efectiva y comercial.
  • Residir en Medellín o alrededores.

¡Postúlese aquí!

Líder de cobranza – Trabajo remoto

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

En este cargo será responsable de la gestión de cartera de cuentas por cobrar, negociación de soluciones de pago y cumplimiento de objetivos de recaudo.

Requerimientos:

  • Técnico, tecnólogo o profesional en áreas administrativas/financieras.
  • Inglés mínimo B1.
  • Experiencia en cobranza y liderazgo de procesos.
  • Habilidades de negociación y comunicación.

¡Postúlese aquí!

Ejecutivo de ventas – Remoto

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

¿Busca trabajo en ventas y le gustaría hacerlo desde casa? ¡Esta oportunidad es para usted!

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años en ventas telefónicas o intangibles.
  • Experiencia laboral formal.
  • Alta capacidad de indagación, cierre rápido y enfoque en transacción efectiva.
  • Perfil consultivo, autónomo, con buena gestión de tiempo y enfoque a resultados.
  • No estudiantes presenciales.
  • PC con cámara disponible.

¡Postúlese aquí!

Agente de telemercadeo remoto

Empresa: Autonomic S.A.S.

Salario: A convenir

Si tiene al menos 6 meses de experiencia, esta es su oportunidad para unirse a un equipo dedicado a asegurar sistemas a través de pruebas de pentesting durante la fase crucial de construcción del software.

Responsabilidades:

  • Prospección en frío a través de diferentes canales con clientes potenciales
  • Manejo de objeciones a través de diferentes canales con clientes potenciales.
  • Agendamiento de reuniones con clientes potenciales.
  • Realizar reservaciones para reuniones presenciales con clientes potenciales.
  • Registro de reuniones en el CRM.

Requerimientos:

  • Experiencia en prospección o comunicación en frío con clientes potenciales a través de diferentes canales.
  • Comunicación asertiva, tanto verbalmente como por escrito.
  • Experiencia en atención al cliente o áreas de ventas.
  • Conocimiento en plataformas CRM.

¡Postúlese aquí!

Agente de call center remoto

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 2.000.000

Como asesor de ventas call center remoto será una pieza clave en el equipo, ayudando a cumplir los objetivos de ventas y a impulsar el crecimiento de la empresa.

Responsabilidades:

  • Gestionar llamadas entrantes y salientes para ofrecer nuestros productos y servicios.
  • Cumplir con los objetivos mensuales de ventas establecidos por el equipo.
  • Mantener actualizado el registro de interacciones con clientes en el sistema CRM.
  • Brindar un excelente servicio al cliente resolviendo dudas y ofreciendo soluciones adecuadas.
  • Participar en reuniones virtuales de seguimiento y capacitación.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año como asesor de ventas call center remoto o en roles similares.
  • Habilidades de comunicación y negociación efectivas.
  • Capacidad para trabajar de manera independiente y gestionar el tiempo de manera eficiente desde un entorno remoto.
  • Conocimiento básico de herramientas CRM y paquetes de Microsoft Office.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

