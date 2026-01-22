Trabajo sí hay: más de 153 mil oportunidades abiertas esta semana en Colombia

El mercado laboral colombiano mantiene una dinámica activa, con una amplia oferta de vacantes disponibles en diferentes sectores y regiones del país. Durante esta semana, más de 153.000 oportunidades de empleo se encuentran abiertas, lo que refleja una demanda sostenida de talento por parte de las empresas.

Las ofertas están dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia, desde cargos operativos y técnicos hasta posiciones profesionales y especializadas. Esta diversidad permite que tanto quienes buscan su primer empleo como quienes desean cambiar de trabajo encuentren opciones acordes con su perfil.

Además, una parte importante de estas vacantes corresponde a empleos formales, con condiciones laborales orientadas a la estabilidad y al desarrollo profesional.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como recursos humanos, administración, logística y mercadeo, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Analista de performance y cultura – Bogotá D.C.

Empresa: Habi

Salario: 5.700.000

Este rol es fundamental para evaluar el desempeño del personal y construir una cultura organizacional sólida y motivadora.

Responsabilidades:

Evaluar el desempeño del personal utilizando herramientas avanzadas de análisis de datos.

Gestionar proyectos de desarrollo cultural para fomentar una cultura organizacional positiva.

Desarrollar programas de capacitación y mejora continua para el personal.

Generar reportes analíticos sobre el desempeño y la cultura organizacional.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como analista de performance y cultura o roles similares en recursos humanos.

Conocimiento avanzado en Excel y herramientas de análisis de datos.

Habilidad para gestionar el desempeño y desarrollar programas de capacitación.

Excelentes habilidades de comunicación efectiva persuasión y creatividad.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Administrador tienda retail – Barranquilla

Empresa: Groupe Seb Andean

Salario: A convenir

En este cargo garantizará la disponibilidad oportuna del portafolio, la correcta ejecución de las estrategias comerciales y de marca, y una operación eficiente del inventario.

Responsabilidades

Realizar acciones preventivas y correctivas para el buen funcionamiento de la tienda

Coordinación de horarios, permisos rutinarios y tiempo compensatorio de las asesoras de ventas.

Responsabilizarse del manejo del dinero y de los procedimientos y controles definidos para la caja general y menor.

Detectar necesidades de capacitación o refuerzo en el equipo e informar a la Gerencia de tiendas

Gestionar el cumplimiento del presupuesto de ventas mensual y hacer seguimiento diario

Realizar seguimiento, análisis periódico y retroalimentar al equipo de la información estadística de la tienda

Programar y realizar inventarios rotativos periódicos.

Brindar un excelente servicio a los clientes y promover una actitud positiva y proactiva

Requerimientos:

Tecnólogo, profesional en áreas comerciales o afines (puede estar estudiando actualmente).

Conocimientos en técnicas de negociación y cierre de ventas.

Dominio del paquete Office especialmente Excel.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Empleo en Medellín: estas son las vacantes destacadas

Supervisor de producción planta de alimentos – Medellín

Empresa: Nutresa

Salario: 2.550.000 a 2.900.000

Como supervisor de producción tendrá un papel fundamental en la optimización de procesos y el liderazgo de equipos.

Responsabilidades:

Garantizar procesos fluidos y eficientes.

Delegar responsabilidades y definir puestos de liderazgo.

Garantizar el uso seguro de los equipos.

Velar por el cumplimiento de normas de calidad.

Garantizar abastecimiento de materia prima.

Velar por la seguridad del personal.

Cumplir con estándares productivos.

Sugerir soluciones a problemas.

Definir prioridades en disponibilidad de equipos.

Requerimientos:

Título de tecnólogo.

Experiencia previa en supervisión.

Conocimiento en planeación de procesos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar de referencia y contrareferencia – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.300.000 a 2.400.000

Si es un apasionado de cuidar a los pacientes y quiere ser parte de un equipo comprometido con la excelencia en la salud, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Realizar referencias y contrarreferencias de pacientes.

Mantener registros médicos actualizados.

Facilitar la comunicación entre hospitales.

Requerimientos:

Formación en enfermería o título equivalente.

Experiencia previa en roles similares.

Habilidades en Excel y comunicación efectiva.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Visual merchandising – Medellín

Empresa: Maquila Internacional De Confección S.A.S.

Salario: 3.400.000

Si tiene un ojo para el detalle y disfruta transformando ideas en experiencias visuales atractivas, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Crear y ejecutar estrategias de exhibición y P.O.P para el canal de tiendas.

Diseñar y mantener la exhibición visual para el canal de tiendas.

Diseñar y producir material P.O.P para el canal de tiendas.

Participar en el diseño y mantenimiento de cargas por sublínea y marca.

Requerimientos:

Título profesional en Diseño de Espacios, Visual Merchandising, Diseño Industrial, Diseño de Vestuario, Diseño Gráfico o Mercadeo.

Experiencia de 2 a 5 años en visual merchandising.

Conocimientos en programas de Adobe (Illustrator y Photoshop) y Excel básico.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

