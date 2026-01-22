Empleo en Medellín: estas son las vacantes destacadas

Medellín cerró el 2025 con un desempeño destacado en materia de empleo, consolidándose como la ciudad con mejor comportamiento del mercado laboral entre las principales capitales del país. Entre agosto y octubre de 2025, la capital antioqueña registró una tasa de desempleo del 6,7 %, la más baja a nivel nacional en ese periodo.

Este resultado refleja la solidez de la economía local y el impulso de sectores estratégicos como servicios, comunicación, salud, logística, derecho y ventas que han mantenido una alta demanda de talento humano. La dinámica empresarial de la ciudad ha favorecido la apertura constante de vacantes y el fortalecimiento del empleo formal.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Coordinador PR y contenidos de marca

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

En este rol, será el corazón de nuestra estrategia de comunicación, trabajando de la mano con un equipo innovador y apasionado por crear historias que resuenen con el público.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación que fortalezcan la presencia de la marca en medios digitales y tradicionales.

Coordinar campañas de relaciones públicas y marketing de influencer para aumentar el reconocimiento de la marca.

Gestionar la creación de contenidos creativos y atractivos alineados con la identidad de la marca.

Colaborar con equipos internos para asegurar la coherencia de mensajes a través de todos los canales de comunicación.

Monitorear y reportar el impacto de las iniciativas de comunicación en la percepción de la marca.

Requerimientos:

Profesional en mercadeo, comunicación social, publicidad, administración de empresas o afines

Experiencia mínima de 2 años como coordinador de comunicaciones o gestor de contenidos de marca.

Conocimiento demostrado en estrategias de PR y marketing de influencer.

Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.

Regente de farmacia

Empresa: Medipiel

Salario: 3.711.000

Como regente farmacéutico, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente en un ambiente que valora la innovación y el compromiso con el bienestar de las personas.

Responsabilidades:

Asegurar que la droguería cumpla con todos los requisitos legales vigentes.

Brindar asesoría experta sobre productos farmacéuticos a los clientes.

Mantener actualizados los registros y documentación de la farmacia.

Coordinar el suministro y almacenamiento adecuado de medicamentos.

Requerimientos:

Título de Regente de Farmacia o Técnico en Farmacia.

Experiencia mínima de 1 año en el sector farmacéutico.

Conocimientos sólidos en normativas legales de farmacia.

Habilidades en atención al cliente y asesoría farmacéutica.

Supervisor de producción planta de alimentos

Empresa: Nutresa

Salario: 2.550.000 a 2.900.000

Como supervisor de producción, tendrá un papel fundamental en la optimización de procesos y el liderazgo de equipos.

Responsabilidades:

Garantizar procesos fluidos y eficientes.

Delegar responsabilidades y definir puestos de liderazgo.

Garantizar el uso seguro de los equipos.

Velar por el cumplimiento de normas de calidad.

Garantizar abastecimiento de materia prima.

Velar por la seguridad del personal.

Cumplir con estándares productivos.

Sugerir soluciones a problemas.

Definir prioridades en disponibilidad de equipos.

Requerimientos:

Título de tecnólogo.

Experiencia previa en supervisión.

Conocimiento en planeación de procesos.

Habilidades de liderazgo y comunicación efectiva.

Analista jurídico

Empresa: Tuya S.A.

Salario: 3.600.000

Únase al equipo como analista jurídico y sea el motor que impulsa decisiones inteligentes y personalizadas en Tuya.

Responsabilidades:

Recibir, analizar y gestionar la atención de quejas, derechos de petición, requerimientos y tutelas presentadas por los clientes, elaborando conceptos y asesorías sobre los diferentes procesos y gestiones legales de la compañía.

Acompañar y supervisar integralmente los movimientos y etapas de los diferentes procesos y gestiones legales de la compañía.

Acompañar al líder en la organización de las actividades de los auxiliares jurídicos, para seguir un plan de trabajo diario que facilite la identificación de prioridades, distribución de funciones y eficiencia del proceso.

Atender consultas jurídicas internas relacionadas con la operación diaria.

Requerimientos:

Profesional en Derecho con tarjeta profesional

Experiencia laboral en derecho, preferiblemente en áreas jurídicas del sector financiero, colectivas de insolvencia, litigio civil/comercial o atención de PQR y derechos de petición.

Conocimientos en: interpretación jurídica básica con criterio de riesgo y cumplimiento, priorización por etapa procesal y criticidad (semáforos, SLAs), argumentación jurídica con foco en políticas internas, elaboración de sentidos de voto y análisis de propuestas.

Ingeniero de empaque

Empresa: Prebel

Salario: 7.220.500

Como diseñador de empaques, será el encargado de desarrollar empaques que cumplan con altos estándares de calidad, costo y tiempo, adaptándose a las necesidades del cliente y normativas del sector.

Responsabilidades:

Garantizar el correcto desempeño de los materiales de empaque mediante análisis técnicos y pruebas funcionales.

Desarrollar análisis funcionales de envasado para asegurar el funcionamiento en la línea de producción.

Desarrollar un portafolio de proveedores de empaque a través de análisis de costo y calidad.

Definir especificaciones técnicas de insumos para asegurar el correcto funcionamiento del producto.

Establecer parámetros para procesos de envasado que cumplan con los requerimientos de la compañía.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Mecánica, Diseño de Producto, Diseño Industrial o carreras afines.

Nivel de inglés: B1.

3 años de experiencia en el sector cosmético farmacéutico o de alimentos.

Experiencia en desarrollo y diseño de empaques como plástico vidrio aerosoles cartón y flexibles.

