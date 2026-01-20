Medellín abre múltiples oportunidades de empleo: conózcalas aquí

Medellín continúa registrando movimientos favorables en su mercado laboral, con un aumento en las oportunidades de empleo y una mayor demanda de talento en distintos frentes.

Este comportamiento se refleja en la disponibilidad de cargos en áreas administrativas, de ventas y de servicios, entre otras, con opciones dirigidas a quienes tienen distintos niveles de experiencia y formación. Para muchos candidatos, estas convocatorias representan una oportunidad para incorporarse al mercado laboral o avanzar en su trayectoria profesional dentro de la capital antioqueña.

Consejos para los candidatos

En los procesos de selección, las empresas suelen priorizar habilidades como la adaptabilidad, la disposición para aprender y el compromiso con las funciones asignadas.

Quienes deseen conocer las vacantes disponibles pueden ingresar a este enlace, registrarse y postularse a las ofertas que mejor se ajusten a su perfil. A continuación, le presentamos algunas oportunidades de empleo destacadas.

En la sección de Semana Empleos, hay más de 28 mil vacantes disponibles en la capital antioqueña.

Abogado junior derecho inmobiliario

Empresa: Conconcreto

Salario: 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como abogado especialista en bienes raíces, tendrá la oportunidad de desempeñar un papel clave en el apoyo jurídico durante todas las fases de desarrollo de los proyectos inmobiliarios.

Responsabilidades:

Elaborar documentos jurídicos y contratos para proyectos inmobiliarios.

Proveer apoyo jurídico en audiencias de conciliación y ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Apoyar en la contestación y elaboración de acciones de tutela y derechos de petición.

Responder a requerimientos de entidades y atender procesos ante la SIC y justicia ordinaria.

Hacer seguimiento a los procesos jurídicos del área.

Elaborar minutas necesarias para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

Experiencia mínima de 2 años en derecho inmobiliario.

Conocimiento en la elaboración de documentos y contratos legales.

Experiencia en audiencias y procedimientos ante entidades regulatorias.

Capacidad para gestionar múltiples procesos jurídicos de manera simultánea.

Analista de proyectos y mantenimiento

Empresa: Prebel

Salario: 3.776.685

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta posición crucial tiene como objetivo brindar soporte al área de mantenimiento, asegurando que los equipos operen de manera óptima y eficiente.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de mantenimiento predictivo.

Coordinar proyectos de mejora en eficiencia energética.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para optimizar procesos.

Utilizar herramientas de inteligencia artificial para análisis de datos.

Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.

Requerimientos:

Experiencia previa en roles como analista de proyectos y mantenimiento o especialista en mantenimiento.

Conocimiento en herramientas como SAP y metodologías de TPM.

Habilidad en análisis de datos y reingeniería de procesos.

Capacidad para liderar y coordinar proyectos de mejora continua.

Educación en Ingeniería o campo relacionado.

Coordinador (a) de ecommerce y marketplace

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

En Cueros Vélez buscan talentos que inspiren; no deje pasar esta oportunidad.

Responsabilidades:

Desarrollar y gestionar estrategias de Ecommerce y Marketplace.

Monitorear y optimizar las campañas de marketing digital.

Coordinar el equipo para asegurar el cumplimiento de los objetivos.

Analizar datos para mejorar la experiencia del cliente.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como coordinador/a de ecommerce o similar.

Conocimiento profundo de plataformas de Ecommerce y Marketplace.

Habilidades analíticas y capacidad para interpretar datos.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Ejecutivo comercial de vivienda

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 2.669.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asesor comercial de vivienda, disfrutará del contacto directo con clientes y constructoras, generando negocios donde otros solo ven oportunidades.

Responsabilidades:

Impulsar la colocación de créditos de vivienda en proyectos no subrogados.

Buscar activamente nuevos negocios en salas de ventas.

Generar alianzas estratégicas con constructoras.

Identificar y capitalizar oportunidades de negocios.

Acompañar al cliente en el proceso de decisión de compra.

Requerimientos:

Estudiante desde VI semestre en carreras administrativas financieras mercadeo o afines.

Experiencia mínima de 1 año en roles comerciales con cumplimiento de metas en el sector financiero.

Deseable experiencia en el sector bancario financiero o constructor.

Gusto por el trabajo en campo y apertura de clientes.

Habilidad para relacionarse atención al cliente y negociación.

Coordinador de especialización

Empresa: Clínica AMA - Grupo ICOR

Salario: 5.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

El cargo tiene como propósito liderar y coordinar los procesos asistenciales y administrativos del servicio de hospitalización, garantizando una atención segura, humanizada y de alta calidad, el cumplimiento de la normatividad vigente y el uso eficiente de los recursos institucionales.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar la atención de enfermería al paciente hospitalizado.

Liderar el talento humano asistencial (enfermeros, auxiliares y camilleros), incluyendo programación de turnos y evaluación de desempeño.

Garantizar el cumplimiento de los protocolos de calidad y seguridad del paciente.

Analizar indicadores de gestión clínica y calidad, formulando planes de mejora.

Realizar auditoría de historia clínica de enfermería.

Gestionar eventos adversos, incidentes y acciones de mejora.

Administrar insumos, equipos biomédicos y recursos del servicio.

Participar en comités clínicos y de gestión institucional.

Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente (Resolución 3100, RIAS, Seguridad del Paciente).

Requerimientos:

Profesional en Enfermería.

Especialización en Gerencia de Servicios de Salud, Seguridad del Paciente o áreas afines.

Experiencia mínima de tres (3) años en cargos similares o en servicios de hospitalización.

Conocimientos en indicadores de calidad, gestión clínica y auditoría.

Manejo de herramientas ofimáticas y sistemas de información hospitalaria (HIS).

Habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva.

