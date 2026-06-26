Presidente del Grupo Energía Bogotá sacó verdades escuetas sobre ahorro de luz para aguantar el voltaje en la factura, por El Niño

El asunto es sencillo. Sin energía no hay futuro y la energía barata es un tema de dignidad que no solamente hace que el trabajo humano se multiplique, sino que eleva la calidad de vida y la igualdad social, al facilitar que la gente tenga refrigeración, luz, aire acondicionado; este último, de lo que más se va a necesitar en el que promete ser el mayor Niño de la historia.

Con ese mensaje en el preámbulo de una conversación sostenida con el director de Acipet, Óscar Ferney Rincón, el presidente del Grupo Energía Bogotá-GEB, Juan Ricardo Ortega, tocó verdades acerca del panorama energético en Colombia.

No se trata de asustadurías, pues ellas provienen de otros frentes, y son de los que niegan las licencias para construir redes de transmisión, que ahora se necesitarán, pues no hay forma de traer energía de zonas que pueden generarla, pero se queda allá, por falta de infraestructura para el transporte.

El fenómeno de El Niño ya llegó, pero iría creciendo hasta convertirse en un súperniño. Foto: león darío peláez-semana

Se trata de tener los pies sobre la tierra ante el fenómeno de El Niño, que, de nuevo, pone al país en un estado de alerta y, sí o sí, con restricciones en el servicio de energía, principalmente en ciertas zonas y horas del día.

Sin duda, las políticas energéticas son las que llevan la batuta para que exista la energía necesaria para el abastecimiento. Sin embargo, en la coyuntura en la cual, según explicó Ortega, llegarán 5.000 millas de mar caliente desde Asia hasta el Pacífico (lo que se conoce como El Niño), todo cuenta.

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Por esa razón, SEMANA retoma algunos tips que, en su estilo crudo, mencionó el presidente del Grupo Energía Bogotá durante el conversatorio.

Los mensajes ayudarán a pensar en formas de ahorro energético que a veces pasan desapercibidas.

Nevera Foto: Getty Images

Una nevera que suda

En el siglo XXI parece impensable vivir sin una nevera como lo hacían generaciones pasadas que enfriaban el agua en tinajas y compraban la carne y los víveres que ahora requieren refrigeración, solo para el día a día.

Ese electrodoméstico es un peso pesado para la factura, en parte porque la recomendación técnica es que no se debe apagar frecuentemente, puesto que desestabiliza el gas refrigerante.

La industria ha ido evolucionando, sacando al mercado neveras ecológicas, como las llaman, y prometen reducir el consumo de energía a veces hasta en un 25 %.

Pero más allá de esas posibilidades, hay señales cotidianas que a veces se desconocen. Una de ellas fue mencionada por Ortega, quien habló de poner atención cuando la nevera suda o cuando produce una gruesa capa de hielo en el congelador en vez de escarcha.

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Técnicamente, implica que está produciendo un proceso de condensación, es decir, el aire caliente y húmedo del exterior entra en contacto con las paredes frías del interior o del exterior del electrodoméstico. Es hora de llamar a un técnico, cuyo costo será mínimo frente al ahorro de energía.

Las claves para un uso correcto del aire acondicionado. Foto: Getty Images

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