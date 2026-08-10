Finanzas personales

Así puede donar a la Cruz Roja tras el terremoto en Colombia por medio de más de 2.700 cajeros automáticos

Grupo Aval informó que se vinculó a la iniciativa ‘Colombia un solo corazón’, promovida desde el Gobierno Nacional.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

10 de agosto de 2026 a las 9:02 p. m.
Grupo Aval habilitó su red de cajeros para donar a la Cruz Roja.
Grupo Aval habilitó su red de cajeros para donar a la Cruz Roja. Foto: Montaje Semana
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