Finanzas
Ciudadanos recibirán hasta 500.000 pesos en agosto: Prosperidad Social anuncia fechas del beneficio
La entidad cuenta con una serie de requerimientos para ser seleccionado para el programa.
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7 de agosto de 2026 a las 6:27 a. m.
El Departamento de Prosperidad Social anunció el inició en el pago de las transferencias monetarias. Foto: DPS
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