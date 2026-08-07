Comunicado oficial de la FCF sobre Gianni Infantino y su viaje a la posesión de Abelardo De La Espriella

Gianni Infantino, presidente de la Fifa, cumplió su palabra y estará en la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, programada para este viernes, 7 de agosto, en la Universidad de Santiago de Cali.

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Comunicado oficial de la Fifa sobre el futuro de Infantino y la sede de la final del Mundial 2030

En la noche del jueves llegó al país en un vuelo privado y fue recibido por Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), quien fue pieza clave para extenderle la invitación al evento político.

“La Federación Colombiana de Fútbol expresa su más cordial bienvenida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, con motivo de su visita oficial a nuestro país”, indicó el comunicado oficial.

La agenda de Infantino y Domínguez arrancará desde tempranas horas de la mañana, cuando asistan al Festival de Fútbol a la Medida de Niños y Niñas en la Unidad Deportiva Panamericana.

“En la tarde, la jornada institucional continuará en el ámbito diplomático. El presidente de la Fifa acompañará el acto oficial de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programado para las 3:00 p. m. en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali”, agregó la Federación Colombiana de Fútbol. “La FCF agradece a los presidentes Gianni Infantino y Alejandro Domínguez por su presencia y respaldo en esta importante jornada para Colombia”.

De Marruecos a Colombia

Gianni Infantino llega a Colombia tras una semana agitada en la que sostuvo reuniones con los altos mandos de la FIFA para discutir las últimas decisiones y su futuro como máximo dirigente del fútbol mundial.

Mientras continuaba la polémica por el proyecto de inversión privada, Infantino se refugió en Marruecos, una de las sedes anfitrionas del Mundial 2030.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella: cobertura especial de SEMANA

Desde allí fue ratificado en el cargo como presidente de la FIFA; sin embargo, tuvo que retirar el proyecto de Fifa Forward Enterprise, que buscaba vender un porcentaje de los próximos mundiales a empresarios multimillonarios.

Dicho proyecto causó molestia en varias de las selecciones asociadas. Suecia, Gales, Finlandia y Serbia anunciaron el retiro de su apoyo a la gestión de Infantino, lo que desde ya pone en entredicho que sea reelegido en marzo de 2027.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol (izq.), junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA (der.) Foto: UEFA via Getty Images

Con ese contexto parecía improbable que el presidente franco-suizo cumpliera su palabra de asistir a la posesión de Abelardo De La Espriella; sin embargo, llegó a Cali en un vuelo privado y será uno de los invitados de lujo para el acto de esta tarde.

Infantino tiene una estrecha relación con Ramón Jesurún, que es el representante de la Conmebol ante el Consejo de la Fifa. Este año ya habían estado juntos en Barranquilla, durante la inauguración del hotel de lujo que la FCF construyó para las concentraciones de la Selección Colombia.