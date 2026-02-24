Conozca el hotel de lujo de la Selección Colombia: Gianni Infantino estuvo en la inauguración

La Selección Colombia estrena un Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento en Barranquilla. Este martes, 24 de febrero de 2026, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, en compañía de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y Gianni Infantino, presidente de Fifa, hicieron la inauguración oficial.

Con una inversión de $37.000 millones, hoy se inaugura en Barranquilla el hotel oficial de la Selección Colombia.



Con una inversión de $37.000 millones, hoy se inaugura en Barranquilla el hotel oficial de la Selección Colombia.

El complejo contará con 48 habitaciones, recepción, terraza, zona lúdica, fisioterapia, barbería y peluquería, todo conectado directamente con los gimnasios, campos…

Fue una inversión de 35.605 millones de pesos, tal como informa la FCF en su web oficial. Además, consta de 3.857 metros cuadrados para la comodidad de futbolistas y el cuerpo técnico de La Tricolor.

Esta nueva infraestructura conecta directamente con la sede deportiva de la FCF. Afirman que se trata de una ubicación estratégica en Alameda del Río.

“Estoy convencido de que la infraestructura también construye mentalidad. Cuando un jugador o una jugadora cruza estas puertas, comprende que forma parte de algo más grande que sí mismo; que pertenece a un proyecto ambicioso; que comparte el mismo espacio donde se preparan sus referentes. Y ese sentido de pertenencia fortalece la convicción, la disciplina y la responsabilidad”, dijo Ramón Jesurún sobre el Hotel FCF.

¿Qué características tiene el nuevo hotel de lujo de la Selección Colombia?

Tal como reporta la misma web oficial de la FCF. cuenta con:

Sistema de climatización individual por habitación

Aislamiento acústico total para optimizar el descanso

Sistema de agua caliente en cascada

Infraestructura tecnológica robusta para análisis de rendimiento

Sistema fotovoltaico con paneles solares

Subestación eléctrica y sistemas independientes de respaldo

Espacios diseñados para el bienestar integral del jugador

Tiene una capacidad de 69 huéspedes distribuidos de la siguiente manera:

22 habitaciones dobles tipo queen (categoría juvenil)

24 habitaciones individuales tipo king (categoría mayores)

1 habitación exclusiva para el director técnico

1 salón privado para el director técnico

“El Hotel FCF – Barranquilla es, así, mucho más que un lugar para alojarse: es un escenario donde se forja carácter, donde cada detalle está pensado para elevar el rendimiento y para recordar a quienes visten la camiseta nacional que representan un legado”, señalan en el comunicado oficial.

¡𝑪𝒐𝒏𝒐𝒄𝒆 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑨𝒍𝒐𝒋𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝑨𝒍𝒕𝒐 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐!



𝑼𝒏 𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒊𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒕𝒐𝒅𝒂𝒔 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔.

Y Jesurún añadió: “Que cada concentración vivida aquí sea un acto consciente de compromiso con la excelencia. Que cada jornada de preparación nos acerque más al nivel competitivo que exige el fútbol mundial. En la Federación Colombiana de Fútbol somos pasado, somos presente y somos futuro”.