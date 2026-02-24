Deportes

Conozca el hotel de lujo de la Selección Colombia: Gianni Infantino estuvo en la inauguración

Videos e imágenes inundan las redes sociales y muestran cómo es el nuevo hotel de lujo de la Selección Colombia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
24 de febrero de 2026, 10:54 p. m.
Nuevo hotel de la Selección Colombia en Barranquilla.
Nuevo hotel de la Selección Colombia en Barranquilla. Foto: Prensa FCF.

La Selección Colombia estrena un Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento en Barranquilla. Este martes, 24 de febrero de 2026, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, en compañía de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y Gianni Infantino, presidente de Fifa, hicieron la inauguración oficial.

Fue una inversión de 35.605 millones de pesos, tal como informa la FCF en su web oficial. Además, consta de 3.857 metros cuadrados para la comodidad de futbolistas y el cuerpo técnico de La Tricolor.

Esta nueva infraestructura conecta directamente con la sede deportiva de la FCF. Afirman que se trata de una ubicación estratégica en Alameda del Río.

“Estoy convencido de que la infraestructura también construye mentalidad. Cuando un jugador o una jugadora cruza estas puertas, comprende que forma parte de algo más grande que sí mismo; que pertenece a un proyecto ambicioso; que comparte el mismo espacio donde se preparan sus referentes. Y ese sentido de pertenencia fortalece la convicción, la disciplina y la responsabilidad”, dijo Ramón Jesurún sobre el Hotel FCF.

Deportes

La noticia que esperaban en Minnesota United sobre James Rodríguez: larga espera llegó a su fin

Deportes

Ni Jürgen Klopp ni Néstor Lorenzo: Luis Díaz prefirió a un viejo entrenador y sorprendió

Deportes

Medellín se deshizo de Liverpool en Copa Libertadores: ¿Cuál será su rival en fase 3?

Deportes

Gianni Infantino respondió desde Colombia a la violencia en México: dejó postura sobre el Mundial 2026

Deportes

Batacazo en Champions League: Bodø/Glimt eliminó al Inter de Milán, en San Siro, con estos goles

Deportes

Camilo Durán con gol dijo presente en Champions: campanazo a Lorenzo rumbo al Mundial 2026

Deportes

Milita en la Premier League y quiere jugar en Atlético Nacional: hizo público su anhelo

Deportes

De “los mejores del siglo XXI”: elogian racha de Luis Javier Suárez para el Mundial 2026

Deportes

La Selección Colombia le respondió a Boca: anuncio oficial sobre el futuro de Néstor Lorenzo

Deportes

Frase de Luis Díaz causa revuelo en la Selección Colombia: esto dijo sobre Jhon Jáder Durán

¿Qué características tiene el nuevo hotel de lujo de la Selección Colombia?

Tal como reporta la misma web oficial de la FCF. cuenta con:

Sistema de climatización individual por habitación

Aislamiento acústico total para optimizar el descanso

Sistema de agua caliente en cascada

Infraestructura tecnológica robusta para análisis de rendimiento

Sistema fotovoltaico con paneles solares

Subestación eléctrica y sistemas independientes de respaldo

Espacios diseñados para el bienestar integral del jugador

Tiene una capacidad de 69 huéspedes distribuidos de la siguiente manera:

22 habitaciones dobles tipo queen (categoría juvenil)

24 habitaciones individuales tipo king (categoría mayores)

1 habitación exclusiva para el director técnico

1 salón privado para el director técnico

“El Hotel FCF – Barranquilla es, así, mucho más que un lugar para alojarse: es un escenario donde se forja carácter, donde cada detalle está pensado para elevar el rendimiento y para recordar a quienes visten la camiseta nacional que representan un legado”, señalan en el comunicado oficial.

Ramón Jesurún revela cuánto costó el lujoso hotel de la Selección Colombia: esta es la cifra

Y Jesurún añadió: “Que cada concentración vivida aquí sea un acto consciente de compromiso con la excelencia. Que cada jornada de preparación nos acerque más al nivel competitivo que exige el fútbol mundial. En la Federación Colombiana de Fútbol somos pasado, somos presente y somos futuro”.

Más de Deportes

James Rodríguez, volante del Minnesota United.

La noticia que esperaban en Minnesota United sobre James Rodríguez: larga espera llegó a su fin

Luis Díaz prefirió a otro entrenador por encima de Klopp.

Ni Jürgen Klopp ni Néstor Lorenzo: Luis Díaz prefirió a un viejo entrenador y sorprendió

Medellín vs. Liverpool por la Copa Libertadores.

Medellín se deshizo de Liverpool en Copa Libertadores: ¿Cuál será su rival en fase 3?

Gianni Infantino habló sobre la ola de violencia en México y el Mundial 2026.

Gianni Infantino respondió desde Colombia a la violencia en México: dejó postura sobre el Mundial 2026

Bodø/Glimt eliminó a Inter de Milán en Champions League.

Batacazo en Champions League: Bodø/Glimt eliminó al Inter de Milán, en San Siro, con estos goles

Camilo Durán anotó en la visita de Qarabag al Newcastle por Champions League.

Camilo Durán con gol dijo presente en Champions: campanazo a Lorenzo rumbo al Mundial 2026

Yerson Mosquera milita en Premier League, pero añora volver a ser parte de Atlético Nacional

Milita en la Premier League y quiere jugar en Atlético Nacional: hizo público su anhelo

Atletico Madrid's Alexander Sorloth, right, scores his side's third goal during the Champions League play-off second leg soccer match between Atletico Madrid and Club Brugge, in Madrid, Spain, Tuesday, Feb. 24, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

Once goles definieron la serie entre Atlético de Madrid y Brujas: nuevo clasificado en Champions League

Kylian Mbappe of Real Madrid reacts during the LaLiga EA Sports match between Valencia CF and Real Madrid at Mestalla stadium in Valencia, Spain, on February 8, 2026. (Photo by David Aliaga/NurPhoto) (Photo by David Aliaga / NurPhoto via AFP)

Kylian Mbappé prende alarmas en el Real Madrid: pésima noticia a horas del partido contra Benfica

Noticias Destacadas