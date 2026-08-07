Ni Kane ni Olise: la nueva joya del Bayern Múnich que se rindió a los pies de Luis Díaz

Arijon Ibrahimovic es un volante ofensivo de 20 años, que también se desempeña como extremo izquierdo, y que llega a ser suplente de Luis Díaz para esta nueva temporada en el Bayern Múnich.

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Ibrahimovic, alemán de nacimiento, ha tenido toda su formación en Bayern Múnich. Sin embargo, pasó por varios equipos y solo hasta ahora tendrá un lugar en la nómina que dirige Vincent Kompany.

Antes, Arijon Ibrahimovic ya lo había dejado claro en charla con los medios de comunicación: “Puedo ser el relevo de Luis Díaz en la banda izquierda. Puedo aprender mucho de él, sobre todo en el uno contra uno y por la intensidad con la que juega“.

Sin embargo, actualmente, en plena gira de pretemporada del cuadro bávaro por Asia, Ibrahimovic se volvió a pronunciar y contó varias cosas sobre Lucho Díaz.

Arijon Ibrahimovic, el nuevo jugador del Bayern Múnich que compartirá con Luis Díaz. Foto: Prensa oficial Bayern Múnich.

“Tengo muchas ganas de compartir con Luis Díaz”

“Conocí a Lucho por primera vez al inicio de la gira. Es un chico muy bueno y divertido, que aporta muchísima energía. Tengo muchas ganas de compartir tiempo con él y puedo aprender mucho de él: sobre todo su creatividad y su forma de jugar”, empezó contando Ibrahimovic en diálogo con la web oficial del cuadro bávaro.

Y, luego, una anécdota bastante curiosa: “Cuando estuvimos en Tokio hace tres años, nos enfrentamos al Liverpool y a Lucho. Después del pitido final intercambiamos nuestras camisetas (ríe)”.

El joven jugador reconoce que esta temporada no se consolidará como titular en el equipo de Bayern Múnich. Sin embargo, deja en claro su deseo por disputar la mayor cantidad de minutos posibles para irse afianzando en uno e los equipos más importantes del mundo.

“Quiero acumular tantos minutos como sea posible, ya sea en la Bundesliga, en la Copa de Alemania o en la Champions League. Y quiero ganar tantos títulos como sea posible con el FC Bayern”, expresó la joya de los bávaros.

Luis Díaz y una nueva temporada con Bayern Múnich

Asoma un nuevo reto para Luis Díaz en Bayern Múnich: la temporada 2026-2027, donde espera consolidarse como figura en un frente de ataque que comparte con Harry Kane y Michael Olise.

En el curso anterior, Bayern Múnich ganó todo en Alemania: Bundesliga, Copa y Supercopa. Además, quedó a puertas de la final de la Champions, pero cayó eliminado ante PSG en semifinales.

Bayern Múnich salió victorioso en su primer amistoso del Audi Summer Tour. Foto: @FCBayern

Se viene una retadora temporada para la escuadra alemana, con un colombiano como una de sus principales figuras en el ataque.