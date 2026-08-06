Gianni Infantino y su asistencia a la posesión de Abelardo De La Espriella: Cancillería dio veredicto oficial

El próximo viernes, 7 de agosto de 2026, se llevará a cabo la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella como nuevo mandatario de Colombia. El evento tendrá lugar en la ciudad de Cali, específicamente en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

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El alcalde Alejandro Eder confirmó algunos de los grandes invitados que asistirán a la ceremonia. Presidentes de varios países sudamericanos, el rey Felipe VI de España y delegaciones de todo el mundo acompañarán a De La Espriella en su primer día como presidente. Cuando se esperaba que Gianni Infantino, máximo dirigente de la Fifa, estuviera en primera fila, las cosas cambiaron.

La lista de invitados incluía a Infantino en la ciudad de Cali, pero los reportes de las últimas horas indican que no podrá estar en el evento y no alcanza a llegar por algunas otras situaciones.

El actual presidente de la Fifa está atravesando unos días complicados por toda la polémica que se armó sobre su proyecto de vender un porcentaje de la Copa del Mundo a inversores privados.

En palabras de la canciller saliente, Rosa Villavicencio, se confirmó que Infantino brillará por su ausencia en el evento de Abelardo De La Espriella, cuando en días pasados se había dicho que estaría de viaje por sur del país para la posesión del nuevo presidente de Colombia.

Gianni Infantino no estará en la posesión de Abelardo De La Espriella

Infantino ya ha visitado Colombia varias veces durante su mandato como máximo dirigente del fútbol mundial; sin embargo, no podrá estar en la que hubiera sido la primera vez que lo hiciera por un asunto político, donde podría haber compartido con mandatarios asistentes, como el presidente de Argentina, Javier Milei, o Paraguay, Santiago Peña.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol (izq.), junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA (der.) Foto: UEFA via Getty Images

“No sé por qué no va a venir (Gianni Infantino). El poco tiempo para planificar un viaje de este tipo hace que no vengan todas las delegaciones que se hubieran querido”, dijo Rosa Villavicencio en palabras recogidas por Caracol Radio.

“La competencia de invitar a gobiernos es del nuevo Gobierno. Nosotros, como Cancillería, simplemente operativizamos las invitaciones que ellos hagan. Lamentamos que no hayan invitado a los países europeos”, explicó la canciller saliente.

Abelardo De La Espriella y la USC Arena. Foto: Universidad Santiago de Cali / Juan Carlos Sierra- Semana

Más allá de la cercanía con Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, esta visita podría representar una oportunidad para gestionar posibles proyectos entre el Gobierno entrante y la Fifa en el país. Lastimosamente esa charla quedará postergada.