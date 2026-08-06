Cali recuperó nuevamente los espacios vandalizados tras jornada de embellecimiento por la posesión presidencial

Con motivo de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, la Alcaldía de Cali adelantó una jornada de embellecimiento en varios corredores estratégicos de la ciudad con el apoyo de cientos de ciudadanos. La iniciativa buscaba mejorar la imagen de los principales trayectos por los que se desplazará el nuevo mandatario durante su visita a la capital del Valle del Cauca.

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Las labores se concentraron en la calle Quinta, entre las carreras Cuarta y 83A, y en la carrera Primera, entre las calles 84 y 25. Allí se realizaron trabajos de limpieza, mantenimiento de zonas verdes, eliminación de grafitis y de marcas ocasionadas por quemaduras en la infraestructura urbana, retiro de publicidad no autorizada y actividades de pintura, en las que también fueron plasmados algunos símbolos patrios, como la bandera de Colombia.

Pocas horas después de concluidas las intervenciones, algunos de los espacios recuperados fueron nuevamente vandalizados con grafitis. Entre los puntos afectados estuvieron el puente de la calle Quinta con carrera Décima y el Parque de Jovita, donde aparecieron mensajes relacionados con la posesión de De La Espriella. Estos hechos generaron el rechazo de la comunidad y de la Administración Distrital.

Ante esta situación, desde las primeras horas de este jueves, funcionarios de la Alcaldía, voluntarios y habitantes del sector regresaron a los lugares afectados para restaurarlos. En la jornada participaron cerca de 25 personas, quienes realizaron labores de limpieza y repintado, con el propósito de devolver a estos espacios la apariencia que tenían tras la intervención inicial.

Según informó la Administración Distrital, durante la semana más de 400 ciudadanos participaron en las jornadas de embellecimiento promovidas por la estrategia Volvamos a Mi Cali Bella, una iniciativa que busca recuperar espacios públicos y fortalecer el sentido de pertenencia entre los habitantes de la ciudad.

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La secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Juana Cataño, aseguró que la Administración continuará recuperando los espacios públicos que sean afectados por actos de vandalismo. Reiteró el llamado a la ciudadanía para proteger el patrimonio colectivo y los lugares de uso común.

La estrategia Volvamos a Mi Cali Bella, puesta en marcha en 2024, ha realizado 379 intervenciones en las 22 comunas y los seis corregimientos de Cali. De acuerdo con la Alcaldía, estas jornadas han permitido recuperar 105 espacios públicos, 39 escenarios deportivos, 21 puntos emblemáticos, 28 separadores viales, 12 polideportivos, 14 instituciones educativas, seis espacios culturales, dos galerías y cuatro Centros de Administración Local Integrada (Cali).