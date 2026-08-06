Congresista del Pacto se burla de insultos contra Abelardo De La Espriella y celebra vandalismo a símbolos patrios en Cali.

Mientras la Alcaldía de Cali y centenares de caleños reprochan los actos vandálicos en dos murales con los símbolos patrios sobre la Calle 5, Ana Erazo, congresista del Pacto Histórico por el Valle del Cauca, celebró el hecho y compartió el mensaje y el muro vandalizado en sus estados de redes sociales con unos emojis de burla.

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La congresista, que hasta hace poco fue concejal de Cali, se burló de que los símbolos patrios fueran vandalizados con mensajes despectivos contra el presidente electo Abelardo De La Espriella.

Burla de la congresista Ana Erazo a los actos vandálicos en Cali Foto: Tomada de redes sociales

No es la primera vez que la hoy congresista celebra actos vandálicos en la ciudad.

Rechazo de la Alcaldía

La secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Juanita Cataño, lamentó que los esfuerzos realizados por las cuadrillas encargadas de recuperar estos espacios se vieran afectados en tan poco tiempo. La funcionaria aseguró que este tipo de hechos perjudican el trabajo institucional y afectan la imagen de la ciudad, especialmente en momentos en que Cali se prepara para recibir visitantes nacionales e internacionales.

Uno de los puntos afectados fue el puente ubicado sobre la calle Quinta con carrera Décima, donde recientemente se habían realizado labores de pintura como parte de las intervenciones de embellecimiento. El lugar amaneció con grafitis y otras afectaciones que obligarán a repetir parte de los trabajos ejecutados.

Desde la Alcaldía explicaron que estas intervenciones hacen parte de las acciones para mejorar la infraestructura urbana y recuperar espacios públicos estratégicos antes de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto. El objetivo, indicaron, es ofrecer una ciudad en mejores condiciones tanto para sus habitantes como para las delegaciones y visitantes que llegarán al evento.

La secretaria Cataño hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar las zonas recuperadas y evitar que continúen registrándose hechos de vandalismo. Enfatizó que la conservación del espacio público no depende únicamente de las autoridades, sino también del sentido de pertenencia y la corresponsabilidad de la comunidad.

Las labores de recuperación se desarrollan dentro de la estrategia Volvamos a Mi Cali Bella, mediante la cual el Distrito adelanta jornadas de limpieza, pintura, mantenimiento de puentes, postes, separadores, zonas verdes y otros espacios públicos en distintos sectores de la capital del Valle del Cauca.