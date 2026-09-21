La revolución de los camiones: China desarrolla un motor del tamaño de una tablet para transporte pesado

La startup tecnológica china Windrose Technology desarrolló un nuevo motor eléctrico capaz de movilizar un camión, sin depender de un diésel, representando así la gran revelación del transporte pesado.

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Este nuevo motor llamó la atención al haberlo desarrollado de un tamaño similar al de un iPad o una tableta digital y un peso de apenas 15 kilogramos, capaz de entregar hasta 95 caballos de fuerza y un par motor de 450 Nm.

La diferencia con los motores convencionales

En los camiones térmicos convencionales, la toma de fuerza es un acople mecánico conectado a la transmisión del motor diésel que desvía energía para activar volquetes, grúas, compactadores de basura o sistemas de refrigeración.

Este tipo de vehículos mueven más del 70% de la carga del país, que representan más de 800.000 millones de dólares Foto: Getty Images

Al migrar a plataformas 100% eléctricas, la ausencia de un motor de combustión exige instalar un propulsor independiente dedicado exclusivamente a alimentar estos equipos hidráulicos y mecánicos:

Eficiencia espacial

El micromotor de Windrose se integra directamente sobre arquitecturas eléctricas de 800 voltios sin ocupar el volumen ni agregar el peso muerto de las soluciones industriales tradicionales.

Potencia técnica

Pese a sus dimensiones reducidas, el sistema alcanza hasta 4.000 revoluciones por minuto, ofreciendo el rendimiento equivalente al de un vehículo utilitario pequeño para operar rampas y bombas de alta presión sin comprometer la energía del tren principal.

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Este componente de ingeniería ha sido diseñado para su aplicación inicial en el camión de carga pesada Windrose E700, un tractocamión de larga distancia equipado con una batería de 705 kWh que homologa hasta 700 kilómetros de autonomía por carga.

Windrose E700. Foto: Lars Ardarve / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0).

La tecnología busca acelerar la transición ecológica de las flotas pesadas en mercados clave como Europa, permitiendo a los camiones de carga cumplir con las exigentes normativas medioambientales globales sin perder la versatilidad de trabajo en obras, distribución logística e industrias especializadas.

En un tractocamión convencional, mantener el motor diésel encendido únicamente para operar los sistemas hidráulicos o de refrigeración mientras el vehículo está detenido genera un desgaste prematuro en la transmisión y consume miles de litros de combustible.

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Mientras que con este micromotor, la energía se extrae de manera directa y exacta de las baterías principales, logrando una eficiencia energética superior al 90% en la transferencia de potencia.

Con el inicio de las pruebas operativas del Windrose E700 en mercados clave de Europa y Norteamérica, la adopción de este tipo de sistemas ultracompactos marca el estándar para la conversión definitiva de la flota de carga pesada hacia la electromovilidad total.