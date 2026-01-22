Vehículos

Venta de camiones, en 2025, quebró tendencia a la baja que arrastraba desde hace dos años: así le fue al sector

La comercialización de camiones ha tenido altibajos en los últimos 12 años; el mejor momento fue en 2016.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

22 de enero de 2026, 5:16 p. m.
Pese a los resultados positivos, el sector está lejos de las cifras obtenidas en 2022.
Pese a los resultados positivos, el sector está lejos de las cifras obtenidas en 2022. Foto: Getty Images

La Andi y Fenalco entregaron el informe sobre la venta de vehículos comerciales en 2025; allí, tras consolidar las cifras entregadas por el Runt, se registró un repunte importante en este segmento, clave para la economía nacional.

BYD responde a críticos de estrategia que tiene a marcas europeas contra las cuerdas en el Viejo Continente: “Se venden solos”
Hyundai diseñó junto a PlusAI el XCIENT Fuel Cell, camión autónomo impulsado por hidrógeno.
La venta de camiones en Colombia quebró al tendencia a la baja. Foto: Hyundai

Según los datos, entre enero y diciembre del 2025, se registraron 12.405 vehículos de carga nuevos, lo que representa un crecimiento del 34,6 % frente a las cifras registradas en 2024.

De igual forma, durante el año pasado, el segmento de tractocamiones de dos ejes fue el de mayor crecimiento, tras lograr la matrícula de 702 unidades, lo que equivale a un aumento del 47,2 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Los datos dejan sobre la mesa cómo la industria transportadora sigue estrechamente ligada al diésel, pues el 98 % de los vehículos de carga registrados en el 2025 funcionan con este combustible, lo cual contrasta con el 1,6 % que emplean gas natural vehicular (GNV) y el 0,2% que han optado por la electricidad.

En cuanto a las regiones del país donde se concentraron el mayor número de matrículas, Cundinamarca se mantuvo como el departamento con el volumen más alto de registros de vehículos de carga, con 5.940 unidades, seguido de Antioquia (1.775) y Santander (902).

Marcas de camiones más vendidas en diciembre de 2025

En diciembre, las cinco marcas con mayor número de matrículas de vehículos de carga fueron Chevrolet, Foton, Volkswagen, Dongfeng y Sinotruk con participaciones de mercado del 21,0%, 17,3%, 9,4%, 7,4% y 6,4%, respectivamente. En conjunto, estas marcas concentraron el 61,5% del total de vehículos de carga matriculados durante el último mes del año.

  1. CHEVROLET: 254 unidades.
  2. FOTON: 209.
  3. VOLKSWAGEN: 113.
  4. DONGFENG: 89.
  5. SINOTRUK: 77.
  6. INTERNATIONAL: 77.
  7. JAC: 64.
  8. FORLAND: 53.
  9. JMC: 48.
  10. KENWORTH: 36.
  11. MERCEDES BENZ: 35.
  12. SHACMAN: 30.
  13. FAW: 29.
  14. DAEWOO: 18.
  15. DONG FENG: 18.
  16. FUSO: 12.
  17. VOLVO: 11.
  18. NAFFCO: 7.
  19. MITSUBISHI FUSO: 7.
  20. SCANIA: 6.
El sector de los vehículos de carga ha sufrido varios altibajos en los últimos 12 años. Foto: Getty Images/Mint Images RF

Marcas de camiones más vendidas en 2025

En cuanto a las marcas con mayor participación en el mercado durante 2025, las cinco que más registraron ventas fueron Foton (25,4 %), Chevrolet (21,6 %), JAC (7,7 %), International (5,1 %) y Kenworth (5,0%), las cuales representaron, en conjunto, el 65 % del total del mercado.

  1. FOTON: 3.153 unidades.
  2. CHEVROLET: 2.679.
  3. JAC: 950.
  4. INTERNATIONAL: 638.
  5. KENWORTH: 618.
  6. SINOTRUK: 500.
  7. DONGFENG: 455.
  8. VOLKSWAGEN: 402.
  9. SHACMAN: 363.
  10. MERCEDES BENZ: 362.
  11. JMC: 355.
  12. DAF: 354.
  13. FORLAND: 264.
  14. FREIGHTLINER: 207.
  15. MITSUBISHI FUSO: 196.
  16. SCANIA: 175.
  17. FAW: 140.
  18. HINO: 130.
  19. DONG FENG: 126.
  20. FUSO: 12.

Cabe señalar que el sector de vehículos de carga tuvo un repunte importante luego de venir cayendo por dos años consecutivos desde 2023.

La venta de este tipo de automotores ha tenido notorios altibajos desde 2014, cuando se registraron 12.074 matrículas, cifra muy parecida a la alcanzada en 2025.

Precisamente, desde 2014, las ventas cayeron hasta su punto más bajo en 2017, cuando solo se matricularon 5.240 vehículos de carga. A partir de allí, el sector tuvo tendencia al alza, alcanzando su punto más alto en 2022, año en el que se matricularon 16.814 unidades, la cifra más alta en los últimos 12 años.

x
Este tipo de camiones cargan toneladas de productos o maquinarias. Foto: Getty Images

Para 2023 y 2024, los resultados no fueron los mejores y el sector experimentó dos caídas consecutivas con registros de 10.797 y 9.217, respectivamente, cifra que finalmente repuntó en 2025 y quebró la tendencia a la baja que arrastraba la venta de vehículos de carga.

