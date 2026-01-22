BYD responde a críticos de estrategia que tiene a marcas europeas contra las cuerdas en el Viejo Continente: “Se venden solos”

La industria automotriz en el mundo ha venido dando un giro, apuntando hacia China como el gran productor global, apalancado por tener el mercado más grande del planeta, seguido por EE. UU.

¿Habrá nuevos impuestos para carros híbridos fabricados en China? La Unión Europea le pone el pecho a los rumores

BYD viene ganando terreno en los diferentes mercados europeos gracias a diferentes estrategios. Foto: BYD / API

Bajo este contexto, son varias las firmas que han comenzado a ganar relevancia en la industria y que lideran la venta de vehículos eléctricos a nivel mundial, tecnología que le ha significado un impulso significativo a los intereses del gigante asiático.

Precisamente, BYD ha superado a Tesla en el segmento de los vehículos eléctricos y es ahora la compañía número uno con 2,2 millones de unidades a pilar en el mundo, frente a las 1,6 que vendió la firma de Elon Musk.

A estas cifras han llegado gracias, entre otras acciones, al aumento de su presencia en mercados fuera de China, como los latinoamericanos o los europeos, territorios que han promovido la adopción de vehículos eléctricos con normas e incentivos para los usuarios.

Precisamente, la vicepresidente ejecutiva de BYD, Stella Li, salió al paso de quienes han criticado el ascenso protagónico que ha tenido la firma en los mercados europeos, sustentada en los bajos precios que puede sostener la firma de origen chino.

¿Habrá nuevos impuestos para carros híbridos fabricados en China? La Unión Europea le pone el pecho a los rumores

El mercado de carros eléctricos ha ido en aumento en el mundo y Europa es uno de sus más firmes promotores. Foto: 123RF

Para Li, que ingresó a BYD en 1996 cuando la empresa solo contaba con 20 empleados, la calidad de los autos que producen y la experiencia de quienes pueden acceder a estos vehículos en las salas de venta son fundamentales para que la marca siga avanzando.

Lo anterior, lo ha dicho para responder a quienes aseguran que la competencia de BYD solo se concentra en los precios bajos, dejando atrás otros factores importantes como tecnología, desarrollo, eficiencia y seguridad.

“Solo tenemos que llevar a la gente a nuestros concesionarios, abrirles las puertas y los coches se venderán solos”, dijo la alta ejecutiva.

Esta compañía se ha caracterizado por la inversión en tecnología, lo cual le ha permitido ocupar posiciones de privilegio en distintos mercados, entre ellos europeos, donde han ido desplazando a las marcas tradicionales que siguen promoviendo los motores de combustión.

¿Se viene pico y placa para carros híbridos? Movilidad sale al paso tras rumores que apuntaban a cambios en la restricción

BYD puso a operar el Hefei, su nuevo buque con capacidad para transportar 7.000 vehículos. Foto: Captura video X

Por último, la alta ejecutiva se refirió a uno de los principales desafíos que tiene la compañía para seguir ganando protagonismo en los mercados del viejo continente, e hizo referencia a un fenómeno que también se vive en Latinoamérica, especialmente en Colombia, donde existe alguna resistencia hacia las marcas nuevas o procedentes de China.

Para Li, la clave está en ganarse la confianza de los consumidores y en aumentar la presencia con tiendas físicas para que los curiosos conozcan esta nueva tecnología y puedan apreciar los beneficios que tiene la electrificación.