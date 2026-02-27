Mercado de camiones se mueve con potencia en Colombia: dos nuevas compañías comenzaron operaciones en el país

El mercado de los vehículos de carga y transporte de mercancía tuvo en 2025 cifras importantes; según datos compartidos por la Andi y Fenalco, entre enero y diciembre del año anterior se registraron 12.405 vehículos de carga nuevos, lo que representa un crecimiento del 34,6 % frente a las cifras registradas en 2024.

Seguro para carros eléctricos: qué tan caros son, cuánto cuesta una reparación y los dos factores que incrementan su valor

El mercado de vehículos de carga registró cifras positivas en 2025; terminó con seguidilla de números rojos de los últimos años. Foto: Getty Images

De igual forma, durante el año pasado, el segmento de tractocamiones de dos ejes fue el de mayor crecimiento, tras lograr la matrícula de 702 unidades, lo que equivale a un aumento del 47,2 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Los datos dejan sobre la mesa cómo la industria transportadora sigue estrechamente ligada al diésel, pues el 98 % de los vehículos de carga registrados en el 2025 funcionan con este combustible, lo cual contrasta con el 1,6 % que emplean gas natural vehicular (GNV) y el 0,2% que han optado por la electricidad.

Dos nuevos competidores llegan al mercado de camiones en Colombia

La marca alemana MAN pisó suelo colombiano y confirmó su llegada al país con una inversión superior a un millón de euros; de la mano de Porsche Colombia, esta nueva firma contará con un centro integral de venta y posventa que le permitirá orientar sus operaciones.

La estrategia de este nuevo jugador en el mercado colombiano se centra en tractocamiones 6x4 y vehículos vocacionales, como compactadores de basura, bombas de agua y de concreto, con proyección de incorporar buses en el futuro.

Según confirmó la marca, los vehículos han sido configurados específicamente para la topografía colombiana, considerando pendientes pronunciadas y trayectos planos en las principales rutas del país, garantizando rendimiento, cumplimiento normativo en peso de carga y eficiencia operativa.

Después de este tiempo, ya no tendrá que pagar los comparendos: así es el trámite para solicitar la prescripción de las multas

Colombia se convierte en uno de los 67 mercados de MAN maneja fuera de Europa. Foto: Suministrada a Semana / API

A nivel global, MAN vende sus productos en 127 países, cuenta con presencia industrial en múltiples plantas de producción y más de 1.600 centros de servicio en el mundo.

De esta forma, Colombia se convierte en uno de los 67 mercados de que la firma maneja fuera de Europa, consolidando así su estrategia de expansión internacional.

Para Juan Felipe Bedoya, gerente general de Porsche Colombia, el espíritu emprendedor del grupo en el país es clave y, además, resaltó el trabajo conjunto con MAN Alemania para consolidar una inversión estratégica en un país con alto potencial logístico y empresarial, generando además nuevas oportunidades de empleo directo e indirecto.

El otro grande del mercado de vehículos de carga que comenzó operaciones en Colombia fue SITRAK, compañía que de la mano de Motorysa llega para ampliar la oferta en este segmento.

“SITRAK, una marca del grupo Sinotruk creado hace 90 años en China, grupo que tiene lo mejor en tecnología alemana y desarrollo de producto del país asiático, y es además la corporación más grande en fabricación de camiones en dicho país; hace con SITRAK una apuesta importante por tener los mejor diseños, desempeño y eficiencia del mercado", explicó Andrés Pérez Duque, gerente general de Vehículos Comerciales de Motorysa.

Cuánto valor pierde una Toyota Land Cruiser en 5 años; expertos compararon modelos de Chevrolet y Nissan y el resultado sorprende

SITRAK estará representada en Colombia por el grupo Motorysa. Foto: Suministrada a Semana / API

SITRAK ha puesto en Colombia 3 familias del vehículos, lo que demuestra la importancia del mercado y la necesidad de tener una oferta que permita atender los diferentes frentes que requiere el cliente colombiano.

La comodidad, conectividad, espacio, eficiencia, garantía y adaptabilidad son algunos de los puntos fuertes que la compañía resalta dentro de su portafolio.