BYD introduce en Colombia camión eléctrico para distribución urbana

En Colombia avanza la transición hacia la movilidad eléctrica en el segmento de carga liviana de última milla. En este contexto, la compañía china BYD presentó el camión eléctrico T35, un vehículo con capacidad máxima de carga de 2.700 kilogramos y batería de 63 kWh.

El modelo cuenta con un tiempo de recarga cercano a una hora y una autonomía de hasta 270 kilómetros, cifras que pueden variar según las condiciones de operación. Está diseñado para entornos urbanos con tráfico de constantes detenciones, acceso a zonas de bajas emisiones y circulación en vías estrechas.

“Este lanzamiento llega al país para suplir necesidades, transformar la operación logística y generar un impacto positivo tanto en el medioambiente como en el sector. Estamos convencidos de que es una apuesta que permite una operación flexible durante toda la jornada, gracias a la posibilidad de programar recorridos hacia tiendas y centros de distribución”, explicó Juan Luis Mesa, gerente general de BYD Colombia.

El T35 incorpora una cabina con diseño exterior tipo “arco triunfal”, carrocería de alta resistencia certificada, faros LED automáticos de matriz paralela y sistema de acceso sin llave. En materia tecnológica, integra batería Blade LFP y un sistema de carga rápida 2C con refrigeración directa.

El vehículo está dirigido tanto a grandes flotas como a pequeños y medianos empresarios, emprendedores urbanos y negocios de distribución local, incluidos sectores como mascotas, alimentos, comercio electrónico y retail de barrio.

“El camión tendrá un precio estimado de $140 millones de pesos, lo que permite democratizar el acceso a la electromovilidad y rompe la percepción de que los vehículos eléctricos están dirigidos únicamente a grandes compañías. El T35 hace viable la transición a lo eléctrico incluso para los pequeños negocios”, señaló Mesa.

La compañía indicó que el lanzamiento busca apoyar la electrificación de la logística urbana mediante una solución orientada a la operación diaria, con menores costos operativos y cumplimiento de normativas ambientales actuales y futuras.

Frente a los vehículos de combustión, el T35 reduce entre 70% y 80% el costo por kilómetro recorrido y disminuye los requerimientos de mantenimiento al prescindir de componentes como aceite, filtros, embrague y caja de cambios. También ofrece operación silenciosa y acceso a zonas de bajas emisiones.

Entre sus beneficios operativos se incluyen la posibilidad de trabajar durante toda la jornada, desempeño en tráfico urbano, adaptabilidad a diferentes carrocerías, menor fatiga para el conductor, reducción de costos de combustible, menores gastos de mantenimiento e incentivos tributarios.