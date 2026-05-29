Promigas acelera apuesta renovable tras comprar el 100% de Zelestra Latam

Promigas dio un nuevo paso dentro de su estrategia de expansión energética regional tras anunciar la adquisición del 100% de Zelestra Latam, una de las principales plataformas de energías renovables de la región, operación con la que busca acelerar su transformación hacia un modelo multienergético y fortalecer su presencia en América Latina.

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La transacción representa uno de los movimientos más relevantes recientes dentro del sector energético colombiano, no solo por el tamaño de los activos incorporados, sino porque amplía significativamente la exposición de Promigas al negocio renovable, una industria que continúa ganando protagonismo dentro de la transición energética regional.

Actualmente, Zelestra Latam cuenta con un portafolio de 1.273 megavatios (MW) entre proyectos en operación y construcción, además de un pipeline cercano a 2.250 MW adicionales en desarrollo, concentrados principalmente en energía solar y almacenamiento energético.

La operación también amplía la huella geográfica de Promigas. Con la adquisición, la compañía suma a Chile como nuevo mercado, fortaleciendo una presencia que ya mantenía en Colombia y Perú.

El movimiento ocurre en un contexto donde las empresas energéticas tradicionales comienzan a acelerar procesos de diversificación para reducir dependencia de negocios convencionales y aumentar exposición a nuevas tecnologías energéticas.

Promigas, que acumula más de 52 años de trayectoria, ha construido históricamente su negocio alrededor de infraestructura energética, transporte y distribución de gas natural, por lo que la incorporación de capacidades renovables representa una transformación importante dentro de su portafolio.

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Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, aseguró que la adquisición también responde a una estrategia enfocada en talento, conocimiento técnico y capacidades operativas, elementos que considera fundamentales para consolidar el crecimiento futuro de la compañía.

El desafío ahora será convertir esa expansión regional y tecnológica en crecimiento operativo, integración eficiente y generación de valor dentro de un mercado energético cada vez más competitivo y diversificado.