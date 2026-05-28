Colombia podría exportar hasta USD 1.500 millones en cobre al año

Colombia tiene una oportunidad concreta de posicionarse como un nuevo actor en el mercado global del cobre, un mineral clave para la transición energética, con el potencial de diversificar su canasta exportadora a través de inversión extranjera directa y generar encadenamientos productivos en la economía nacional. Así lo revela un estudio de la consultoría económica eConcept, denominado “Del cobre al bienestar”.

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El análisis destaca que la demanda global de este mineral crecerá de manera estructural en las próximas décadas, impulsada por la electrificación, las energías renovables y la transición hacia economías bajas en carbono. En este contexto, Colombia cuenta con una ventaja geológica estratégica al ubicarse en el cinturón andino de pórfidos cupríferos, el mismo donde países Chile y Perú han construido su liderazgo minero.

En términos de potencial exportador, el estudio estima que, en un escenario base, Colombia podría alcanzar exportaciones anuales cercanas a los USD 1.500 millones , en su pico hacia 2035equivalente al 0,25% del PIB proyectado para ese año. Este nivel sería comparable con sectores tradicionales, al superar en 1,2 veces las exportaciones de banano y en 3,4 veces las de ferroníquel, lo que evidencia la capacidad del cobre para convertirse en un nuevo mineral relevante dentro del comercio exterior del país. A esto se suma un posible pico de inversión extranjera directa cercana a los USD 800 millones hacia 2030, lo que reforzaría la estabilidad macroeconómica.

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De acuerdo, con Juan Carlos Echeverry, socio y fundador de la consultora EConcept“el cobre como lo demuestra Chile y Perú es el metal para la transición energética y para conectarnos con la inteligencia artificial y la revolución industrial que se está llevando a cabo en el mundo, que va a ser el motor de las próximas décadas”.