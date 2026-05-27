Las ruedas de negocios se consolidan como puente entre pequeñas empresas y grandes compradores

Las ruedas de negocios se están consolidando en Colombia como una de las principales herramientas para conectar pequeñas empresas con compradores estratégicos, facilitar acuerdos comerciales y acelerar procesos de crecimiento empresarial.

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El desafío es relevante si se tiene en cuenta que las microempresas representan el 98% de las unidades económicas activas del país, según cifras del Directorio Estadístico de Empresas (DEE) del Dane.

Aunque muchas mipymes cuentan con productos competitivos, una de las principales barreras sigue siendo el acceso a redes empresariales, contactos estratégicos y escenarios reales de negociación.

Por eso, las ruedas de negocios han ganado protagonismo como espacios que permiten concentrar en una sola jornada reuniones comerciales, networking y presentación de productos ante potenciales compradores, procesos que normalmente tomarían semanas o meses.

Precisamente, el próximo 28 de mayo se realizará en Bogotá la Macrorrueda de Negocios Nacionales, liderada por Asocajas y organizada por Compensar, evento que reunirá a más de 200 participantes entre empresarios, compradores, expositores y entidades de fortalecimiento empresarial.

La jornada contará con participación de cajas de compensación como Cafam, Colsubsidio, Comfama, Comfandi, Cajasan y Combarranquilla, buscando conectar micro y pequeñas empresas con compradores estratégicos a nivel nacional.

Uno de los elementos más destacados de esta edición será la incorporación de una “Rueda de Servicios para la Formalización Empresarial y del Producto”, espacio diseñado para resolver en tiempo real necesidades relacionadas con certificaciones, trámites y requisitos comerciales que puedan surgir durante las negociaciones.

Según los organizadores, este mecanismo permitirá que muchos empresarios avancen de forma inmediata en procesos que suelen retrasar cierres comerciales o acceso a nuevos clientes.

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El impacto económico de estas iniciativas también empieza a reflejarse en cifras. De acuerdo con Asocajas y Compensar, la edición de 2025 generó expectativas comerciales superiores a $1.900 millones entre citas de negocio y espacios de networking.

Además de abrir oportunidades comerciales, expertos consideran que este tipo de encuentros ayudan a reducir brechas para pequeñas empresas que normalmente tienen menos capacidad de acceder a grandes cadenas empresariales o mercados nacionales.