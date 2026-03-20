La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) se pronunció sobre la medida dee la Superintendencia Nacional de Salud de intervenir forzosamente las EPS que tienen participación de las Cajas de Compensación Familiar, cuyosrepresentantes fueron removidos de los órganos de Gobierno Corporativo.

Asocajas señala que liquidar EPS no soluciona acceso a salud y puede agravar la atención de millones de pacientes

Asocajas señaló que las cajas no tienen actualmente ninguna injerencia o participación en las decisiones administrativas, financieras, técnicas y estratégicas de las EPS intervenidas en las que tienen participación accionaria (Nueva EPS, Saviasalud, Famisanar y Servicio Occidental de Salud -SOS).

Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas. Foto: ASOCAJAS

“Con base en la información pública de la Supersalud, Asocajas evidencia que las intervenciones a las EPS no han logrado restablecer las condiciones que motivaron la medida. Por el contrario, han profundizado el deterioro financiero de las EPS con participación de las Cajas de Compensación Familiar: en todos los casos, su situación es hoy más crítica que antes de la intervención”, señaló Asocajas.

También destacaron que entre 2022 y 2025, la deuda de estas entidades se ha incrementado de manera significativa, en varios casos superior al 70%, lo cual refleja un desbalance persistente entre ingresos, costos de atención y obligaciones, y evidencia problemas estructurales de suficiencia financiera y de gestión.

“Las EPS con participación de las Cajas que no han sido objeto de medidas de intervención también registran un deterioro acelerado en 2025. Esto confirma que no se trata de fallas aisladas, sino de una crisis estructural de sostenibilidad del Sistema de Salud, cuyos signos ya eran evidentes desde antes de 2022″, puntualizó Asocajas.

La asociación advierte que esta situación se traduce en un empeoramiento real en el acceso a los servicios de salud, evidenciado en el crecimiento sostenido de las peticiones, quejas y reclamos por parte de los usuarios del sistema, y esta tendencia demuestra que las medidas adoptadas no están protegiendo de manera efectiva a los afiliados.

La EPS ha recibido diversas quejas de sus usuarios. Foto: Nueva Eps

Frente al caso de la Nueva EPS, se informó que en agosto de 2025 registraba 626 peticiones, quejas y reclamos por cada 10.000 afiliados, y que esta situación es una tendencia creciente que persiste, pese a más de dos años de haber sido intervenida

A esta realidad se suma la ausencia de información financiera completa, lo que genera incertidumbre, limita la transparencia y dificulta la toma de decisiones para los agentes interventores en un momento crítico para el sistema.

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“Toda esta situación impacta de manera directa el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), dado que desde 2024 no se ha reportado información sobre los costos en salud de la Nueva EPS que atiende a cerca de 11 millones de afiliados —más del 20% del total del Sistema-, hecho que ha sido señalado por el propio Ministerio de Salud", concluye Asocajas.