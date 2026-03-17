La Procuraduría General de la Nación se pronunció hacia el mediodía de este 17 de marzo, asegurando que tras una investigación se pudo establecer que el menor Kevin Arley Acosta Picó, quien padecía hemofilia, falleció el pasado 13 de febrero por negligencia de la Nueva EPS, pues esta no garantizó la entrega oportuna del medicamento.

En el comunicado, el organismo de control aseguró que su informe determinó que la falta de suministro del medicamento conocido como Emicizumab puso al niño en una situación clínica crítica.

Kevin Acosta, el menor que falleció tras no recibir su medicamento por parte de la Nueva EPS. Foto: Caracol Noticias / Getty Images

“Kevin Arley estuvo prácticamente dos meses sin recibir el medicamento, pues Medicarte, la IPS que lo atendía, había suspendido la entrega del medicamento a sus pacientes por falta de pago de la Nueva EPS“, indica el informe.

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Aseguran además que la IPS que debía recibir a los pacientes de Medicarte no pudo asumir el compromiso dado que la Nueva EPS tampoco le giraba los recursos. “Cuando Kevin falleció, no estaba asignado a una IPS”, sentenció el Ministerio Público.

Esto dijo la Procuraduría al respecto. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Adicional a ello, aseguraron que otros 2.000 pacientes adscritos, primero a Medicarte y después a Integral, podrían estar en alto riesgo, pues no tienen atención médica asegurada.

Finalmente, detallaron que la copia de dicho informe será compulsada a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a las personas que hayan tenido alguna responsabilidad en el fallecimiento del menor.

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La Procuraduría también anunció que abrirá una investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, interventor de la Nueva EPS.

Nueva EPS enfrenta una grave crisis. Foto: Nueva EPS

El concepto de la Procuraduría fue el mismo que dio la Superintendencia de Salud hace algunas semanas, cuando se aseguró que “según las denuncias públicas, realizadas por la familia y organizaciones como la Liga Colombiana de Hemofílicos, el menor no recibió el medicamento profiláctico Emicizumab, comercialmente Hemlibra, durante aproximadamente dos meses. La Nueva EPS era la entidad responsable de su atención”, dijo el organismo.

En respuesta al caso, la Supersalud aseguró que inició una auditoría focalizada sobre el proceso de atención, incluidas las barreras administrativas y la entrega del medicamento por parte de Nueva EPS y el prestador del servicio, así como el análisis del cumplimiento del protocolo, autorizaciones y suministro del tratamiento para la atención de la hemofilia diagnosticada al menor de edad.