Empresas

Kevin Acosta murió por “negligencia de la Nueva EPS”: Procuraduría asegura que no le suministraron el medicamento por dos meses

El organismo de control aseguró que “la IPS no pudo asumir ese compromiso, porque la Nueva EPS tampoco le giraba recursos”.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

17 de marzo de 2026, 12:25 p. m.
Esto dijo el organismo de control.
Esto dijo el organismo de control. Foto: Caracol Noticias / Nueva EPS

La Procuraduría General de la Nación se pronunció hacia el mediodía de este 17 de marzo, asegurando que tras una investigación se pudo establecer que el menor Kevin Arley Acosta Picó, quien padecía hemofilia, falleció el pasado 13 de febrero por negligencia de la Nueva EPS, pues esta no garantizó la entrega oportuna del medicamento.

En el comunicado, el organismo de control aseguró que su informe determinó que la falta de suministro del medicamento conocido como Emicizumab puso al niño en una situación clínica crítica.

SEMANA consultó con un experto hematólogo sobre la enfermedad que padecía Kevin Acosta.
Kevin Acosta, el menor que falleció tras no recibir su medicamento por parte de la Nueva EPS. Foto: Caracol Noticias / Getty Images

“Kevin Arley estuvo prácticamente dos meses sin recibir el medicamento, pues Medicarte, la IPS que lo atendía, había suspendido la entrega del medicamento a sus pacientes por falta de pago de la Nueva EPS“, indica el informe.

Kevin Arley, niño de 7 años, murió por supuesta negligencia de EPS y su mamá denuncia que se demoraron en entregarle el cuerpo

Aseguran además que la IPS que debía recibir a los pacientes de Medicarte no pudo asumir el compromiso dado que la Nueva EPS tampoco le giraba los recursos. “Cuando Kevin falleció, no estaba asignado a una IPS”, sentenció el Ministerio Público.

El Debate

Mientras Petro carga contra las EPS “quebradas”, Procuraduría dice que el niño Kevin falleció por negligencia, no por montar en bicicleta: “Inhumano”

Salud

Este bebé no es real, pero está salvando vidas en Brasil: la revolución de la neurocirujana que cambia a niños con hidrocefalia

Salud

Los primeros 1000 días sin azúcar: el blindaje cardíaco que la ciencia recomienda para toda la vida

Nación

Crisis en la salud deja un nuevo muerto: Jeisson Pinzón, joven con leucemia, falleció esperando un medicamento de la Nueva EPS

Salud

Alzheimer: la enfermedad neurodegenerativa que afecta con mayor fuerza a las mujeres

Salud

INS confirma el cuarto caso de sarampión en Colombia: “Estemos alertas”

Salud

Esto es lo que los especialistas dicen sobre el impacto de la menopausia en el cuerpo de la mujer

Nación

Procuraduría pide declarar constitucionales solo medidas de la emergencia económica dirigidas a atender la salud

Nación

Amenazan a los investigadores del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Esta es la denuncia de la Fiscalía

Nación

Caso Ricardo Roa: Fiscalía advierte amenazas a testigo en proceso por compra de lujoso apartamento

Esto dijo la Procuraduría al respecto.
Esto dijo la Procuraduría al respecto. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Adicional a ello, aseguraron que otros 2.000 pacientes adscritos, primero a Medicarte y después a Integral, podrían estar en alto riesgo, pues no tienen atención médica asegurada.

Finalmente, detallaron que la copia de dicho informe será compulsada a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a las personas que hayan tenido alguna responsabilidad en el fallecimiento del menor.

Exclusivo: la familia del niño Kevin Acosta denunciará al presidente Gustavo Petro, al ministro de Salud y al gerente de la Nueva EPS

La Procuraduría también anunció que abrirá una investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, interventor de la Nueva EPS.

Nueva EPS anunció la terminación de contratos con varias IPS
Nueva EPS enfrenta una grave crisis. Foto: Nueva EPS

El concepto de la Procuraduría fue el mismo que dio la Superintendencia de Salud hace algunas semanas, cuando se aseguró que “según las denuncias públicas, realizadas por la familia y organizaciones como la Liga Colombiana de Hemofílicos, el menor no recibió el medicamento profiláctico Emicizumab, comercialmente Hemlibra, durante aproximadamente dos meses. La Nueva EPS era la entidad responsable de su atención”, dijo el organismo.

En respuesta al caso, la Supersalud aseguró que inició una auditoría focalizada sobre el proceso de atención, incluidas las barreras administrativas y la entrega del medicamento por parte de Nueva EPS y el prestador del servicio, así como el análisis del cumplimiento del protocolo, autorizaciones y suministro del tratamiento para la atención de la hemofilia diagnosticada al menor de edad.