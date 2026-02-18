Superintendencia Nacional de Salud toma importante decisión en el caso de Kevin Acosta

El caso de Kevin Acosta tiene conmocionada a toda Colombia, debido al impacto que tuvo su deceso y a las diferentes reacciones de algunos de los representantes del Gobierno, como el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y el propio presidente Gustavo Petro, ante la muerte del menor por no recibir el medicamento para su hemofilia.

Ante esta situación, la Superintendencia Nacional de Salud, como entidad de inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), publicó un comunicado oficial al respecto.

En el texto expresó “sus más profundas condolencias a la familia del menor Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años, quien falleció el 13 de febrero de 2026 en Bogotá, tras circunstancias derivadas de su condición de hemofilia A severa, complicada por inhibidores y un accidente deportivo que ocasionó un trauma craneoencefálico severo”.

La entidad de salud en Colombia continuó dando su punto de vista respecto a los sucesos que derivaron en el fallecimiento del menor, comunicando que “este lamentable hecho pone de relieve los desafíos persistentes en la prestación oportuna de servicios de salud, particularmente en el acceso a medicamentos esenciales para enfermedades huérfanas como la hemofilia, y de la importancia del autocuidado requerido en estos casos”.

Una de las reacciones que más repercutió fue la del presidente Gustavo Petro, puesto que argumentó que un menor con dicha enfermedad no debía montar en bicicleta. Foto: Semana

“Según las denuncias públicas, realizadas por la familia y organizaciones como la Liga Colombiana de Hemofílicos, el menor no recibió el medicamento profiláctico Emicizumab, comercialmente Hemlibra, durante aproximadamente dos meses. La Nueva EPS era la entidad responsable de su atención”, aclaró la SuperSalud.

Aclaró que tomaría cartas en el asunto, puesto que “en respuesta a este caso hemos iniciado una auditoría focalizada sobre el proceso de atención al menor Kevin, incluidas las barreras administrativas y la entrega del medicamento por parte de Nueva EPS y el prestador del servicio; así como el análisis del cumplimiento del protocolo, autorizaciones y suministro del tratamiento para la atención de la hemofilia diagnosticada al menor de edad”.

Así mismo, el órgano rector en temas de vigilancia indicó cómo este proceso llegará a la aclaración de los hechos que rodean la muerte del menor, debido a que “esta indagación verificará si se omitieron las normas vigentes en el SGSSS sobre la entrega oportuna de medicamentos y las directrices para la atención de pacientes con enfermedades huérfanas”.

Finalmente, especificó cuáles serán las consecuencias que deberán afrontar los responsables del caso, comunicando que “es preciso señalar al respecto que cualquier irregularidad detectada podría derivar en sanciones administrativas, multas o las medidas correctivas adicionales de ley, a que hubiere lugar, a los responsables de la prestación del servicio de salud, para la garantía primordial de los derechos de los usuarios”.