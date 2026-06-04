El miedo vuelve a invadir a la familia de Kevin Acosta, el menor que falleció el 13 de febrero de 2026, por negligencia de la Nueva EPS, la cual no garantizó la entrega oportuna de Emicizumab, el anticuerpo monoclonal diseñado para prevenir o reducir la frecuencia de episodios de sangrado en personas con hemofilia A.

A tres meses y medio del trágico fallecimiento de Kevin, la familia vuelve a pedir ayuda. Están nuevamente sin medicamento y cada día sin el es una sentencia de muerte.

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NAC- KEVIN ACOSTA Foto: SEMANA

Sergio Torres, de 40 años y primo de Kevin Acosta le confirmó a SEMANA que desde el 30 de abril no se le ha aplicado la nueva dosis. Asegura que “actualmente los pacientes que más nos estamos viendo afectados somos los que estamos adscritos a la IPS Vihonco sede de Bucaramanga. Esa fue la IPS que nos asignó la Nueva EPS”.

De acuerdo con Torres, la última dosis de medicamento debieron haberla recibido, junto a su hermano gemelo, el 14 de mayo, sin embargo, desde el 30 de abril se encuentran desprotegidos. “Los médicos nos cambiaron la dosificación a cada 14 días y no a 28 días como se venía haciendo desde el año pasado. Llevamos 35 días sin medicamento”.

Sobre la respuesta de la IPS, Sergio asegura que la hematóloga que lo atiende en la institución prestadora de servicios de salud sí ha cumplido con la formulación del medicamento, pero la falla recae sobre la Nueva EPS que “debido al flujo de caja no les ha permitido a ellos (Vihonco IPS) obtener los nuevos medicamentos”.

Torres afirma que la atención al cliente en la IPS es precaria, “ uno escribe al número de WhatsApp y nadie contesta, no hay una línea directa de contacto. Nosotros como familia seguimos desprotegidos. Tenemos miedo”.

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“La semana pasada tuve un episodio de hemorragia en la rodilla y me tocó quedarme en la casa porque en urgencias no se podía. Tengo miedo porque no puedo seguir mi vida normal. Mi hermano por ejemplo se levantó en la mañana y en la tarde ya presentaba un episodio de hemorragia en el codo y no podemos hacer nada. Nos toca aguantar el dolor solos y esperar a que pase la inflamación”, afirma Torres. E insiste al decir, “sin el medicamentos somos el próximo Kevin”.

Yolanda Torres, madre de Isaac Peña, de 13 años, primo en segundo grado Kevin, también le confirmó a SEMANA que su hijo se encuentra en peligro luego de que dejara de recibir sus dosis.

Eithan Barrera, Isaac Peña Aparicio, Kevin Arévalo y los gemelos Sergio y Andrés Torres, algunos de los 11 integrantes de una familia que padece de hemofilia. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Mientras tanto, Mayerly Acevedo, madre de Eithan Sebastián, de dos años y medio también consultada por SEMAN, confirmó que su hijo sí ha contado con la aplicación constante del medicamento y que “tiene la siguiente cita para aplicación de la nueva dosis de Emicizumab el 11 de junio y posteriormente tendrá cita con hematólogo”. Sin embargo, resalta que le preocupa que sus hermanos Sergio y Andrés no estén recibiendo sus dosis.

También aseguró que Yudy Catherine Pico, madre de Kevin Acosta, sigue atravesando el duelo de su hijo con mucha dificultad.