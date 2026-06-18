Primo de 13 años de Kevin Acosta corre peligro: su madre denuncia que la IPS no le entrega el medicamento para la hemofilia hace dos meses

La historia que conmocionó a Colombia tras la muerte de Kevin Arley Acosta Picó parece repetirse en su propia familia. Isaac Peña Torres, un adolescente de 13 años diagnosticado con hemofilia A severa, enfrenta hoy una situación que su madre describe como crítica: lleva más de dos meses sin recibir el medicamento que requiere para prevenir hemorragias y preservar su calidad de vida.

Kevin Acosta falleció el 13 de febrero de 2026. El menor, de siete años, padecía hemofilia A severa y, según denunciaron sus familiares y organizaciones de pacientes, había permanecido cerca de dos meses sin recibir el medicamento que necesitaba para controlar su enfermedad. Posteriormente, la Procuraduría General concluyó que existió negligencia en la garantía oportuna del tratamiento.

Otra vez sin medicamento: familiares de Kevin Acosta denuncian que sus vidas se encuentran en peligro nuevamente

Comunidad médica en Colombia se pronuncia tras la muerte de Kevin Acosta, el paciente hemofílico de 7 años que no recibió a tiempo sus medicamentos, “el gobierno lo abandonó” Foto: Noticias Caracol / X @pacientesco

Ahora, la preocupación vuelve a tocar a la misma familia.

En conversación con SEMANA, Yolanda Torres, madre de Isaac y prima de la familia de Kevin, aseguró que la vida de su hijo está en riesgo debido a los incumplimientos en la entrega de emicizumab, el medicamento biotecnológico utilizado para prevenir sangrados en pacientes con hemofilia A.

“Mi hijo Isaac, con 13 años de edad, se le está negando el medicamento emicizumab. Desde el 17 de abril de 2026 no ha recibido su tratamiento”, denunció la mujer.

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De acuerdo con Torres, la situación no es nueva. Durante todo el año se han registrado dificultades para acceder al medicamento. “Su condición ha venido desmejorando porque padece una deficiencia del factor VIII. Este año ha sido un caos para la entrega del medicamento. En seis meses solo se le ha aplicado dos veces y el tratamiento es cada 28 días”, afirmó.

La hemofilia puede causar hemorragias espontáneas o después de una cirugía. De no ser tratada adecuadamente, podría ser mortal. Foto: 123 RF / El País

La madre del niño menciona a la IPS Vihonco, en Bucaramanga, como la entidad responsable de proporcionar el suministro. Según lo que cuenta, la respuesta sobre los retrasos se debe a problemas administrativos y financieros.

La preocupación de la familia radica en que la hemofilia es una enfermedad genética que afecta la capacidad de coagulación de la sangre. En los casos severos, como el de Isaac, la ausencia del tratamiento profiláctico incrementa significativamente el riesgo de hemorragias espontáneas o sangrados provocados por golpes menores. Estas complicaciones pueden afectar articulaciones, músculos y órganos vitales.

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Por esa razón, la rutina diaria del adolescente ha cambiado drásticamente en las últimas semanas. “Hoy Isaac necesita el medicamento para poder llevar una vida sin dolor en sus articulaciones”. Yolanda relata que como familia tuvieron que tomar la decisión de que Isaac evite salir a la calle para prevenir cualquier trauma que pueda desencadenar una hemorragia.

En el caso colombiano se estima que cerca de 3.000 personas padecen la enfermedad.

La situación de Isaac ocurre en un contexto complejo para los pacientes con hemofilia en Colombia. Datos de la Cuenta de Alto Costo indican que en el país se encuentran registrados 3.269 pacientes con hemofilia.

El informe también señala que más del 65 % de los pacientes con hemofilia severa presentan artropatía hemofílica crónica, una complicación que deteriora progresivamente las articulaciones cuando no existe un control adecuado de la enfermedad. Asimismo, cerca del 97 % de los menores de edad con hemofilia severa reciben manejo profiláctico para prevenir sangrados y secuelas incapacitantes.

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Mientras Isaac espera la reanudación de su tratamiento, su familia teme que la historia de Kevin vuelva a repetirse. La incertidumbre y el temor crecen con cada semana de retraso y con cada dosis que deja de llegar.

Después de que la madre del niño hizo la denuncia, SEMANA contactó a Nueva EPS para preguntar sobre el estado del caso y está a la espera de su respuesta.