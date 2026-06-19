Nueva EPS responde tras grave denuncia de familiar de Kevin Acosta por demora en la entrega de medicamento para hemofilia

La preocupación por la atención de pacientes con hemofilia en Colombia volvió a encender las alarmas luego de que Yolanda Torres denunciara públicamente que su hijo, Isaac Peña Torres, de 13 años, completa más de dos meses sin recibir el medicamento que necesita para controlar su enfermedad.

El caso ha generado especial atención debido a que el menor es primo de Kevin Arley Acosta Picó, el niño de siete años que falleció en febrero de este año tras una serie de dificultades relacionadas con el acceso a su tratamiento para la hemofilia A severa.

Primo de 13 años de Kevin Acosta corre peligro: su madre denuncia que la IPS no le entrega el medicamento para la hemofilia hace dos meses

Comunidad médica en Colombia se pronuncia tras la muerte de Kevin Acosta, el paciente hemofílico de 7 años que no recibió a tiempo sus medicamentos, “el gobierno lo abandonó” Foto: Noticias Caracol / X @pacientesco

La denuncia fue conocida a través de SEMANA, donde la madre del adolescente aseguró que la situación de su hijo guarda preocupantes similitudes con la historia que rodeó la muerte de Kevin y que hoy mantiene a su familia en un estado permanente de incertidumbre.

Según relató Yolanda Torres, Isaac no recibe el medicamento emicizumab desde el pasado 17 de abril de 2026. El medicamento es vital dado que es utilizado para prevenir hemorragias en pacientes con hemofilia A severa, una enfermedad genética que afecta la capacidad de coagulación de la sangre y que puede provocar sangrados espontáneos o complicaciones graves tras golpes aparentemente menores.

“Mi hijo Isaac, con 13 años de edad, se le está negando el medicamento emicizumab. Desde el 17 de abril de 2026 no ha recibido su tratamiento”, manifestó la madre del menor en declaraciones entregadas a este medio.

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Sangre, hemofilia, salud, enfermedad Foto: Colprensa

La situación, según explicó a SEMANA, no correspondería a un retraso aislado. Torres sostuvo que durante los primeros seis meses del año las dificultades para acceder al tratamiento han sido constantes y que el adolescente solo habría recibido dos aplicaciones, pese a que el medicamento debe administrarse cada 28 días.

“Su condición ha venido desmejorando porque padece una deficiencia del factor VIII. Este año ha sido un caos para la entrega del medicamento. En seis meses solo se le ha aplicado dos veces y el tratamiento es cada 28 días”, aseguró.

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La madre del menor señaló que la entrega del medicamento se realiza a través de la IPS Vihonco, en Bucaramanga, y afirmó que las explicaciones recibidas hasta ahora han estado relacionadas con dificultades administrativas y financieras.

El temor de repetir una tragedia

El menor falleció el viernes 13 de febrero en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Misericordia, en Bogotá. Foto: Nueva EPS / API

La denuncia cobra especial relevancia por el antecedente familiar de Kevin Acosta. El niño falleció el 13 de febrero de 2026 y su caso generó un amplio debate nacional sobre las barreras de acceso a tratamientos para enfermedades huérfanas y de alto costo.

Tras la publicación de la denuncia, SEMANA consultó a Nueva EPS para conocer el estado del caso. En una comunicación oficial enviada este 19 de junio de 2026, la entidad aseguró que el medicamento requerido por el menor ya fue adquirido por la IPS especializada encargada de su atención.

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Según explicó la EPS, actualmente se está a la espera de que el laboratorio proveedor finalice el proceso de entrega para proceder con la aplicación del tratamiento. “El medicamento requerido por el menor con diagnóstico de hemofilia ya fue adquirido por la IPS especializada tratante y actualmente se encuentra a la espera de que el laboratorio proveedor finalice el proceso de entrega en la sede correspondiente para su aplicación”, indicó la entidad.

Nueva EPS añadió que la entrega del medicamento estaría prevista entre el 19 y el 20 de junio de 2026 y aseguró que esta información ya fue comunicada a la madre del menor.

“Se estima que el usuario reciba el medicamento entre el 19 y el 20 de junio de 2026. Esta información ya fue comunicada oportunamente a la madre del menor, con quien se mantiene contacto permanente para hacer seguimiento al caso”, señaló la EPS.

Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con la continuidad de los tratamientos de sus afiliados y afirmó que continuará realizando las gestiones necesarias para garantizar la atención requerida por Isaac y el resto de pacientes.