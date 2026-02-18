“Me levantaron”: Gustavo Petro tras ola de críticas que recibió por declaraciones sobre la muerte del menor Kevin Acosta

En medio de una agenda que adelantó el presidente de la República, Gustavo Petro, en el sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, volvió a hacer referencia a la tragedia que se registró tras la muerte del menor Kevin Acosta, de siete años, por un supuesto caso de negligencia médica.

En el discurso que dio el jefe de Estado en un evento con madres comunitarias, indicó que lo “levantaron” por las declaraciones que dio sobre la muerte del menor, quien estaba afiliado al régimen subsidiado en la Nueva EPS.

“Es indispensable que los niños y las niñas se cuiden al máximo posible, entre la familia, porque la familia es responsable. Ayer me levantaban por decir esto mismo, pero es que no todo responde al Estado, ni puede responder, porque perderíamos la libertad”, expresó el presidente Petro.

El presidente Gustavo Petro se refirió a las críticas que recibió por sus declaraciones sobre la muerte del menor Kevin Acosta: “Me levantaban por decir esto”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/oR2y1SMrnF — Revista Semana (@RevistaSemana) February 18, 2026

Y avanzó en su intervención: “La familia, la responsabilidad individual, el autocuidado es fundamental. Y no se puede, por un asunto de pelea electoral, desconocer. Es la familia la que primero cuida a su niña y su niño. Y el Estado tiene que ayudar”.

“Allí donde la familia sea débil, porque lo es, sea porque no llega al ingreso suficiente, sea porque murió alguien fundamental, sea porque el hombre no tuvo las responsabilidades que tenía que tener una vez procreó, sea porque la mujer a veces tampoco tomó las responsabilidades —lo sabemos en estos barrios populares—, entonces se va fracturando el cuidado del niño y de la niña. Y tenemos niñas en el cemento, literalmente”, recalcó.

Sumado a ello, el presidente manifestó: “Tenemos niñas y niños que cuida la vecina, que puede que los cuide bien, pero a veces no. O extraños, o el tío o la tía, y sin hablar mal del núcleo familiar, sabemos que eso es un riesgo porque la madre tiene que irse a trabajar y, si no trabaja, no hay comida. Hemos hecho indudablemente que esa madre llegue más temprano; esa fue mi consigna central en la reforma laboral, sobre todo en grandes ciudades donde se gasta la vida en tiempos de transporte”.

Una de las más polémicas declaraciones que dio Petro por el caso de Kevin Acosta la hizo en la más reciente sesión del consejo de ministros que se llevó a cabo el lunes 16 de febrero en la Casa de Nariño.

“Si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir; si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos. Es un tema de prevención”, afirmó el jefe de Estado.