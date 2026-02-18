Política

“Me levantaron”: Gustavo Petro tras ola de críticas que recibió por declaraciones sobre la muerte del menor Kevin Acosta

El presidente insistió en que “no todo responde al Estado”.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 4:28 p. m.
El presidente Gustavo Petro reconoció que recibió una ola de críticas por las declaraciones que dio por el caso de la muerte del menor Kevin Acosta.
El presidente Gustavo Petro reconoció que recibió una ola de críticas por las declaraciones que dio por el caso de la muerte del menor Kevin Acosta. Foto: Semana

En medio de una agenda que adelantó el presidente de la República, Gustavo Petro, en el sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, volvió a hacer referencia a la tragedia que se registró tras la muerte del menor Kevin Acosta, de siete años, por un supuesto caso de negligencia médica.

En el discurso que dio el jefe de Estado en un evento con madres comunitarias, indicó que lo “levantaron” por las declaraciones que dio sobre la muerte del menor, quien estaba afiliado al régimen subsidiado en la Nueva EPS.

“No se debe ni se puede”: Gustavo Petro respondió a Carlos Fernando Galán por deudas del Gobierno con la red distrital de salud

“Es indispensable que los niños y las niñas se cuiden al máximo posible, entre la familia, porque la familia es responsable. Ayer me levantaban por decir esto mismo, pero es que no todo responde al Estado, ni puede responder, porque perderíamos la libertad”, expresó el presidente Petro.

Y avanzó en su intervención: “La familia, la responsabilidad individual, el autocuidado es fundamental. Y no se puede, por un asunto de pelea electoral, desconocer. Es la familia la que primero cuida a su niña y su niño. Y el Estado tiene que ayudar”.

Política

Caso Kevin Arley: Colegio de Abogados en Derecho Médico recordó que la historia clínica es un documento privado

Política

“No se debe ni se puede”: Gustavo Petro respondió a Carlos Fernando Galán por deudas del Gobierno con la red distrital de salud

Política

El nuevo rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, habló con SEMANA y anticipó los nombres de sus máximos colaboradores: “Hay que pasar la página”

Política

Roy Barreras no logra unir a la izquierda de cara a la consulta: Pacto Histórico habla de disciplina a sus militantes y el candidato dice que “están nerviosos”

Política

Alcalde Ipiales advierte sobre embargo a cuentas del municipio por $8.000 millones: “El DNP me dice que la única opción es pagar”

Política

Presidencia confirmó que suscribió un contrato con Ingrid Carolina Plata: ¿qué cercanía tiene con Verónica Alcocer?

Política

Pacto Histórico advierte sobre presuntos riesgos electorales y anuncia estrategia para blindar las elecciones

Política

Gustavo Petro respondió fuerte carta de exministros de Hacienda que cuestionan su propuesta de inversiones forzosas

Política

Gustavo Petro citará a una reunión a los bancos privados y lanzó aguda crítica: “No apuntó al pacto social que propusimos”

Política

Katherine Miranda denuncia que 19 hospitales que Petro prometió entregar en su gobierno estarían en riesgo de ser “elefantes blancos”

“Allí donde la familia sea débil, porque lo es, sea porque no llega al ingreso suficiente, sea porque murió alguien fundamental, sea porque el hombre no tuvo las responsabilidades que tenía que tener una vez procreó, sea porque la mujer a veces tampoco tomó las responsabilidades —lo sabemos en estos barrios populares—, entonces se va fracturando el cuidado del niño y de la niña. Y tenemos niñas en el cemento, literalmente”, recalcó.

Sumado a ello, el presidente manifestó: “Tenemos niñas y niños que cuida la vecina, que puede que los cuide bien, pero a veces no. O extraños, o el tío o la tía, y sin hablar mal del núcleo familiar, sabemos que eso es un riesgo porque la madre tiene que irse a trabajar y, si no trabaja, no hay comida. Hemos hecho indudablemente que esa madre llegue más temprano; esa fue mi consigna central en la reforma laboral, sobre todo en grandes ciudades donde se gasta la vida en tiempos de transporte”.

Una de las más polémicas declaraciones que dio Petro por el caso de Kevin Acosta la hizo en la más reciente sesión del consejo de ministros que se llevó a cabo el lunes 16 de febrero en la Casa de Nariño.

Presidencia confirmó que suscribió un contrato con Ingrid Carolina Plata: ¿qué cercanía tiene con Verónica Alcocer?

“Si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir; si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos. Es un tema de prevención”, afirmó el jefe de Estado.

Más de Política

Gustavo Petro, Kevin Arley Acosta y Nueva EPS.

Caso Kevin Arley: Colegio de Abogados en Derecho Médico recordó que la historia clínica es un documento privado

Carlos Fernando Galán Alcalde de Bogotá, Presidente Gustavo Petro

“No se debe ni se puede”: Gustavo Petro respondió a Carlos Fernando Galán por deudas del Gobierno con la red distrital de salud

Ismael Peña Universidad Nacional Bogotá

El nuevo rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, habló con SEMANA y anticipó los nombres de sus máximos colaboradores: “Hay que pasar la página”

De izquierda a derecha: Daniel Quintero, Roy Barreras e Iván Cepeda, todos aspirantes a la Casa de Nariño

Roy Barreras no logra unir a la izquierda de cara a la consulta: Pacto Histórico habla de disciplina a sus militantes y el candidato dice que “están nerviosos”

Amilcar Pantoja, Alcalde de Ipiales.

Alcalde Ipiales advierte sobre embargo a cuentas del municipio por $8.000 millones: “El DNP me dice que la única opción es pagar”

Verónica Alcocer Casa de Nariño

Presidencia confirmó que suscribió un contrato con Ingrid Carolina Plata: ¿qué cercanía tiene con Verónica Alcocer?

Avanzan las votaciones por la consulta para la eleccion del candidato presidencial del Pacto Histórico en la capital.

Pacto Histórico advierte sobre presuntos riesgos electorales y anuncia estrategia para blindar las elecciones

Marelen Castillo, representante a la Cámara y exfórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, ya se había referido a algunos mensajes del ingeniero en su contra.

Marelen Castillo presentó tutela tras decisión del CNE de revocar su candidatura al Senado por el Centro Democrático

Iván Cepeda y miembros del Ejército.

Iván Cepeda le envía mensaje a la Fuerza Pública a pocos meses de las elecciones a la Presidencia: “Mi respeto y mi respaldo”

Noticias Destacadas