Presidencia confirmó que suscribió un contrato con Ingrid Carolina Plata: ¿qué cercanía tiene con Verónica Alcocer?

Este miércoles, 18 de febrero, la Casa de Nariño, a través del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), emitió un comunicado de prensa en el que confirmó la suscripción de un contrato con una persona considerada cercana a Verónica Alcocer.

Se trata de Ingrid Carolina Plata Navas, quien, según el documento de la Presidencia, fue contratada para la “apoyar la organización, coordinación, manejo, seguimiento de actividades protocolarias y la implementación logística de los eventos institucionales de la entidad”.

Verónica Alcocer reapareció en las redes sociales: publicó varias fotos y un mensaje

Además, el Dapre explicó en el comunicado que esa contratación, puntualmente, “responde a una necesidad institucional histórica, presente en gobiernos anteriores, y se encuentra directamente relacionada con el cumplimiento de la misionalidad del Dapre, entidad encargada de apoyar las actividades del señor presidente de la República en su calidad de jefe de Estado y suprema autoridad administrativa, garantizando el adecuado desarrollo de su agenda oficial y protocolaria”.

La Casa de Nariño, en el documento, detalló las funciones incluidas en el contrato:

Apoyar la organización, ejecución y seguimiento de las actividades protocolarias y logísticas de los eventos oficiales y recepciones del señor presidente de la República.

Contribuir en la planeación y atención de las necesidades de bienes y servicios requeridos para el funcionamiento de los salones de Estado y casas privadas ubicadas en la Casa de Nariño, la Hacienda Hato Grande (Sopó, Cundinamarca) y la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena.

Apoyar la realización de eventos y recepciones protocolarias en los que participe el señor presidente de la República y la familia presidencial.

De la misma manera, el Departamento Administrativo de la Presidencia señaló que en anteriores gobiernos se habían suscrito ese tipo de contratos, mencionando una lista:

En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se contó con contratistas como Claudia Castro, Fermín Gómez, Ana María Villarreal y María Doris Marulanda.

En el gobierno del presidente Iván Duque Márquez prestó sus servicios Juan Bautista Acosta.

En el actual gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, dicha labor es desarrollada por Ingrid Carolina Plata Navas.

Polémica porque Petro y Nueva EPS publicaron la historia clínica de Kevin Arley Acosta, cuya privacidad está protegida por la Constitución

“Finalmente, es pertinente resaltar que la austeridad del gasto constituye un pilar de la gestión administrativa de la Presidencia de la República. Mientras que en gobiernos anteriores esta necesidad era cubierta hasta por cuatro (4) contratistas, cuyo costo acumulado durante un período presidencial ascendía a $ 1.941.379.200, en la actualidad la contratación se concentra en una sola persona, lo que representa, a valor presente, una reducción del 51 % en el gasto destinado a este apoyo. La Presidencia de la República reitera su compromiso con la transparencia, la eficiencia administrativa y el uso responsable de los recursos públicos”, puntualizó la comunicación del Dapre.