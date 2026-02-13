Verónica Alcocer reapareció en las redes sociales: publicó varias fotos y un mensaje

Los usuarios de redes sociales se sorprendieron por una reciente interacción de la primera dama, Verónica Alcocer, en la plataforma Instagram.

Desde su cuenta personal, publicó varias fotografías acompañadas de un mensaje en el que agradeció la invitación que recibió para participar en un evento internacional.

Se trata de la ceremonia del Premio Zayed a la Fraternidad Humana, que se llevó a cabo en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

“Un honor participar en el panel ‘El liderazgo femenino en el corazón de la fraternidad humana’ de los @zayedaward. Reafirmé que la fraternidad se construye con acciones: promoviendo segundas oportunidades, protegiendo a nuestros adultos mayores y garantizando la salud como derecho fundamental”, expresó Verónica Alcocer en su mensaje.

Verónica Alcocer reapareció en las redes sociales Foto: Foto tomada de la cuenta de Instagram de la primera dama Verónica Alcocer

Y finalmente aseguró: “Escucharnos y reconocernos en la diferencia es el punto de partida de una sociedad reconciliada, y la paz adquiere verdadero sentido cuando se traduce en acciones que protegen la dignidad humana y siembran esperanza concreta en la vida de las personas. Gracias por este espacio de encuentro y compromiso”.

Mensaje que publicó Verónica Alcocer en su cuenta de Instagram Foto: Mensaje que publicó Verónica Alcocer en su cuenta de Instagram

Cabe reseñar que Verónica Alcocer, luego de haber sido incluida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la denominada lista Clinton, ha enfrentado varias dificultades.

Esta situación fue revelada incluso por el presidente Gustavo Petro en un evento realizado en la Casa de Nariño el pasado 20 de noviembre.

“La mamá de Antonella (Verónica Alcocer) no puede llegar aquí, porque no puede. A tal grado ha llegado la ignominia sobre mi Gobierno. No es por otra razón, sino porque no puede”, afirmó en esa oportunidad el jefe de Estado.

También manifestó Petro: “Voy a hacer que pueda. Porque si un padre no puede reunir a la madre con su hija, siendo mi propia familia, pues no voy a poder reunir a las familias colombianas tampoco”.

Mary Luz Herrán, Verónica Alcocer y Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Colprensa / Foto 3: Presidencia

Por último, recientemente Verónica Alcocer recibió una fuerte pulla por parte de Mary Luz Herrán, primera esposa del presidente Gustavo Petro.

“Hay cero relación con Verónica Alcocer. No hay ningún acercamiento con Verónica. Ella, desde el principio, nunca quiso que Gustavo Petro velara por el bienestar de los hijos. Nunca, nunca. Fue muy difícil. Cuando yo reclamaba los recursos que el hoy presidente me entregaba por los niños cada mes, Verónica decía que yo era una mendiga”, dijo Herrán en diálogo con SEMANA.