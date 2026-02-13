El Debate

Paola Meneses dice lo que hará la Corte Constitucional si Petro sigue con decretos de emergencia: “Para tranquilidad de todos”

La magistrada dejó claro que ellos actúan conforme a la Constitución y dejando de lado las posiciones políticas.

Redacción Debate
13 de febrero de 2026, 12:43 p. m.
El presidente Gustavo Petro y la Corte Constitucional.
El presidente Gustavo Petro y la Corte Constitucional. Foto: Presidencia / cortesía

La Corte Constitucional tendrá la tarea de estudiar el nuevo decreto de emergencia social, económica y ecológica que firmó el presidente Gustavo Petro por cuenta de la compleja situación que se vive en varias zonas de Colombia por cuenta del agua.

En esta ocasión, el magistrado Miguel Polo Rosero será el ponente y todo el país está a la expectativa de la decisión que pueda tomar el alto tribunal en las próximas semanas.

La magistrada Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, habló de este tema en El Debate de SEMANA y explicó lo que seguirán haciendo si es que el presidente Petro continúa con los decretos de emergencia.

“En esta defensa que he hecho de cada una de las competencias de las instituciones del Estado , sé que la declaratorias de estado de emergencia es una facultad, una potestad que contempla la Constitución Política para el Gobierno”, recordó.

En ese sentido, enfatizó en que tiene que ser ejercida en los términos que están previstos en la ley. Por lo mismo, dejó en claro que desde el alto tribunal se ejerce el control y así seguirán haciéndolo las veces que sean necesarias.

“Para la tranquilidad de todos los colombianos, esta es una Corte sólida, firme y que tiene como función salvaguardar la Constitución Política y en eso entra cualquier tipo de facultad o de mecanismos constitucional”, dijo.

Meneses advirtió que esto siempre se hará con el control y el estudio que haga la Sala Plena de la corporación para tomar cualquier decisión.

Por otra parte, la magistrada indicó que sobre la decisión que se tomó de suspender provisionalmente la emergencia económica del mes de diciembre, en estos momentos están trabajando para intentar tener el auto de suspensión listo para la próxima semana.

“Lo que sigue es el estudio de fondo y para eso tendrán que suplirse los procedimientos correspondientes”, señaló.

En cuanto a este segundo decreto, Meneses precisó que fue radicado ante la Corte este jueves y de inmediato se realizó el reparto, por lo que finalmente terminó en el despechado del magistrado Miguel Polo.

“Lo que viene es el estudio que haga el despacho del magistrado como ponente y, posteriormente, someter a consideración de la Sala Plena la ponencia”, manifestó.

En ese sentido, precisó que se estudiará si la nueva emergencia cumple con los parámetros establecidos y se ajusta a lo que dice la Constitución Política.

YouTube video IXk8TUwR_sE thumbnail

En desarrollo...

