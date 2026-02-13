Francia Márquez dijo que “como mujer trabajadora” lamenta la suspensión del decreto del salario mínimo: “No es un capricho”

Se siguen conociendo las reacciones desde el alto Gobierno, luego de la decisión que adoptó el Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto de salario mínimo del 23 % que expidió el presidente Gustavo Petro.

Fue el caso de la vicepresidenta Francia Márquez, quien reaccionó por medio de su cuenta personal de X, lamentando la medida del alto tribunal.

“Lamento la suspensión provisional del decreto que fijó el aumento del salario vital. Como mujer trabajadora y lideresa social, sé que esta decisión impacta directamente el poder adquisitivo de millones de familias, especialmente de quienes viven del ingreso diario y sostienen sus hogares con esfuerzo y dignidad”, afirmó en su cuenta de X.

Y avanzó en el mensaje: “El salario vital no es un capricho. Es una respuesta responsable a las realidades económicas del país y una herramienta necesaria para avanzar en justicia social”.

“Reitero mi compromiso con un trabajo digno, con la defensa de los derechos de las y los trabajadores y con el cierre de las brechas históricas que han marcado a Colombia. Seguiremos defendiendo el salario digno para el bienestar de nuestro pueblo”, insistió la vicepresidenta de la República.

Otro de los integrantes del gabinete del Gobierno que reaccionó fue el ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Estamos jodidos: Consejo de Estado no deja que haya más plata en el bolsillo de los trabajadores; la Corte Constitucional no deja que se les impongan impuestos a los ricos para que haya mejores políticas públicas sociales en favor de los menos favorecidos. Y el Congreso también hizo parte de esto. Solo el Gobierno de @petrogustavo, elegido por el pueblo, quiere lo contrario”, dijo el funcionario en su cuenta personal de X.

También hizo lo propio el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino: “El Decreto 1469 de 2025, mediante el cual se fijó el salario mínimo, se encuentra vigente y es de obligatorio cumplimiento”.

“Empresarios: esta quincena debe pagarse con el ajuste correspondiente, que rige desde el 1.º de enero de 2026. Hasta tanto no se expida un decreto transitorio ordenado, la norma mantiene plenamente sus efectos jurídicos”, anotó el ministro.

Y concluyó: “Los derechos laborales son progresivos y no admiten retrocesos; por ello, cualquier interpretación debe realizarse a la luz del principio in dubio pro operario, privilegiando la protección del trabajo, el ingreso y el bienestar de la persona trabajadora y sus familias”.

“Cumplir la Constitución no es opcional: el salario vital es un imperativo del Estado social de derecho y una garantía de dignidad, seguridad jurídica y respeto por las y los trabajadores”, recalcó.