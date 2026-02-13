Atención: Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto de aumento del salario mínimo

Nuevo golpe para el Gobierno del presidente Gustavo Petro. El Consejo de Estado le acaba de suspender, provisionalmente, el decreto que aumentó el salario mínimo en 23 %.

Desde el alto tribunal detallaron sobre la decisión: “Suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 expedido por el Gobierno Nacional, mediante el cual se fijó el salario mínimo legal para el año 2026 en $1.750.905”.

El auto que ordenó la medida cautelar se conoció horas más tarde de que al despacho del magistrado Juan Camilo Morales se le acumularan las 16 demandas que llegaron en la actualidad contra el acto administrativo que expidió el Gobierno Petro para dejar el salario en 2.000.000 de pesos, incluyendo el auxilio de transporte.

El presidente, Gustavo Petro, tiene 8 días para expedir un decreto transitorio mientras se toma una decisión de fondo. Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

Desde el Consejo de Estado explicaron sobre la suspensión: “Se trata de una medida provisional que no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del acto, asunto que será resuelto en la sentencia”.

Pero además del golpe que recibe el decreto, el alto tribunal también le ordenó al Gobierno del presidente Petro que en un plazo de 8 días calendario, expida y publique un nuevo decreto transitorio que determine el porcentaje del salario mínimo para el 2026 y el valor total que regirá hasta que se tome una decisión de fondo sobre el decreto afectado.

“Para la determinación de esa cifra, el Gobierno debe aplicar integralmente los criterios legales y constitucionales vigentes, entre ellos: la meta de inflación fijada por la junta directiva del Banco de la República; la productividad certificada oficialmente; la inflación real del año anterior; el crecimiento del PIB; la contribución de los salarios al ingreso nacional; la especial protección del trabajo; la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil; la función social de la empresa; y los objetivos constitucionales de dirección de la economía”, detalló el alto tribunal.

Además, la decisión le marcó una hoja de ruta al nuevo decreto, el cual, debe ser expedido bajo fundamentación económica detalla y verificable, explicando el tipo de valoración aplicada a cada criterio, la discusión realizada, el racionamiento de la cifra final y el análisis del contexto económico.

El Consejo de Estado aclaró que la decisión no tiene efectos sobre los pagos causados. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El Gobierno nacional también deberá tener respaldo de fuentes y certificaciones oficiales para expedir el nuevo decreto que determinará el aumento del salario mínimo, mientras se toma una decisión sobre el acto administrativo que fue suspendido de manera provisional.

El Consejo de Estado también señaló: “Los efectos de la suspensión solo se harán efectivos a partir de la publicación del nuevo decreto transitorio. Mientras eso ocurre, continúa rigiendo el valor del salario mínimo fijado en el Decreto 1469 de 2025”.

La decisión fue explicita en recordarle al Gobierno que no podrá reproducirse el contenido del acto suspendido y el incumpliendo de esas órdenes podría terminar en sanciones estipuladas en la ley.

La suspensión provisional no afecta las obligaciones ni los derechos que hayan sido calculados, causados o pagados con base en el salario mínimo vigente durante el periodo en el que el decreto produjo efectos, incluidos pagos de nómina pública y privada, pensiones, contratos, multas, sanciones, tarifas, cuantías procesales, cuotas alimentarias, entre otras, según el Consejo de Estado.