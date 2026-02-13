Política

Gustavo Petro lanzó mensaje que alertó a los empresarios tras golpe al salario mínimo: “Pacto social o enfrentamiento social”

El mandatario ha tenido varios choques con ese gremio productivo del país.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 2:43 p. m.
El presidente Gustavo Petro sigue lanzando mensajes luego de que se suspendiera el decreto del salario mínimo. Foto: Presidencia

El mensaje que publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, este viernes 13 de febrero, en respuesta a la decisión que adoptó el Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto que fijó el salario mínimo para 2026, tuvo un elemento que no pasó desapercibido.

Se trata de un mensaje directo que lanzó el mandatario a los empresarios, el cual generó alerta en ese gremio.

El jefe de Estado expresó en uno de los apartes del mensaje: “El gran capital dirá si al fin quiere un pacto social, que no es a su medida, o el enfrentamiento social y político. Como dije desde el primer día de mi gobierno, les solicito construir el pacto social de la vida y de la paz”.

También avanzó en el mensaje: “Los derechos privados que debe defender el Consejo de Estado ante el Gobierno cobijan el derecho del pueblo trabajador. Disminuir la demanda por alimentos vitales en Colombia en las actuales circunstancias llevaría a detener la economía nacional y a aumentar el hambre y la desnutrición infantil, la más grave. Eso atenta contra la vida. Nada más anticonstitucional”.

Mensaje presidente Gustavo Petro tras golpe que recibió el salario mínimo que decreto
Mensaje del presidente Gustavo Petro tras el golpe que recibió el salario mínimo que decretó. Foto: Mensaje presidente Gustavo Petro tras golpe que recibió el salario mínimo que decreto

“Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución, que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del Gobierno y sus derechos en materia de salario”, insistió el mandatario.

La fuerte postura del presidente Petro se dio luego de que el Consejo de Estado argumentara que suspendió el decreto del salario mínimo que quedó en 23 %, de manera “provisional de los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 expedido por el Gobierno nacional, mediante el cual se fijó el salario mínimo legal para el año 2026 en $ 1.750.905”.

Sumado a ello, el documento del alto tribunal con la medida que impactó al Gobierno Nacional se dio luego de que se acumularan las 16 demandas que llegaron contra el acto administrativo que expidió el Gobierno Petro para dejar el salario en 2.000.000 de pesos, incluyendo el auxilio de transporte.

