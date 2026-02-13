Política

Armando Benedetti destapa las cartas del Gobierno Petro y anuncia que el salario mínimo continuará en $2 millones

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre la más reciente decisión del Consejo de Estado.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 11:51 a. m.
Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: Ministerio del Interior

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció este 13 de febrero que el Gobierno Petro insistirá en el aumento del salario mínimo del 23 % para el 2026 y envió un mensaje de tranquilidad para los trabajadores, luego de que el Consejo de Estado ordenara la suspensión del decreto que lo reglamentó en dos millones de pesos para este año, incluido el subsidio de transporte.

El alto funcionario reveló que la Casa de Nariño interpondrá un recurso de reposición frente a la sanción del alto tribunal y, a su vez, ajustará los argumentos para ratificar el alza de la cifra.

“Ustedes, tranquilos. El Gobierno de Petro pondrá un recurso de reposición ante la medida del Consejo de Estado, se va a fundamentar, otra vez, los factores por los cuales el Consejo de Estado lo tumbó, y el 28 de febrero, usted va a recibir otra vez su salario mínimo aumentado en un 23 %”, comentó Armando Benedetti.

El ministro comentó que el Gobierno nacional va a responder: “Le va a cumplir y va a hacer lo necesario para que los pobres siempre estén bien”.

Su versión fue ratificada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, que describió en su cuenta de X que el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual se fijó el salario mínimo, se encuentra vigente y es de obligatorio cumplimiento.

“Empresarios, esta quincena debe pagarse con el ajuste correspondiente, que rige desde el 1 de enero de 2026. Hasta tanto no se expida un decreto transitorio ordenado, la norma mantiene plenamente sus efectos jurídicos”, detalló el funcionario.

Sanguino agregó que los derechos laborales son progresivos y no admiten retrocesos:

“Por ello, cualquier interpretación debe realizarse a la luz del principio in dubio pro operario, privilegiando la protección del trabajo, el ingreso y el bienestar de la persona trabajadora y sus familias".

Por aparte, el presidente Petro pidió que se haga una reunión de concertación para atender las nuevas exigencias del Consejo de Estado, teniendo en cuenta las últimas mediciones económicas y estudios “que muestran la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios”.

También solicitó poner la lupa sobre la incidencia del alza de la tasa de interés en el empleo en Colombia y en el aumento del déficit y de los precios.

Mientras se resuelve el decreto, algunos sectores políticos cercanos al Pacto Histórico ya llamaron a las calles a los ciudadanos para defender el decreto del salario mínimo y las políticas de la Casa de Nariño.

