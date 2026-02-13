Precandidatos presidenciales reaccionan a la suspensión del aumento del salario mínimo: “Por culpa de este Gobierno chambón”

El Consejo de Estado le dio un duro golpe al Gobierno y al presidente Gustavo Petro con la suspensión del decreto sobre el salario mínimo para el 2026.

La decisión, como era de esperar, generó muchas reacciones desde sectores políticos y sociales, por lo que varios de los precandidatos presidenciales no dudaron en salir a hablar para cuestionar o celebrar.

Vicky Dávila, a través de sus redes sociales, manifestó que más allá de esto, a los trabajadores hay que cumplirles con el aumento puesto que, según ella, no pueden salir afectados por la cosas que hace el Ejecutivo de Petro.

“No les pueden hacer conejo, por culpa de este Gobierno chambón. Hay que salvar las empresas y no permitir que incendien el país", dijo.

La precandidata advirtió que si las compañías se vienen abajo, se acaba por completo el empelo. Por lo mismo, centró su atención en la necesidad de que lo del salario mínimo sea corregido mucho antes de los 8 días que dio como plazo el Consejo de Estado.

Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto de aumento del salario mínimo

“Esta es la consecuencia de la decisión de Petro de comprar las elecciones para darle la Presidencia a Iván Cepeda. (…) Un llamado a los empresarios: paguen la quincena con el aumento fijado, ahora pensemos en los trabajadores", agregó.

Paloma Valencia fue otra de las precandidatas que se pronunció para exigirle al Gobierno realizar rápidamente las modificaciones al salario mínimo y no afectar a los trabajadores.

“No podemos permitir que la ilusión de miles de millones de colombianos de tener mejores salarios, vaya a terminar nula”, comentó.

En ese sentido, sostuvo que lo que se necesita es que hayan menos impuestos para que los empresarios puedan pagar mejores salarios. “Esa es la manera para construir la economía fraterna”, mencionó.

Asimismo, Juan Manuel Galán afirmó que en verdad ese aumento de salario mínimo siempre fue un “engaño” para los trabajadores y hoy se está desatando una gran incertidumbre.

Gustavo Petro habla de la suspensión del decreto del salario mínimo y anuncia primeras medidas

“A los trabajadores no se les ayuda con anuncios, se les responde con estabilidad y resultados. No se trata de enfrentar a las instituciones, sino de dar soluciones reales: crédito para el pequeño negocio, alivios tributarios, productividad e inversión“, expuso.

Todo esto, a su juicio, también ha ocasionado una gran división en Colombia, por lo que se debe buscar la forma de encontrar una nueva forma de unidad y de apoyo para sacar al país adelante.

Pero también hubo otros precandidatos que salieron a cuestionar duramente al Consejo de Estado por la decisión. Por ejemplo, Iván Cepeda, calificó la medida como “arbitraria” y “regresiva”.

“Esto lo único que demuestra es la resistencia a que los sectores que viven en condiciones de desigualdad y los pobres tengan derechos en Colombia“, apuntó.

Por lo mismo, hizo un llamado a los sectores para que se movilicen a la calle y de esta manera se haga sentir el rechazo a la decisión.

¿Qué pasa con el salario mínimo de los colombianos tras la decisión del Consejo de Estado?

En esa misma línea se pronunció Roy Barreras, quien dijo que se trata de una “afrenta” para la mayoría de las familias colombianas que se ganan un salario mínimo.

“Hay que defender esta medida de inclusión, de equidad social. Insensibles, se equivocan, van en contravía de las familias y eso no puede ocurrir en un país que quiera sanar heridas sociales”, añadió.

Incluso, Mauricio Lizcano y Daniel Quintero, otros precandidatos, interpusieron tutela en contra del Consejo de Estado y, al igual que otros sectores, hicieron un llamado a la ciudadanía para movilizarse.

“Los derechos de los trabajadores son intocables. (…) Hay que ayudarle a los empresarios, pero bajándole los impuestos, no quitándole los derechos adquiridos a los trabajadores", dijo Lizcano.

Por su parte, Mauricio Cárdenas propuso que haya un acuerdo político para defender el aumento del salario mínimo y apoyar a los empleadores. “No a la decisión, sí al pago del incremento, pero ayudándole a los empresarios”, comentó.