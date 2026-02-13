Política

Gustavo Petro habla de la suspensión del decreto del salario mínimo y anuncia primeras medidas

El primer mandatario se refirió a la decisión del Consejo de Estado que frenó, temporalmente, el decreto que reglamentó el salario mínimo para 2026.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 10:11 a. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la más reciente decisión que tomó el Consejo de Estado: suspendió el decreto que estipuló la cifra del salario mínimo para 2026.

El primer mandatario anunció que respetará la decisión del alto tribunal y emitió las primeras órdenes para enfrentar la coyuntura, que tendrá que lidiar el Ministerio del Trabajo.

Petro empezó diciendo: “El decreto de salario vital es ordenado por la Constitución. Y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él”.

El jefe de Estado recordó que, en esta nueva decisión, se pidió presentar un nuevo decreto transitorio, a más tardar, en ocho días, y que así se cumplirá.

Macroeconomía

Consejo de Estado suspende el aumento de Petro al salario mínimo: ¿qué pasa con los sueldos que ya se pagaron y con esta quincena?

“El decreto que pide el magistrado, mientras se resuelve de fondo [en] el Consejo de Estado, seguirá las órdenes de la Constitución. Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo con la Constitución”, mencionó el presidente.

Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto de aumento del salario mínimo

Frente a este escenario, él anticipó que el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, hará una reunión de concertación de manera inmediata, relacionada con la cifra del salario mínimo.

A su vez, agregó: “Solicito la reunión de la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá”, atendiendo el pedido del Consejo de Estado de ocho días.

Petro reveló la pauta que se seguirá en estos encuentros: “La reunión de concertación se hará a luz de las últimas mediciones económicas y estudios, que muestran la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios”.

De igual manera, planteó la necesidad de estudiar la incidencia del alza de la tasa de interés en el empleo en Colombia, así como el aumento del déficit y los precios en el país.

El presidente Gustavo Petro se despidió de enviado del gobierno Trump en Colombia.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El mandatario habló de las consecuencias de esta determinación:

“Disminuir la demanda por alimentos vitales en Colombia en las actuales circunstancias llevaría a detener la economía nacional y a aumentar el hambre y la desnutrición infantil, la más grave. Eso atenta contra la vida. Nada más anticonstitucional”.

Insistió en que suspender el salario mínimo pone en riesgo la Constitución, “que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del Gobierno y sus derechos en materia de salario”.

Finalmente, Petro invitó al pueblo a expresarse sobre el asunto. Su círculo más cercano ya llamó a la ciudadanía a defender el proyecto en las calles.

Suspensión del salario mínimo: “Nos vamos a defender como gato boca arriba”, dice minTrabajo y llama a una “tutelatón”

“Dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener, invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto. El poder judicial debe saber que el Gobierno se debe al voto que lo eligió y a la Constitución nacional”, dijo el presidente.

