Suspensión del salario mínimo: “Nos vamos a defender como gato boca arriba”, dice minTrabajo y llama a una “tutelatón”

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, fue quien lideró las mesas de negociación sobre el salario mínimo el año pasado. En una entrevista con Blu Radio, aseguró que no conocen aún formalmente la suspensión del decreto que aumentó este pago en un 23.7%. “Aquí las sentencias se conocen primero por los medios de comunicación”, dijo.

El alto funcionario aseguró que el Gobierno no se quedará quieto ante esta decisión que tomó el Consejo de Estado e incluso habló de “tutelatón”. Se refirió a las miles de personas que habían sido beneficiadas con esa decisión, incluidos los soldados, los médicos internos y muchos otros colombianos que ejercen oficios varios. “La mala noticia es del Consejo de Estado para ellos”, aseguró.

“Yo no tenía considerado esto como una posibilidad”, confesó Sanguino. “Este ya es un derecho adquirido de los trabajadores. Ya recibieron el primer mes. Las mediciones del Dane demuestran que no hay un impacto inflacionario”, agregó.

“Lo que está haciendo el Consejo de Estado es inhumano”, dijo el ministro Sanguino. Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

“El presidente tenía el temor, pero era un temor, una hipótesis”, dijo el ministro. Luego aseguró que la decisión del Consejo de Estado es “irresponsable” al pedirle al Gobierno expedir un decreto en ocho días. “¿Van a someter a los trabajadores a semejante incertidumbre?”, agregó.

El ministro también se metió con los magistrados, de quienes aseguró que se ganan “una millonada” y se meten con el salario de los trabajadores más humildes. “Lo que está haciendo el Consejo de Estado es inhumano”, agregó.

A los empresarios, el ministro les dijo: “Les aconsejo que calculen la nómina como en enero porque vamos a defender como gato boca arriba el salario de los trabajadores”.

No fue el único miembro del gabinete que se pronunció en rechazo de la medida. “Me acabo de enterar que el Consejo de Estado tumbó provisionalmente el Salario Mínimo Vital. Las élites que tienen influencia en el Congreso y las altas cortes no quieren ayudar a los menos favorecidos de Colombia. Para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas cuando la gente decida quién está a favor de los menos favorecidos y quiénes están del lado de las élites”, escribió Armando Benedetti en su cuenta de X.