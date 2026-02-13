ECONOMÍA

Suspensión del salario mínimo: “Nos vamos a defender como gato boca arriba”, dice minTrabajo y llama a una “tutelatón”

Antonio Sanguino aseguró que no tenía considerada esta posibilidad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Cristina Castro

Cristina Castro

13 de febrero de 2026, 9:51 a. m.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo aseguró que la decisión del Consejo de Estado es “irresponsable” al pedirle al Gobierno expedir un decreto en ocho días.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo aseguró que la decisión del Consejo de Estado es “irresponsable” al pedirle al Gobierno expedir un decreto en ocho días. Foto: Semana, Colprensa

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, fue quien lideró las mesas de negociación sobre el salario mínimo el año pasado. En una entrevista con Blu Radio, aseguró que no conocen aún formalmente la suspensión del decreto que aumentó este pago en un 23.7%. “Aquí las sentencias se conocen primero por los medios de comunicación”, dijo.

El alto funcionario aseguró que el Gobierno no se quedará quieto ante esta decisión que tomó el Consejo de Estado e incluso habló de “tutelatón”. Se refirió a las miles de personas que habían sido beneficiadas con esa decisión, incluidos los soldados, los médicos internos y muchos otros colombianos que ejercen oficios varios. “La mala noticia es del Consejo de Estado para ellos”, aseguró.

Consejo de Estado suspende el aumento de Petro al salario mínimo: ¿Qué pasa con los sueldos que ya se pagaron y con esta quincena?

“Yo no tenía considerado esto como una posibilidad”, confesó Sanguino. “Este ya es un derecho adquirido de los trabajadores. Ya recibieron el primer mes. Las mediciones del Dane demuestran que no hay un impacto inflacionario”, agregó.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, el 23 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá
“Lo que está haciendo el Consejo de Estado es inhumano”, dijo el ministro Sanguino. Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

“El presidente tenía el temor, pero era un temor, una hipótesis”, dijo el ministro. Luego aseguró que la decisión del Consejo de Estado es “irresponsable” al pedirle al Gobierno expedir un decreto en ocho días. “¿Van a someter a los trabajadores a semejante incertidumbre?”, agregó.

Macroeconomía

¿Qué pasa con el salario mínimo de los colombianos tras la decisión del Consejo de Estado?

Vehículos

Con la suspensión del aumento del salario mínimo, ¿también bajarán las multas de tránsito? Conductores, a la expectativa

Macroeconomía

Consejo de Estado suspende el aumento de Petro al salario mínimo: ¿qué pasa con los sueldos que ya se pagaron y con esta quincena?

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este 13 de febrero: así se mueve la moneda en el mercado

Macroeconomía

Colombia dejaría de exportar carne tras la declaratoria de emergencia económica, anuncia el Gobierno Petro

Macroeconomía

Gobierno Petro anuncia inversiones forzosas a bancos: los obligaría a destinar recursos a sectores productivos

Macroeconomía

Arriendos al límite: en las ciudades intermedias el canon ya compite con el salario de los inquilinos

Política

Armando Benedetti lanza advertencia tras suspensión del salario mínimo en el Consejo de Estado: “La gente va a tener que decidir”

Política

Gustavo Petro: “Cansado de tanta sangre derramada, de tanta injusticia social”

Dinero

“Nunca hablé con el presidente del plan B”: Armando Benedetti dice que suspensión del salario mínimo da “gasolina” a las campañas

El ministro también se metió con los magistrados, de quienes aseguró que se ganan “una millonada” y se meten con el salario de los trabajadores más humildes. “Lo que está haciendo el Consejo de Estado es inhumano”, agregó.

Atención: Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto de aumento del salario mínimo

A los empresarios, el ministro les dijo: “Les aconsejo que calculen la nómina como en enero porque vamos a defender como gato boca arriba el salario de los trabajadores”.

No fue el único miembro del gabinete que se pronunció en rechazo de la medida. “Me acabo de enterar que el Consejo de Estado tumbó provisionalmente el Salario Mínimo Vital. Las élites que tienen influencia en el Congreso y las altas cortes no quieren ayudar a los menos favorecidos de Colombia. Para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas cuando la gente decida quién está a favor de los menos favorecidos y quiénes están del lado de las élites”, escribió Armando Benedetti en su cuenta de X.

Más de Macroeconomía

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo

Suspensión del salario mínimo: “Nos vamos a defender como gato boca arriba”, dice minTrabajo y llama a una “tutelatón”

Trabajadores

¿Qué pasa con el salario mínimo de los colombianos tras la decisión del Consejo de Estado?

A través del Simit los ciudadanos pueden ponerse al día pro comparendos impuestos en otras ciudades.

Con la suspensión del aumento del salario mínimo, ¿también bajarán las multas de tránsito? Conductores, a la expectativa

El presidente Gustavo Petro, hace un año, dijo: “El salario mínimo real en Colombia ha crecido entre 30 y 35 por ciento, ya que, en 2022, se aumentó 16 por ciento; en 2023, 12 por ciento y ahora 9,53 por ciento. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo el año entrante”.

Consejo de Estado suspende el aumento de Petro al salario mínimo: ¿qué pasa con los sueldos que ya se pagaron y con esta quincena?

Dólar dólares

Dólar en casas de cambio para este 13 de febrero: así se mueve la moneda en el mercado

Exportaciones de carne bovina, AP (AP Photo/Natacha Pisarenko, File)

Colombia dejaría de exportar carne tras la declaratoria de emergencia económica, anuncia el Gobierno Petro

El presidente colombiano Gustavo Petro interviene ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., el 4 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Gobierno Petro anuncia inversiones forzosas a bancos: los obligaría a destinar recursos a sectores productivos

Los inquilinos solo están obligados a pagar el canon de arrendamiento, los servicios públicos y las expensas pactadas en el contrato.

Arriendos al límite: en las ciudades intermedias el canon ya compite con el salario de los inquilinos

Germán Ávila, ministro de Hacienda

Gobierno destapa nuevos detalles del impuesto a empresas que cobrará por emergencia económica: será diferencial

Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro se pronunció contra el Banco de la República: “La mayoría de la junta directiva está equivocada”

Noticias Destacadas