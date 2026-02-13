Economía

Consejo de Estado suspende el aumento de Petro al salario mínimo: ¿qué pasa con los sueldos que ya se pagaron y con esta quincena?

El Consejo de Estado resuelve esta duda en su decisión. Así se aplicará la medida.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Cristina Castro

Cristina Castro

13 de febrero de 2026, 8:50 a. m.
El Consejo de Estado le da ocho días al Gobierno para emitir un nuevo decreto.
El Consejo de Estado le da ocho días al Gobierno para emitir un nuevo decreto. Foto: PRESIDENCIA / ADOBE STOCK / ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

La suspensión provisional del decreto que aumentó el salario mínimo en un 23,7 % deja con muchas inquietudes a millones de colombianos. Una de ellas es qué pasa con los sueldos que ya fueron causados.

En su decisión, el Consejo de Estado es claro en este punto. El alto tribunal ordena “diferir los efectos de la suspensión provisional, que se hará efectiva únicamente a partir de la fecha en que se publique el decreto de que trata el numeral anterior mediante el cual se determine la cifra transitoria”.

Atención: Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto de aumento del salario mínimo

El auto agrega: “Durante el lapso comprendido entre la notificación de esta providencia y la fecha de publicación del referido acto administrativo, el valor del salario mínimo para la vigencia 2026 seguirá correspondiendo al establecido en el Decreto 1469 de 2025. En todo caso, la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 de 2025 no tendrá ningún efecto sobre las obligaciones y derechos que se calcularon con base en el valor del salario mínimo del año 2026 allí establecido y que fueron efectivamente causadas o pagadas con anterioridad a la publicación del nuevo acto administrativo que se ordena en esta providencia”.

0004-2026 Acumulado - Decreta Suspension Provisional Decreto 1469 de 2025 by info-semana

La decisión del Consejo de Estado ha generado un enorme revuelo. Se trata de una decisión con inmenso impacto en la economía, en la justicia y en la política. Como advirtió el mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, la decisión les dará “gasolina” a las campañas políticas en este 2026.

Macroeconomía

Suspensión del salario mínimo: “Nos vamos a defender como gato boca arriba”, dice MinTrabajo y llama a una “tutelatón”

Macroeconomía

¿Qué pasa con el salario mínimo de los colombianos tras la decisión del Consejo de Estado?

Vehículos

Con la suspensión del aumento del salario mínimo, ¿también bajarán las multas de tránsito? Conductores, a la expectativa

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este 13 de febrero: así se mueve la moneda en el mercado

Macroeconomía

Colombia dejaría de exportar carne tras la declaratoria de emergencia económica, anuncia el Gobierno Petro

Macroeconomía

Gobierno Petro anuncia inversiones forzosas a bancos: los obligaría a destinar recursos a sectores productivos

Macroeconomía

Arriendos al límite: en las ciudades intermedias el canon ya compite con el salario de los inquilinos

Política

Armando Benedetti lanza advertencia tras suspensión del salario mínimo en el Consejo de Estado: “La gente va a tener que decidir”

Política

Gustavo Petro: “Cansado de tanta sangre derramada, de tanta injusticia social”

Dinero

“Nunca hablé con el presidente del plan B”: Armando Benedetti dice que suspensión del salario mínimo da “gasolina” a las campañas

El alto tribunal definió un plazo para que el Gobierno emita otro decreto en el cual calcule el aumento del mínimo con base en unas variables económicas. Aseguró que esta decisión debe hacerse pública “dentro de los ocho (8) días calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, realice, expida y publique un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026 y el consecuente valor total del mismo para esta vigencia, que regirá hasta tanto se dicte sentencia en el proceso”.

“Nunca hablé con el presidente del plan B”: Armando Benedetti dice que suspensión del salario mínimo da “gasolina” a las campañas

Para esa tarea, el Gobierno deberá tomar en cuenta indicadores económicos que soporten el aumento, tales como la meta de inflación fijada por la junta directiva del Banco de la República para el año 2026, la productividad acordada por el Comité Tripartito de Productividad que Coordina el Ministerio del Trabajo, el incremento del producto interno bruto del año 2025, la inflación real del año 2025 según el índice de precios al consumidor, la especial protección del trabajo, la necesidad de mantener una remuneración mínima, vital y móvil, la función social de la empresa y los objetivos constitucionales de la dirección de la economía a cargo del Estado.

“Nunca hablé con el presidente del plan B”: Armando Benedetti dice que suspensión del salario mínimo da “gasolina” a las campañas

Así mismo, el Consejo de Estado establece unos puntos para lo que viene:

  • “El tipo de valoración que se practicará sobre cada uno de los criterios, es decir, si será cuantitativa o cualitativa y las razones que lo justifican.
  • Se deberá explicar la manera en que se cuantifican los factores constitucionales y su relación de conexidad con los parámetros previstos expresamente en el parágrafo del artículo 8 de la Ley 278 de 1996.
  • La forma en que se ponderará y aplicará cada uno de los criterios.
  • El razonamiento cuantitativo u operación aritmética que se acogerá para arribar a la cifra final.
  • El contexto económico en el que se enmarca la decisión y el análisis de su impacto. Para el efecto, todo dato o estadística deberá estar respaldado por la fuente oficial en que se origina.
  • Cualquier cifra o valor económico que se tome como parámetro deberá estar debidamente cimentada en reportes o certificaciones oficiales entregados por las autoridades competentes al amparo del ordenamiento jurídico”.

Más de Macroeconomía

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo

Suspensión del salario mínimo: “Nos vamos a defender como gato boca arriba”, dice minTrabajo y llama a una “tutelatón”

Trabajadores

¿Qué pasa con el salario mínimo de los colombianos tras la decisión del Consejo de Estado?

A través del Simit los ciudadanos pueden ponerse al día pro comparendos impuestos en otras ciudades.

Con la suspensión del aumento del salario mínimo, ¿también bajarán las multas de tránsito? Conductores, a la expectativa

El presidente Gustavo Petro, hace un año, dijo: “El salario mínimo real en Colombia ha crecido entre 30 y 35 por ciento, ya que, en 2022, se aumentó 16 por ciento; en 2023, 12 por ciento y ahora 9,53 por ciento. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo el año entrante”.

Consejo de Estado suspende el aumento de Petro al salario mínimo: ¿qué pasa con los sueldos que ya se pagaron y con esta quincena?

Dólar dólares

Dólar en casas de cambio para este 13 de febrero: así se mueve la moneda en el mercado

Exportaciones de carne bovina, AP (AP Photo/Natacha Pisarenko, File)

Colombia dejaría de exportar carne tras la declaratoria de emergencia económica, anuncia el Gobierno Petro

El presidente colombiano Gustavo Petro interviene ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., el 4 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Gobierno Petro anuncia inversiones forzosas a bancos: los obligaría a destinar recursos a sectores productivos

Los inquilinos solo están obligados a pagar el canon de arrendamiento, los servicios públicos y las expensas pactadas en el contrato.

Arriendos al límite: en las ciudades intermedias el canon ya compite con el salario de los inquilinos

Germán Ávila, ministro de Hacienda

Gobierno destapa nuevos detalles del impuesto a empresas que cobrará por emergencia económica: será diferencial

Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro se pronunció contra el Banco de la República: “La mayoría de la junta directiva está equivocada”

Noticias Destacadas