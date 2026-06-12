¿Se puede hacer fracking responsable en Colombia? Felipe Bayón, presidente de GeoPark, aseguró que hay posibilidades

Colombia vive un panorama político álgido, por cuenta de la época electoral y de la elección de un nuevo presidente, que se sentará en la Casa de Nariño desde el 2026 y hasta el 2030. Son varias las propuestas que han causado polémica con varios candidatos y una de las más discutidas son las del sector energético, más específicamente relacionadas al fracking.

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Es importante tener en cuenta que el fracking es una técnica para fracturar piedras subterráneas y con ello extraer gas y petróleo de yacimientos no convencionales. Consiste en inyectar agua a alta presión, mezclada con arena y químicos, para romper rocas subterráneas y liberar los hidrocarburos atrapados.

Tomas de bomba de aceite en el fondo del cielo al atardecer. tonificado. Foto: Getty Images/iStockphoto

Son dos las posiciones encontradas en el país. Mientras unos aseguran que el fracking permitiría aumentar la producción petrolera y hacer crecer la economía colombiana, otros aseguran que esta práctica contaminaría las aguas subterráneas y con ello mataría los ecosistemas.

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Felipe Bayón, presidente de GeoPark, se refirió al tema asegurando que es posible hacer fracking de manera segura y aminorando los riesgos para los ecosistemas, sin desconocer que claramente existiría un impacto, que podría ser menor, pero que sería un impacto.

Felipe Bayón aseguró que el fracking puede realizarse de manera responsable, aunque reconoció que toda actividad de este tipo genera algún impacto ambiental. Foto: El País

“Considero que el fracking se puede hacer de manera responsable. Existen las regulaciones, existen los procedimientos (...) inclusive, se puede considerar como una actividad de construcción. Un pozo petrolero es una construcción donde se utiliza acero, cemento y otros elementos, y puede ser considerado como ello. Se puede hacer de manera responsable”, indicó.

Bayón aseguró que hay una preocupación sobre este proceso y es que, aunque la tecnología ha avanzado, lo cierto es que Colombia podría quedarse rezagada en términos de soberanía energética, que se deba importar a costos más altos. Lo que quiere y busca el país es que tenga mayor soberanía energética.