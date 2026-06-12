Dólar abre por debajo de los $3.500 y llega a precio que no se veía hace 7 años: valor oficial del 12 de junio

El dólar inició la cotización de este 12 de abril en un precio de $3.486, lo que significó una baja de $27 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.513.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.511. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.466. El precio promedio es de $3.494.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 165,84 millones, registrando además un volumen promedio de 650,34 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,06 % llegando a las 99,792 unidades.

La tasa de cambio del dólar sigue siendo un indicador clave para inversionistas, empresas y consumidores. Foto: Adobe Stock

Trump resta importancia al último repunte de la inflación en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó este miércoles importancia al alza de la inflación, que alcanzó en mayo su nivel más alto en tres años debido al aumento de los precios de la energía provocado por su guerra en Irán, supone un desafío clave para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato.

“Las cifras fueron magníficas... me encanta la inflación”, respondió Trump a periodistas que le preguntaron si estaba preocupado por los datos del miércoles.

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Más tarde, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, insistió en que las declaraciones del mandatario habían sido sacadas de contexto.

El índice de precios al consumo (IPC) aumentó un 4,2% interanual, frente al 3,8 % registrado en abril, según informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Se trató de la cifra más alta desde abril de 2023, según datos oficiales, aunque estuvo en línea con las previsiones de los analistas.

Este repunte se explica en gran medida por el alza de la gasolina por la guerra en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En represalia, Irán bloqueó el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, por donde transita un 20% del petróleo mundial.

Trump resta importancia al último repunte de la inflación en EE.UU. Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

Los datos de la inflación de mayo muestran que los precios de la energía aumentaron 23,5% respecto al mismo período del año pasado, con un aumento de 40,5% en la gasolina.

Los precios de los alimentos aumentaron de forma significativa por segundo mes consecutivo, un 2,7%.